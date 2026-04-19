Piyasalarda 'Hürmüz' etkisi: Altın zirveye koşarken petrol sert düştü

Giriş Tarihi: 19 Nisan 2026 11:57 Son Güncelleme: 19 Nisan 2026 12:32 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Hürmüz Boğazı'nda tansiyonun azalmasıyla küresel piyasalarda tersine bir ivme kaydedildi. Ons altın haftayı yüzde 1,8'lik kazançla kapatırken, arz endişelerinin hafiflemesiyle Brent petrol yüzde 4 değer kaybetti. İşte altın, petrol ve tarım ürünlerinde son durum…

Emtia piyasalarında bu hafta değerli metaller ve baz metallerde yükseliş eğilimi görülürken, enerji grubundaki düşüşler dikkati çekti. Hürmüz Boğazı'nda tansiyonun düştüğüne dair olumlu haber akışının enflasyon endişelerini azaltması ve dolara talebin zayıflaması emtia piyasasını genel olarak pozitif etkiledi.

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞE GEÇTİ Petrol tedarikinde endişelerin azalmasıyla enflasyonist baskıların hafifleyeceği ve faiz indirimlerine zemin oluşacağına yönelik iyimserlik altın fiyatlarını destekledi. Altının onsu haftayı yüzde 1,8 artışla tamamladı.

Gümüşte yüzde 6,7, platinde yüzde 3,1 ve paladyumda yüzde 3 artış kaydedildi. Hindistan bankalarının yurt dışı tedarikçilere altın ve gümüş siparişlerini durdurduğuna dair haberler, arz sıkıntısı öngörülerini tetikleyerek fiyat artışını destekledi.

BAZ METALLERDE POZİTİF SEYİR Tezgah üstü piyasada bu hafta bakır yüzde 3,8, alüminyum yüzde 1,8, kurşun yüzde 2,3, nikel yüzde 4 ve çinko yüzde 3,3 arttı. Orta Doğu'da barış beklentisinin enerji şokuna bağlı enflasyon ve küresel yavaşlama endişesini hafifletmesi baz metallerdeki yükselişte etkili oldu. Endonezya'nın nikel cevheri referans fiyatlarını yükseltmesi de artışı destekleyen bir diğer unsur oldu.