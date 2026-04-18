İran Hürmüz'ü nasıl yönetiyor? İşte kritik boğazın şifreleri

Dünya ekonomisinin can damarı olan Hürmüz Boğazı, Basra Körfezi ve Umman Körfezi hattında tansiyon en yüksek seviyeye ulaştı. Bölgedeki stratejik dengeleri ve sıcak çatışma riskini analiz eden A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, İran'ın boğaz üzerindeki mutlak hakimiyetini, denizin altındaki mayınlı tuzakları ve ABD'nin bölgedeki çıkmazını A Haber ekranlarında çarpıcı detaylarla aktardı.

Hürmüz Boğazı'nda gerilim tehlikeli biçimde tırmanıyor. İran'ın stratejik geçiş üzerindeki kontrolü, deniz altındaki mayın tehdidi ve artan sıcak temaslar, küresel petrol akışını riske atarken bölgeyi kritik bir kırılma noktasına taşıyor.

İRAN HÜRMÜZ'DE KONTROLÜ NASIL SAĞLIYOR?

STRATEJİK GEÇİŞ NOKTASI VE PETROL AKIŞI
Bölgenin küresel ticaretteki hayati önemine dikkat çeken Orhan Sali, "Hürmüz Boğazı, Basra Körfezi ve bu tarafta Umman Körfezi, dünya ticaretinin kalbinin attığı noktalardan birisi. Burası özellikle petrolün akış ve geçiş noktası olması hasebiyle, Irak ve İran gibi körfez ülkelerinin dünyayla bağlantısının kurulduğu yer olduğu için bir anda dünyayı kilitliyor" ifadelerini kullandı.

Sali, boğazın açık ya da kapalı olmasının tüm dünyayı doğrudan ilgilendirdiğini vurguladı.

İRAN'IN BOĞAZ ÜZERİNDEKİ MUTLAK HAKİMİYETİ
İran yönetiminin bölgedeki de gücünü anlatan Orhan Sali, "İran yönetimi bu Hürmüz Boğazı'nın geçişini elinde tutabiliyor, böyle bir kapasiteye sahip. Buradan bir geminin geçmesini istemiyorsa o gemi geçemez; izin veriyorsa geçebilir" şeklinde konuştu.

HÜRMÜZ BOĞAZI YENİDEN KAPATILDI

Boğazın coğrafi yapısının İran'a büyük avantaj sağladığını belirten Sali, "Geniş görünse de aslında çok küçük bir alan. Çevresinde çok fazla sığ su var ve karşımızdaki yüksek sıradağlarda hakim tepeler bulunuyor. Bu tepelerden geçen tüm gemileri takip edebiliyorsunuz. Yani buranın trafik ışıkları İran'ın elinde" sözleriyle bölgedeki kontrolün kimde olduğunu açıkladı.

SICAK TEMAS VE SAVAŞ DÖNEMİ ŞARTLARI
ABD ablukasına karşı İran'ın hamlelerini değerlendiren Sali, "İran artık savaş dönemi şartlarına geri döndü. ABD'nin bu ablukayı tamamen kaldırması gerekiyordu ancak kaldırmayınca İran sahadaki kazanımlarını geri vermek istemedi" dedi.

Bölgedeki Amerikan askeri varlığına da değinen Orhan Sali, "Kuveyt, Bahreyn, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Amerikan üslerinin İran topraklarını nasıl hedef aldığını bu savaşta gördük. İran, askeri altyapısının bir kısmını kaybetse de artık dengeler değişiyor ve İran bu yeni dengede kendine yeni bir yer bulmak istiyor" ifadelerini kullandı.

DENİZİN ALTINDAKİ GİZLİ TEHLİKE: MAYINLAR
Hürmüz Boğazı'nın kapatılma nedenlerinden birinin mayınlar olduğunu belirten Sali, "ABD boğazda mayınlar olduğunu söylüyor. Bu mayınların nerede olduğunu ise sadece İran biliyor. Temizlenmesi zaman alacağı için gemi trafiği İran'ın belirlediği rotalardan geçmek zorunda kalıyor" dedi.

Denizin altındaki riskin boyutlarını aktaran Orhan Sali, "Denizin altı şu an tamamen bir risk unsuru. Sabit tavana asılı mayınlardan serseri mayınlara kadar bölge mayınlanmış durumda. Eğer İran boğazı kalıcı olarak kapatmak isterse, bu mayınların sayısını tüm bölgeyi kapsayacak şekilde artırabilir" şeklinde konuştu.

KEŞM VE LARAK ADALARINDA DEHŞET ANLARI
Sahada yaşanan sıcak çatışma anlarını paylaşan Sali, "Dünden bu yana geçmeye çalışan onlarca gemi boğazda yakalandı. Kuzeydeki Keşm ve Larak adaları bölgesinden ateş açıldı. Bazı gemiler şu an ateş altında kalırken, bir kısmı da geri dönmeye başladı" sözleriyle bölgedeki sıcak temasın boyutlarını gözler önüne serdi.

ABD'NİN BÖLGEDEKİ GELECEĞİ VE TRUMP'IN ÇIKMAZI
Batı'nın bölgeyi uzaktan yönetme çabasının sahadaki gerçeklerle uyuşmadığını savunan Sali, "Washington veya Londra'dan dünyayı yönetmeye çalıştıkları için gerçeklerle çatışıyorlar. ABD orada sonsuza kadar kalmayacak; bölgenin hakimi Suudi Arabistan, İran, Irak ve Kuveyt gibi ülkeler olacak" dedi. Trump yönetiminin üzerindeki baskıya da değinen Sali, "ABD'de seçim var, siyasi baskı, enflasyon ve faiz baskısı Trump'ın üzerinde her geçen gün artıyor. Amerikalılar bunun faturasını Trump'a kesiyor" ifadelerini kullandı.

YERİN 240 METRE ALTINDAKİ NÜKLEER GÜÇ
İran'ın nükleer programına dair çarpıcı bir detay paylaşan Orhan Sali, "İran'ın nükleer programı yerin 240 metre altında, bir dağın içerisinde yer alıyor. ABD oraya ulaşamayacağını anladı; isterseniz on tane B2 bombardıman uçağıyla aynı anda bombalayın, o derinliğe ulaşamazsınız" diyerek ABD'nin neden anlaşma masasına oturmak zorunda olduğunu aktardı. Pakistan'daki barış masasının hala yıkılmadığını belirten Sali, bu tür hamlelerin müzakere masasına daha güçlü dönmek için yapılan stratejik el yükseltme manevraları olduğunu sözlerine ekledi.

