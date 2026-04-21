Hürmüz piyasaları karıştırdı! Dünya petrol krizi ile karşı karşıya

ABD ve İran arasında müzakere süreci bilinmeyen bir çıkmaza dönüşürken, Tahran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapalı tutmasıyla başta Avrupa olmak üzere dünyayı büyük bir enerji sorunuyla karşı karşıya bırakıyor. Petrolden altına pek çok alanda fiyatlarda dalgalanma yaşanırken, boğazın açılmaması durumunda oluşacak riskler ise A Haber ekranlarında masaya yatırıldı. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Tolga Sakman, Avrupa'dan Afrika'ya kadar petrol krizi nedeniyle tarımdan teknolojiye pek çok alanda sorunların ortaya çıkacağını vurgulayarak beklenen krizleri ele aldı.