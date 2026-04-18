İran Hürmüz'ü nasıl yönetiyor? İşte kritik boğazın şifreleri

Hürmüz Boğazı'nda gerilim tehlikeli biçimde tırmanıyor. İran'ın stratejik geçiş üzerindeki kontrolü, deniz altındaki mayın tehdidi ve artan sıcak temaslar, küresel petrol akışını riske atarken bölgeyi kritik bir kırılma noktasına taşıyor.

STRATEJİK GEÇİŞ NOKTASI VE PETROL AKIŞI

Bölgenin küresel ticaretteki hayati önemine dikkat çeken Orhan Sali, "Hürmüz Boğazı, Basra Körfezi ve bu tarafta Umman Körfezi, dünya ticaretinin kalbinin attığı noktalardan birisi. Burası özellikle petrolün akış ve geçiş noktası olması hasebiyle, Irak ve İran gibi körfez ülkelerinin dünyayla bağlantısının kurulduğu yer olduğu için bir anda dünyayı kilitliyor" ifadelerini kullandı.

Sali, boğazın açık ya da kapalı olmasının tüm dünyayı doğrudan ilgilendirdiğini vurguladı.