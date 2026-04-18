İran Hürmüz'ü nasıl yönetiyor? İşte kritik boğazın şifreleri
Dünya ekonomisinin can damarı olan Hürmüz Boğazı, Basra Körfezi ve Umman Körfezi hattında tansiyon en yüksek seviyeye ulaştı. Bölgedeki stratejik dengeleri ve sıcak çatışma riskini analiz eden A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, İran'ın boğaz üzerindeki mutlak hakimiyetini, denizin altındaki mayınlı tuzakları ve ABD'nin bölgedeki çıkmazını A Haber ekranlarında çarpıcı detaylarla aktardı.
Hürmüz Boğazı'nda gerilim tehlikeli biçimde tırmanıyor. İran'ın stratejik geçiş üzerindeki kontrolü, deniz altındaki mayın tehdidi ve artan sıcak temaslar, küresel petrol akışını riske atarken bölgeyi kritik bir kırılma noktasına taşıyor.
STRATEJİK GEÇİŞ NOKTASI VE PETROL AKIŞI
Bölgenin küresel ticaretteki hayati önemine dikkat çeken Orhan Sali, "Hürmüz Boğazı, Basra Körfezi ve bu tarafta Umman Körfezi, dünya ticaretinin kalbinin attığı noktalardan birisi. Burası özellikle petrolün akış ve geçiş noktası olması hasebiyle, Irak ve İran gibi körfez ülkelerinin dünyayla bağlantısının kurulduğu yer olduğu için bir anda dünyayı kilitliyor" ifadelerini kullandı.
Sali, boğazın açık ya da kapalı olmasının tüm dünyayı doğrudan ilgilendirdiğini vurguladı.
İRAN'IN BOĞAZ ÜZERİNDEKİ MUTLAK HAKİMİYETİ
İran yönetiminin bölgedeki de gücünü anlatan Orhan Sali, "İran yönetimi bu Hürmüz Boğazı'nın geçişini elinde tutabiliyor, böyle bir kapasiteye sahip. Buradan bir geminin geçmesini istemiyorsa o gemi geçemez; izin veriyorsa geçebilir" şeklinde konuştu.
Boğazın coğrafi yapısının İran'a büyük avantaj sağladığını belirten Sali, "Geniş görünse de aslında çok küçük bir alan. Çevresinde çok fazla sığ su var ve karşımızdaki yüksek sıradağlarda hakim tepeler bulunuyor. Bu tepelerden geçen tüm gemileri takip edebiliyorsunuz. Yani buranın trafik ışıkları İran'ın elinde" sözleriyle bölgedeki kontrolün kimde olduğunu açıkladı.
SICAK TEMAS VE SAVAŞ DÖNEMİ ŞARTLARI
ABD ablukasına karşı İran'ın hamlelerini değerlendiren Sali, "İran artık savaş dönemi şartlarına geri döndü. ABD'nin bu ablukayı tamamen kaldırması gerekiyordu ancak kaldırmayınca İran sahadaki kazanımlarını geri vermek istemedi" dedi.
Bölgedeki Amerikan askeri varlığına da değinen Orhan Sali, "Kuveyt, Bahreyn, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Amerikan üslerinin İran topraklarını nasıl hedef aldığını bu savaşta gördük. İran, askeri altyapısının bir kısmını kaybetse de artık dengeler değişiyor ve İran bu yeni dengede kendine yeni bir yer bulmak istiyor" ifadelerini kullandı.