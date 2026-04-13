CANLI YAYIN

ABD'nin Hürmüz Boğazı ablukasına karşı İran'ın yeni kozu: Jask boru hattı

Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr - Özel Haber
ABD ve İran'ın müzakere masasında anlaşma sağlanamamasının ardından Trump, Hürmüz Boğazı'nı ablukaya aldıklarını, İran gemilerinin yok olacağını açıklamasıyla bölgedeki gerilim en üst seviyeye tırmandı. Karşılıklı restleşmeler sürerken İran'ın, askeri müdahale ile Washington yönetimine izin vermeyeceğini belirtmesi "Savaşın seyri mi değişiyor?" sorularını akıllara getirdi. Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına konuk olan Enerji Uzmanı Altuğ Karataş, Tahran'ın yıllar içinde boğazda olası bir sorunla karşılaşması durumunda Jask Boru Hattı'nı devreye soktuğunu ve ABD için bir çıkmaz oluşturacağını vurgulayarak, stratejik hattın özellikleri anlattı.

ABD ve İran'ın Pakistan'ın başkenti İslamabad'ta düzenlenen barış müzakerelerinden sonuç çıkmaması Orta Doğu'da tansiyonu giderek yükseltirken, Trump'ın Hürmüz Boğazı'nı abluka altına aldıklarını açıklamasıyla kriz derinleşiyor. Donald Trump boğazdaki İran gemilerinin yok olacağı tehdidinde bulunurken, Tahran hattından da saldırılara karşılık verileceği açıklamalarıyla dünyanın yeni bir enerji tehdidiyle karşı karşıya kalma ihtimali gündeme geldi.

İRAN'DAN ABLUKAYA KARŞI DEV ÇALIM: JASK BORU HATTI

A Haber'de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında Hürmüz Boğazı'ndaki abluka ve İran'ın bu durum karşısındaki alternatif yöntemleri masaya yatırılırken Enerji Uzmanı Altuğ Karataş önemli değerlendirmelerde bulundu. Karataş, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda yaşanabilecek bir risk karşısında yıllar öncesinde önlemini aldığı ve Jask Boru Hattı projesini devreye soktuğunu belirterek, bu stratejik hattın özelliklerini ele aldı.

HARK ADASI'NDAN JASK'A: 1000 KİLOMETRELİK STRATEJİK HAT

Bölgedeki gerilimin merkezinde, İran'ın Hürmüz Boğazı'na olan bağımlılığını bitirecek devasa bir projeyi aktaran Enerji Uzmanı Altuğ Karataş, "Hark Adası'na yakın karadan, İran'ın 1000 kilometrelik bir boru hattı var. Buradan arkadan 1000 kilometre geliyor, Jask'a. Hürmüz Boğazı'nı atlıyor, Hürmüz Boğazı'ndan sonra burada bir boşaltma, bir liman var" sözleriyle projenin coğrafi üstünlüğüne dikkat çekti. Karataş, bu hamlenin İran'ın çok önceden planladığı bir strateji olduğunu vurgulayarak, "Bu bana şunu gösteriyor; aslında İran bunu 2010'lu yıllarda yapmış. 'Bir gün gelecek, Hürmüz Boğazı'nda sıkıntı olacak, Trump kapatacak, benim buna bir alternatif ulaşım yapmam lazım' demiş" ifadelerini kullandı.

2 MİLYON VARİLLİK PETROL SEVKİYATI

İran'ın bu devasa yatırımı sadece bir boru hattından ibaret değil, aynı zamanda küresel petrol piyasalarını besleyen dev bir damar niteliği taşıyor. Boru hattının kapasitesine ve teknik gücüne değinen Altuğ Karataş, "Az da değil bu arada, 1000 kilometreden bahsediyoruz. Yaklaşık 1,5 milyon, 2 milyon varilin üzerinde burada görmüş olduğunuz bir boru hattı inşa etmiş. Burada bir port (liman) var. Bakın Hürmüz'ü geçiyorsunuz, Hürmüz Boğazı'nı atlamış oluyorsunuz" şeklinde konuşarak, projenin büyüklüğünü gözler önüne serdi.

