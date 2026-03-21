Ortadoğu'da İsrail ve İran arasındaki karşılıklı saldırı trafiği tansiyonu zirveye taşırken, savaşın merkez üssü Tel Aviv'de sular durulmuyor. İsrail hükümetinin savaş politikalarına bayrak açan binlerce kişi, "olağanüstü hal" kısıtlamalarına rağmen meydanları doldurarak Netanyahu hükümetine karşı "kanlı el" protestosu düzenledi. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu ve kameraman Niyazi Kurt, protestoların kalbi Habima Meydanı'ndan en sıcak görüntüleri anbean aktardı.

Katil Netanyahu'nun katliamlarına "dur" demek için sokağa inen eylemciler, ellerini kırmızıya boyayarak "Kanlı ellerinizi çekin" mesajı verdi. TEL AVİV'DE "KANLI EL" PROTESTOSU SAVAŞ KARŞITLARI SOKAKTA

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de tansiyonun bir an bile düşmediği ateş hattından bildiren A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu protestoların örgütlü bir şekilde başladığını belirterek, "Bir protesto gösterisi için bir hafta önceden toplanma çağrısı yapılmıştı ve şu anda da o protesto gösterisi Habima Meydanı'nda başlamış durumda" ifadelerini kullandı.

Kavasoğlu, meydandaki atmosferin sadece yerel değil, bölgesel bir krize tepki niteliğinde olduğunu, "Herkesin ellerinde hem Gazze'deki soykırıma tepki hem de İran'a, Lübnan'a, Suriye'ye ve Filistin'e yönelik başlatılan savaşla ilgili pankartlar var, büyük bir tepki olduğunu söyleyelim" sözleriyle aktardı.

NETANYAHU'YA 'KANLI ELLER' GÖNDERMESİ: SOYKIRIMI SAKLAYAMAZSINIZ

Meydandaki eylemcilerin görsel bir protesto yaptığını ve doğrudan Başbakan Netanyahu'yu hedef aldığını vurgulayan Emine Kavasoğlu, "Kimi ellerini kırmızı renge boyamış, kanlı elleriyle Netanyahu'yu protesto ediyorlar; ellerinin kanlı olduğunu söyleyerek protesto ediyorlar" şeklinde konuştu. Meydandaki pankartların içeriğine dikkat çeken Kavasoğlu, "Bir yandan da 'Soykırımı durdurun', 'Soykırımı saklayamazsınız' pankartları taşıyorlar. Amerika ve İsrail'i şeytan olarak tasvir etmişler ve 'Kim Filistinlileri İsrail'in takıntısından koruyacak?' pankartları var" detaylarını paylaştı.

ON KİŞİ BİLE YASAK AMA BİNLER MEYDANDA

İsrail'in içinde bulunduğu güvenlik durumuna rağmen bu toplanmanın büyük bir risk taşıdığını ifade eden Emine Kavasoğlu, "Yoğun bir kalabalık belki yok ama şu an itibarıyla söyleyeyim ki bir olağanüstü hal var; bu kalabalığın bile bir araya gelmesi aslında şu an için İsrail'de büyük bir adım diyebiliriz. Çünkü iş yerlerinde bile 10 kişiden fazla kişinin bir araya gelmesine müsaade edilmiyor" diyerek bölgedeki kısıtlamaların ciddiyetine dikkat çekti. Kavasoğlu, bu eylemin haftanın ikinci büyük protestosu olduğunu belirterek gösterilerin artarak devam etmesinin beklendiğini dile getirdi.