ABD’li istihbarat ve askeri yetkililer, haftalar süren ABD ve İsrail saldırılarına rağmen İran’ın askeri envanterinin önemli bir bölümünü koruduğunu ve “güçlü bir caydırıcılığı” sürdürdüğünü söyledi. The New York Times Cumartesi günü bu bilgiyi aktardı.

ENVANTERİN BÜYÜK KISMI HALA ELDE

Gazetenin aktardığı değerlendirmelere göre İran, “savaş öncesi İHA envanterinin yaklaşık yüzde 40’ını” ve “füze fırlatıcılarının yüzde 60’tan fazlasını” elinde tutuyor.

GİZLENEN SİSTEMLER YENİDEN ORTAYA ÇIKIYOR

Yetkililer, 8 Nisan’da başlayan iki haftalık ateşkesten bu yana “mağaralar ve sığınaklarda” gizlenmiş 100’den fazla fırlatıcı sistemin yeniden ortaya çıkarıldığını, bunun da İran’ın operasyonel kapasitesini aktif şekilde yeniden kurduğunu gösterdiğini belirtti.

ENKAZ ALTINDAN SİLAH TOPLAMA OPERASYONU

Ayrıca İran’ın, depo ve yer altı tesislerine yönelik saldırıların ardından enkaz altında kalan füzeleri de çıkarmaya çalıştığı ifade edildi. Bazı tahminlere göre, bu çalışmalar tamamlandığında ülke “savaş öncesi envanterinin yüzde 70’ine kadarını” geri kazanabilir.

HÜRMÜZ BOĞAZI KARTI MASADA

Silah üretim altyapısında ağır hasar oluşmasına rağmen ABD’li yetkililer, İran’ın hâlâ “gelecekte Hürmüz Boğazı’ndaki deniz taşımacılığını rehin alacak kadar” kapasiteye sahip olduğuna inanıyor.

YENİ STRATEJİ: COĞRAFYA VE ASİMETRİK GÜÇ

Analistler, Tahran’ın caydırıcılık stratejisinin giderek daha fazla coğrafya ve asimetrik kabiliyetlere dayandığını belirtti.

Eski bir İsrail askeri istihbarat yetkilisi olan Danny Citrinowicz, “Artık herkes biliyor ki gelecekte bir çatışma olursa, İran’ın ilk yapacağı şey boğazı kapatmak olacak,” dedi.

TİCARİ TANKERLER SAVUNMASIZ

ABD savaş gemilerinin gelen tehditleri engelleyebileceği belirtilirken, yetkililer “ticari tankerlerin ise çok az savunma imkânına sahip olduğuna” dikkat çekti.

RUSYA’DAN DİKKAT ÇEKEN YORUM

Habere göre Rusya da stratejik sonuçlara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, “Kesin olan bir şey var, İran nükleer silahlarını test etti. Bunun adı Hürmüz Boğazı. Potansiyeli tükenmez,” dedi.

İRAN ŞİMDİLİK DOĞRUDAN TIRMANMADAN KAÇINIYOR

İran, şu ana kadar deniz ticaretini aksatan abluka dahil ABD’nin deniz gücü önlemlerine karşı doğrudan bir tırmanmaya gitmekten kaçındı.

EKONOMİK DAMAR: DENİZ TİCARETİ

Yetkililer, deniz yoluyla yapılan ticaretin İran’ın ekonomik faaliyetlerinin “yaklaşık yüzde 90’ını” oluşturduğunu ve bunun günlük yaklaşık 340 milyon dolar değerinde olduğunu, son günlerde bunun büyük ölçüde durduğunu belirtti.