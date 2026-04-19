Piyasalarda 'Hürmüz' etkisi: Altın zirveye koşarken petrol sert düştü

Hürmüz Boğazı'nda tansiyonun azalmasıyla küresel piyasalarda tersine bir ivme kaydedildi. Ons altın haftayı yüzde 1,8'lik kazançla kapatırken, arz endişelerinin hafiflemesiyle Brent petrol yüzde 4 değer kaybetti. İşte altın, petrol ve tarım ürünlerinde son durum…

Emtia piyasalarında bu hafta değerli metaller ve baz metallerde yükseliş eğilimi görülürken, enerji grubundaki düşüşler dikkati çekti. Hürmüz Boğazı'nda tansiyonun düştüğüne dair olumlu haber akışının enflasyon endişelerini azaltması ve dolara talebin zayıflaması emtia piyasasını genel olarak pozitif etkiledi.

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞE GEÇTİ

Petrol tedarikinde endişelerin azalmasıyla enflasyonist baskıların hafifleyeceği ve faiz indirimlerine zemin oluşacağına yönelik iyimserlik altın fiyatlarını destekledi. Altının onsu haftayı yüzde 1,8 artışla tamamladı.

Gümüşte yüzde 6,7, platinde yüzde 3,1 ve paladyumda yüzde 3 artış kaydedildi. Hindistan bankalarının yurt dışı tedarikçilere altın ve gümüş siparişlerini durdurduğuna dair haberler, arz sıkıntısı öngörülerini tetikleyerek fiyat artışını destekledi.

BAZ METALLERDE POZİTİF SEYİR

Tezgah üstü piyasada bu hafta bakır yüzde 3,8, alüminyum yüzde 1,8, kurşun yüzde 2,3, nikel yüzde 4 ve çinko yüzde 3,3 arttı. Orta Doğu'da barış beklentisinin enerji şokuna bağlı enflasyon ve küresel yavaşlama endişesini hafifletmesi baz metallerdeki yükselişte etkili oldu. Endonezya'nın nikel cevheri referans fiyatlarını yükseltmesi de artışı destekleyen bir diğer unsur oldu.

PETROL VE DOĞAL GAZDA ARZ RAHATLAMASI

Hürmüz Boğazı'nın tüm ticari geçişlere açık olacağının açıklanmasıyla arz endişeleri hafifledi. Bu hafta Brent petrolün varil fiyatı yüzde 4, Hollanda merkezli TTF'de işlem gören doğal gaz kontratları ise yüzde 11,2 oranında geriledi. Petrol fiyatlarındaki bu düşüş, şeker gibi maliyet odaklı tarım ürünlerini de aşağı çekti.

TARIMDA İKLİM VE HASAT TAHMİNLERİ ETKİLİ OLDU

Chicago Ticaret Borsası'nda buğday yüzde 5, mısır yüzde 1,4 ve pirinç yüzde 2,8 artış kaydederken soya fasulyesinde yüzde 0,7 azalış görüldü. Pamuğun libre fiyatı 0,7992 dolarla son 2 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD'deki kuraklık ve don riski buğday ve mısır fiyatlarını yukarı çekerken, Brezilya'daki güçlü hasat beklentisi kahve ve şeker fiyatlarını düşürdü. Fildişi Sahili'ndeki verimli kakao hasadı ise fiyatların haftayı yüzde 1,4 düşüşle kapatmasına yol açtı.

HAFTALIK EMTİA PİYASASI VERİ TABLOSU (13-19 NİSAN)

Kategori Ürün Haftalık Değişim Piyasa Görünümü
Değerli Metaller Ons Altın +%1,8 Yükseliş Eğilimi
Değerli Metaller Gümüş +%6,7 Güçlü Alıcılı Seyir
Enerji Grubu Brent Petrol -%4,0 Arz Kaynaklı Düşüş
Enerji Grubu Doğal Gaz (TTF) -%11,2 Sert Geri Çekilme
Baz Metaller Bakır +%3,8 Pozitif Kapanış
Baz Metaller Nikel +%4,0 Arz Kısıtı Desteği
Tarım Grubu Buğday +%5,0 İklim Odaklı Artış
Tarım Grubu Pamuk +%3,7 Periyodik Zirve
Tarım Grubu Kahve -%3,9 Hasat Odaklı Kayıp
Editör Notu: Bu içerik bir yatırım tavsiyesi değildir. 19 Nisan 2026 itibarıyla küresel borsalardan alınan haftalık kapanış verilerini ve jeopolitik gelişmelerin piyasa üzerindeki etkilerini analiz etmektedir.

