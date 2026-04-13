TAHRAN'IN YILLAR ÖNCESİNDEN YAZDIĞI SENARYO Bölgedeki gerilim tırmanırken, İran'ın mevcut krizi yıllar öncesinden öngördüğünü belirten Karataş, "Hark Adası da burada. Normalde oradaki petrolü Hark Adası'ndan gemilere sevk ediyorlar ama bence bu da İran'ın... Hiç de böyle bir senaryo yokmuş, ilk defa giriyormuş gibi düşünmeyelim. İran burayla ilgili senaryolar yazmış, üstüne 1000 küsur kilometre de boru hattı döşemiş" açıklamasında bulundu.

SICAK TEMAS KAPIDA: ÇİN GEMİSİ JASK'A GELİRSE NE OLACAK? ABD'nin abluka ilanıyla birlikte gözler, dünyanın en büyük enerji tüketicilerinden biri olan Çin'e çevrildi. Enerji Uzmanı Altuğ Karataş, bölgedeki "ateş hattı" senaryosunu şu sözlerle kurguladı: "Örnek verecek olursak Amerika buraya geldi, Hürmüz Boğazı'nı açtı kapattı, her türlü girişi çıkışı engelliyor. Bir Çin gemisi geldi. Artık bu Hürmüz Boğazı'nın içi de değil, Hürmüz Boğazı'nın dışı. Şimdi böyle bir senaryo var mı? Çin gemisi geldi ve şuraya dedi ki; 'Ben Jask Limanı'ndan kendime petrol alacağım.' Hürmüz Boğazı'nın içi mi? İlgisi yok, dışarıda bir yer." diyerek Jask boru hattının Hürmüz Boğazı'nın dışarıda kalmasıyla bu durumun uluslararası hukuk ve askeri angajman açısından büyük bir çatışma potansiyeli taşıdığını vurguladı.