TAHRAN'IN YILLAR ÖNCESİNDEN YAZDIĞI SENARYO

Bölgedeki gerilim tırmanırken, İran'ın mevcut krizi yıllar öncesinden öngördüğünü belirten Karataş, "Hark Adası da burada. Normalde oradaki petrolü Hark Adası'ndan gemilere sevk ediyorlar ama bence bu da İran'ın... Hiç de böyle bir senaryo yokmuş, ilk defa giriyormuş gibi düşünmeyelim. İran burayla ilgili senaryolar yazmış, üstüne 1000 küsur kilometre de boru hattı döşemiş" açıklamasında bulundu.

SICAK TEMAS KAPIDA: ÇİN GEMİSİ JASK'A GELİRSE NE OLACAK?

ABD'nin abluka ilanıyla birlikte gözler, dünyanın en büyük enerji tüketicilerinden biri olan Çin'e çevrildi. Enerji Uzmanı Altuğ Karataş, bölgedeki "ateş hattı" senaryosunu şu sözlerle kurguladı: "Örnek verecek olursak Amerika buraya geldi, Hürmüz Boğazı'nı açtı kapattı, her türlü girişi çıkışı engelliyor. Bir Çin gemisi geldi. Artık bu Hürmüz Boğazı'nın içi de değil, Hürmüz Boğazı'nın dışı. Şimdi böyle bir senaryo var mı? Çin gemisi geldi ve şuraya dedi ki; 'Ben Jask Limanı'ndan kendime petrol alacağım.' Hürmüz Boğazı'nın içi mi? İlgisi yok, dışarıda bir yer." diyerek Jask boru hattının Hürmüz Boğazı'nın dışarıda kalmasıyla bu durumun uluslararası hukuk ve askeri angajman açısından büyük bir çatışma potansiyeli taşıdığını vurguladı.

TRUMP'IN TEK TARAFLI ABLUKASI VE ULUSLARARASI MEŞRUİYET TARTIŞMASI

ABD'nin attığı adımın uluslararası alanda karşılığı olup olmadığı ise en kritik soru işaretlerinden biri. Altuğ Karataş, "Amerika eğer 'ben Hürmüz Boğazı'nı abluka yapıyorum' derse, biz de Hürmüz Boğazı'nın dışından bahsediyoruz. Zaten öbürünün de uluslararası bir bağlayıcılığı yok ki. Bir tane adam kendi kongresinden falan da karar almamış, gitmiş bir operasyon yapıyor, 'kapattım ben burayı' diyor" diyerek, kararın hukuka aykırı olduğuna dikkat çekti. Karataş ayrıca, "Amerika ile İran arasında zaten böyle bir şey yok. Benim konum Çin. Çin niye bunu tanısın? Çin şunu söylüyor; 'Körfez'in gemi alanları, geçişleri, emniyeti yok. Dolayısıyla ben İran'ın böyle bir olası durumda açmış olduğu, Körfez'in dışında olan bir limandan parasını verdiğim petrolü almak istiyorum. Bu senin uyguladığın sözde ablukayla da bir alakası yok" ifadeleriyle Pekin'in muhtemel tavrını analiz etti.

MAYIS AYINDAKİ KRİTİK ZİRVE: TRUMP VE Şİ CİNPİNG BİR ARAYA GELECEK

Tüm bu askeri ve enerji geriliminin yanı sıra Trump'ın Çinli lider Şi Cinping ile mayıs ayında bir görüşme gerçekleştireceğini vurgulayan Karataş, "Abluka burada mı başlıyor o zaman? Amerika'nın abluka dediği şey boğazdan, Hürmüz Boğazı'ndan geçen ve çıkan gemilerin... Şimdi Çin geldi, 'ben buradan gemimi dolduracağım' dedi. Amerika nasıl davranacak? Amerika 'ben Hürmüz Boğazı'nı abluka yapıyorum' dedi, biz de Hürmüz Boğazı'nın dışından bahsediyoruz. Ve Mayıs ayının ilk haftası da Şi Cinping ile Trump'ın görüşmesi var" diyerek, bölgedeki tansiyonun diplomatik bir krizin de fitilini ateşlediğini ve Mayıs ayının bir "tarihi tanıklık" sürecine sahne olacağını belirtti.

ABD'nin Hürmüz Boğazı ablukasına karşı İran'ın yeni kozu: Jask boru hattı - 6

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın