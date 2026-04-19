ABD ve İran arasında Hürmüz Boğazı gerginliği devam ediyor. Washington yönetiminin ablukayı kaldırmaması nedeniyle Tahran, açtığı Boğaz'ı yeniden kapattı. ABD basını, savaşın yeniden başlayacağına ihtimal verirken Pakistan basını, kesilen müzakerelerin pazartesi ya da salı günü devam edebileceğini öne sürdü. Orta Doğu'da son durum ne? İşte ayrıntılar...
NYT: İRAN’IN ASKERİ GÜCÜ SANILDIĞI KADAR ZAYIFLAMIŞ DEĞİL
ABD’li istihbarat ve askeri yetkililer, haftalar süren ABD ve İsrail saldırılarına rağmen İran’ın askeri envanterinin önemli bir bölümünü koruduğunu ve “güçlü bir caydırıcılığı” sürdürdüğünü söyledi. The New York Times Cumartesi günü bu bilgiyi aktardı.
ENVANTERİN BÜYÜK KISMI HALA ELDE
Gazetenin aktardığı değerlendirmelere göre İran, “savaş öncesi İHA envanterinin yaklaşık yüzde 40’ını” ve “füze fırlatıcılarının yüzde 60’tan fazlasını” elinde tutuyor.
GİZLENEN SİSTEMLER YENİDEN ORTAYA ÇIKIYOR
Yetkililer, 8 Nisan’da başlayan iki haftalık ateşkesten bu yana “mağaralar ve sığınaklarda” gizlenmiş 100’den fazla fırlatıcı sistemin yeniden ortaya çıkarıldığını, bunun da İran’ın operasyonel kapasitesini aktif şekilde yeniden kurduğunu gösterdiğini belirtti.
ENKAZ ALTINDAN SİLAH TOPLAMA OPERASYONU
Ayrıca İran’ın, depo ve yer altı tesislerine yönelik saldırıların ardından enkaz altında kalan füzeleri de çıkarmaya çalıştığı ifade edildi. Bazı tahminlere göre, bu çalışmalar tamamlandığında ülke “savaş öncesi envanterinin yüzde 70’ine kadarını” geri kazanabilir.
HÜRMÜZ BOĞAZI KARTI MASADA
Silah üretim altyapısında ağır hasar oluşmasına rağmen ABD’li yetkililer, İran’ın hâlâ “gelecekte Hürmüz Boğazı’ndaki deniz taşımacılığını rehin alacak kadar” kapasiteye sahip olduğuna inanıyor.
YENİ STRATEJİ: COĞRAFYA VE ASİMETRİK GÜÇ
Analistler, Tahran’ın caydırıcılık stratejisinin giderek daha fazla coğrafya ve asimetrik kabiliyetlere dayandığını belirtti.
Eski bir İsrail askeri istihbarat yetkilisi olan Danny Citrinowicz, “Artık herkes biliyor ki gelecekte bir çatışma olursa, İran’ın ilk yapacağı şey boğazı kapatmak olacak,” dedi.
TİCARİ TANKERLER SAVUNMASIZ
ABD savaş gemilerinin gelen tehditleri engelleyebileceği belirtilirken, yetkililer “ticari tankerlerin ise çok az savunma imkânına sahip olduğuna” dikkat çekti.
RUSYA’DAN DİKKAT ÇEKEN YORUM
Habere göre Rusya da stratejik sonuçlara ilişkin değerlendirmede bulundu.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, “Kesin olan bir şey var, İran nükleer silahlarını test etti. Bunun adı Hürmüz Boğazı. Potansiyeli tükenmez,” dedi.
İRAN ŞİMDİLİK DOĞRUDAN TIRMANMADAN KAÇINIYOR
İran, şu ana kadar deniz ticaretini aksatan abluka dahil ABD’nin deniz gücü önlemlerine karşı doğrudan bir tırmanmaya gitmekten kaçındı.
EKONOMİK DAMAR: DENİZ TİCARETİ
Yetkililer, deniz yoluyla yapılan ticaretin İran’ın ekonomik faaliyetlerinin “yaklaşık yüzde 90’ını” oluşturduğunu ve bunun günlük yaklaşık 340 milyon dolar değerinde olduğunu, son günlerde bunun büyük ölçüde durduğunu belirtti.
ABD BAŞKANI TRUMP'TAN KATİL İSRAİL'E ÖVGÜ DOLU SÖZLER
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in ülkesinin büyük bir müttefiki olduğunu kanıtladığını belirterek, "Cesur, atılgan, sadık ve zekiler. Çatışma ve gerginlik anlarında gerçek yüzlerini gösteren diğerlerinden farklı olarak, İsrail azimle savaşır ve nasıl kazanılacağını bilir" açıklamasında bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump, Truth sosyal medya hesabından İsrail hakkında övgü dolu açıklamalarda bulundu. İsrail'i sevenlerin yanı sıra sevmeyenlerin olabileceğini belirten Trump, "Bu ülke, ABD'nin büyük bir müttefiki olduğunu kanıtlamıştır. Cesur, atılgan, sadık ve zekiler. Çatışma ve gerginlik anlarında gerçek yüzlerini gösteren diğerlerinden farklı olarak, İsrail azimle savaşır ve nasıl kazanılacağını bilir" ifadelerini kullandı.
ABD'DEN BÖLGEYE YOĞUN SEVKİYAT
ABD ile İran arasındaki görüşmelere ilişkin belirsizlik sürerken, ABD’nin Orta Doğu’daki askeri hava trafiğinde dikkat çekici bir hareketlilik yaşanıyor.
Bölgeye sevk edilen ve bölgeden ayrılan ABD savaş uçaklarının sayısında belirgin bir artış gözlemlendi. Sevkiyatın büyük bölümünü C-17A Globemaster III tipi ağır askeri nakliye uçakları oluşturuyor. Açık kaynaklara yansıyan verilere göre, Orta Doğu’ya yönelen en az 8 nakliye uçağı tespit edilirken, bölgeden ayrılan uçak sayısının da en az 6 olduğu görülüyor.
Öte yandan, Avrupa ve Orta Doğu hava sahasında çok sayıda Boeing KC-135R Stratotanker tipi havada yakıt ikmal uçağı ile Boeing KC-46A Pegasus model tankerlerin faaliyet gösterdiği belirlendi.
Ayrıca ABD’den havalanan ve nihai varış noktası henüz netleşmeyen bazı askeri nakliye uçaklarının da hareket halinde olduğu ifade ediliyor. Bu yoğun hava trafiği, bölgedeki askeri hazırlık seviyesinin yükseldiğine dair yorumlara neden oluyor.