Tel Aviv'de "kanlı el" protestosu: Soykırımı saklayamazsınız | A Haber görüntüledi

Ortadoğu'da İsrail ve İran arasındaki karşılıklı saldırı trafiği tansiyonu zirveye taşırken, savaşın merkez üssü Tel Aviv'de sular durulmuyor. İsrail hükümetinin savaş politikalarına bayrak açan binlerce kişi, "olağanüstü hal" kısıtlamalarına rağmen meydanları doldurarak Netanyahu hükümetine karşı "kanlı el" protestosu düzenledi. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu ve kameraman Niyazi Kurt, protestoların kalbi Habima Meydanı'ndan en sıcak görüntüleri anbean aktardı.

Ortadoğu'daki gerilim giderek tırmanıyor. İsrail ve İran arasındaki karşılıklı saldırılar, bölgedeki tansiyonu zirveye taşırken savaşın merkez üssü Tel Aviv'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Katil Netanyahu'nun katliamlarına "dur" demek için sokağa inen eylemciler, ellerini kırmızıya boyayarak "Kanlı ellerinizi çekin" mesajı verdi.

TEL AVİV'DE "KANLI EL" PROTESTOSU

SAVAŞ KARŞITLARI SOKAKTA
İsrail'in başkenti Tel Aviv'de tansiyonun bir an bile düşmediği ateş hattından bildiren A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu protestoların örgütlü bir şekilde başladığını belirterek, "Bir protesto gösterisi için bir hafta önceden toplanma çağrısı yapılmıştı ve şu anda da o protesto gösterisi Habima Meydanı'nda başlamış durumda" ifadelerini kullandı.

Kavasoğlu, meydandaki atmosferin sadece yerel değil, bölgesel bir krize tepki niteliğinde olduğunu, "Herkesin ellerinde hem Gazze'deki soykırıma tepki hem de İran'a, Lübnan'a, Suriye'ye ve Filistin'e yönelik başlatılan savaşla ilgili pankartlar var, büyük bir tepki olduğunu söyleyelim" sözleriyle aktardı.

NETANYAHU'YA 'KANLI ELLER' GÖNDERMESİ: SOYKIRIMI SAKLAYAMAZSINIZ
Meydandaki eylemcilerin görsel bir protesto yaptığını ve doğrudan Başbakan Netanyahu'yu hedef aldığını vurgulayan Emine Kavasoğlu, "Kimi ellerini kırmızı renge boyamış, kanlı elleriyle Netanyahu'yu protesto ediyorlar; ellerinin kanlı olduğunu söyleyerek protesto ediyorlar" şeklinde konuştu. Meydandaki pankartların içeriğine dikkat çeken Kavasoğlu, "Bir yandan da 'Soykırımı durdurun', 'Soykırımı saklayamazsınız' pankartları taşıyorlar. Amerika ve İsrail'i şeytan olarak tasvir etmişler ve 'Kim Filistinlileri İsrail'in takıntısından koruyacak?' pankartları var" detaylarını paylaştı.

ON KİŞİ BİLE YASAK AMA BİNLER MEYDANDA
İsrail'in içinde bulunduğu güvenlik durumuna rağmen bu toplanmanın büyük bir risk taşıdığını ifade eden Emine Kavasoğlu, "Yoğun bir kalabalık belki yok ama şu an itibarıyla söyleyeyim ki bir olağanüstü hal var; bu kalabalığın bile bir araya gelmesi aslında şu an için İsrail'de büyük bir adım diyebiliriz. Çünkü iş yerlerinde bile 10 kişiden fazla kişinin bir araya gelmesine müsaade edilmiyor" diyerek bölgedeki kısıtlamaların ciddiyetine dikkat çekti. Kavasoğlu, bu eylemin haftanın ikinci büyük protestosu olduğunu belirterek gösterilerin artarak devam etmesinin beklendiğini dile getirdi.

GAZZE SOYKIRIMINA SERT TEPKİ: SAVAŞ MAKİNESİNİ DURDURUN
Protestocuların sadece kendi güvenlikleri için değil, insani bir dram için de orada olduklarını belirten Emine Kavasoğlu, "Sadece kendi yaşamış oldukları sıkıntılara tepki olarak burada değil toplananlar; aynı zamanda Gazze soykırımına da dikkat çekiyorlar ve Amerika ile İsrail'i savaş makinesi olarak tanımlıyorlar" ifadelerini kullandı. Bölgedeki dramatik dili körükleyen pankartlara değinen Kavasoğlu, "Çocuklar ölmesin diye tepkilerini gösteriyorlar, savaşın bir an önce durdurulmasını istiyorlar. Bakın hepsinin ellerinde pankartlar; genci yaşlısı hepsi bir arada" dedi.

BOMBARDIMAN UÇAKLARI VE KANLI TASVİRLER: SİLAHLARA AMBARGO ÇAĞRISI
Kameraman Niyazi Kurt'un kadrajına yansıyan çarpıcı görselleri yorumlayan Emine Kavasoğlu, "Kanlı ve bir bombardıman uçağı tasvir edilmiş, çocukların üzerine kanları tasvir eder boyalar sürülmüş ve 'Soykırımı durdurun' pankartları asılmış. Yine 'Silahlara ambargo getirin hemen', 'Silahları bırakın hemen' tepkileri yükseliyor bir yandan da" şeklinde konuştu. Kavasoğlu, eylemin kapsamının genişlediğini, "Burası aslında aylarca Gazze soykırımıyla herkesin canlı canlı protestoları izlediği noktalardan bir tanesiydi. O protestolar esirler için başlamıştı ama sonrasında savaşa tepki olarak sürmüştü" sözleriyle hatırlattı.

SİYONİST SAVAŞ MAKİNESİNE KARŞI ADALET ÇIĞLIĞI
Meydandaki eylemcilerin ideolojik duruşlarını da net bir şekilde ortaya koyduklarını belirten Emine Kavasoğlu, "Adalet için çağrıda bulunuyorlar, ölümleri durdurun diye tepkiler gösteriyorlar. Siyonist savaş makinesini durdurun tepkileri var, Siyonist emperyalizmi durdurun tepkileri var. 'Sessiz kalmayın, adalet için sesinizi çıkarın' pankartları taşıyorlar" ifadelerini kullandı. Kavasoğlu, meydanda yaklaşık 200-300 kişinin olduğunu ancak akşam saatlerine kadar bu sayının artabileceğini belirtti.

YAHUDİLER YAHUDİ LOBİLERİNE KARŞI: POLİS ÇEMBERİNDE SICAK SAATLER
Protestonun en dikkat çekici detaylarından birini de Kavasoğlu şu sözlerle aktardı: "Yahudiler Yahudi lobilerine karşı diye de bir pankart görüyorum hemen. Niyazi bir 'Soykırımı durdurun' pankartını gösteriyor, üzerinde Yahudilerin Yahudi lobilerine de karşı olduğunu gösteriyorlar." Bölgedeki yoğun güvenlik önlemlerine de değinen Kavasoğlu, "Bir yandan da polis şu anda çevrede yoğun güvenlik önlemleri almış durumda; olası bir taşkınlığa müdahale edecek ya da belki daha büyük bir kalabalığın toplanmasına neden olmak için buradalar" dedi.

SİREN SESLERİ ALTINDA DİRENİŞ: SIĞINAKLARA GİTMEYİ REDDETTİLER!
Savaşın gölgesinde yaşamaktan yorulan İsraillilerin artık hükümete boyun eğmediğini belirten Emine Kavasoğlu, meydandaki son durumu "Savaşın 22. günü, İsrailliler sığınaklarda yaşamaya tepki gösteriyorlar. Artık İsrail'in savaşla anılmasını istemiyorlar. Eli kanlı kabineyi protesto ediyorlar" sözleriyle özetledi. Kavasoğlu, yayının sonunda yaşanan anları ise şu tarihi tanıklıkla bitirdi: "Yoğun güvenlik önlemleri altında, siren sesleri altında bu protestoları gerçekleştiriyorlar. Kısa süre önce yine sirenler çaldı, yine bir saldırı beklentisi olmasına rağmen sığınaklara gitmeyi tercih etmediler; burada tepkilerini dile getirmeyi sürdürüyorlar. Artık bu bizim savaşımız değil, Netanyahu'nun ve kabinesinin savaşı diyorlar."

