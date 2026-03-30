İran'ın beklenmeyen hamlesi ile ABD'ye ağır darbe! AWACS nasıl vuruldu?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bölgede sıcak temasın birinci ayı geride kalırken, ABD'nin okulları hedef alan kanlı saldırıları ve en gelişmiş hava savunma sistemlerini aşarak vurulan devasa savaş uçakları gündemi sarstı. Sıcak temas hattında tansiyon zirvede! ABD ordusu, bölgedeki en büyük kozu olan dev uçak gemilerini bir bir kaybederken, Washington’da panik havası hakim. İran’ın vuruş gücü karşısında çaresiz kalan Amerikan hegemonyası, tarihinin en büyük prestij kaybını yaşıyor. İşte ateş hattındaki son durum ve devlerin sessizce çekilişinin perde arkası!

Sıcak bölgeden gelen en çarpıcı haber Amerikan askeri varlığının aldığı ağır darbe oldu. Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü'nde konuşlu olan dev AWACS uçağının vurulma anı ve sonrası kare kare analiz edildi.

A Haber canlı yayınında konuşan A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, , "400 kilometreden fazla menzili olan ve havada uçan her şeyi tespit edebilen bu 'erken uyarı' uçağı pistte park halindeyken vuruldu. ABD'nin elinde bunlardan sadece 15-16 tane olduğu biliniyor ve uçağın tam orta kısmından aldığı darbe ile tamamen yanmış durumda olduğunu görüyoruz," ifadelerini kullandı.

THAAD VE PATRIOTLAR ÇARESİZ: HAVADAKİ AMERİKAN VARLIĞI ERİYOR
Savaşın seyrini değiştiren teknik detaylar, savunma sistemlerinin iflas ettiğini gösteriyor.

ABD'NİN MÜHİMMAT STOKLARI ERİYOR

Bölgedeki Amerikan uçaklarının bir bir hedef alındığını belirten A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, "Bu süreçte sadece AWACS değil, ABD'nin en çok övündüğü F-35 savaş uçakları, tanker uçaklar ve Kuveyt'e ait F-15'ler de vuruldu. Dünyanın en gelişmiş hava savunma sistemleri olan THAAD ve Patriotlar, gelen kamikaze İHA'ları ve füzeleri durdurmakta tamamen çaresiz kaldı," sözleriyle askeri zayiatın boyutunu aktardı.

NOKTA ATIŞI İSTİHBARAT: İRAN'IN GİZLİ GÜCÜ VE YUMUŞAK KARIN
Saldırının gerçekleştirilme biçimi, bölgedeki istihbarat savaşlarının geldiği noktayı da kanıtlıyor. A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, "Uçağın vurulmadan önceki ve sonraki görüntülerini karşılaştırdığımızda İran'ın elinde çok hassas istihbarat verileri olduğunu görüyoruz. Çevredeki binalara hiçbir zarar verilmeden, uçağın tam gövdesinden vurulması, tüm 'soft-kill' ve 'hard-kill' savunma sistemlerinin aşıldığını gösteren bir nokta atışıdır," şeklinde konuştu.

ANALİZ| ABD DİN SAVAŞI MI ÇIKARMAK İSTİYOR?

Bölgede Amerikan varlığının ciddi şekilde zarar gördüğünü belirten uzmanlar, bu stratejik kaybın savaşın gidişatını kökten değiştirebileceği uyarısında bulundu.

Bölgedeki gerilimin fitili ateşlenirken, Amerikan donanmasının en büyük kaybı USS Gerald R. Ford gemisiyle yaşandı. A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, "ABD, dünyanın en gelişmiş gemisi Ford'u önce Girit'e, oradan da Avrupa'nın derinliklerine çekmek zorunda kaldı," sözleriyle operasyonun çapını gözler önüne serdi. Gemide meydana gelen hasarın boyutu tartışılırken Orhan Sali, "ABD bu hasarın bir yangın sonucu olduğunu iddia etse de İran, gemiyi Kızıl Deniz'de vurduklarını savunuyor," ifadelerini kullandı. Bu dehşet anlarının ardından geminin artık işlevini tamamen yitirdiğini belirten Sali, "200 askerin etkilendiği o yangın sonrası Ford artık bölgede görev yapamayacak hale geldi," şeklinde konuştu.

ABRAHAM LINCOLN FÜZELERİN HEDEFİNDE
Sıcak bölgedeki tek zayiat Ford değil. Bir diğer dev, Abraham Lincoln de namluların ucunda. Trump'ın açıklamalarına atıfta bulunan konuşmacı, "Lincoln'ün füzelerle hedef alındığı, her ne kadar isabet almadığı söylense de geminin Umman açıklarından çok daha güneye kaçırıldığı bir gerçek," sözlerini aktardı.

ABD'NİN "KARA HAREKATI" OYUNU!

ABD'nin şu an itibarıyla iki dev uçak gemisini de kullanamaz durumda olduğunun altını çizen konuşmacı, "İki dev kale de şu an savaş alanından etkisiz halde uzaklaştırıldı," değerlendirmesinde bulundu.

PİSTTEKİ UÇAKLAR HAVALANAMADAN VURULDU
Havadaki ve karadaki çatışma trafiği de Amerikan ordusu için tam bir felakete dönüştü. Konuşmacı, "Uçakların daha pistten kalkamadan vurulduğunu, havadaki uçakların ise birer birer indirildiğini görüyoruz," diyerek sahadaki bozgunu tarif etti. Ford'un yerini doldurması için USS George W. Bush gemisinin bölgeye gönderilmesi kararı alınsa da bunun zaman alacağını vurgulayan konuşmacı, "Bu hamle Ford'un eksikliğini kapatmak için yapılıyor ancak bölgeye ulaşması ciddi bir vakit alacak," ifadelerini kullandı.

BATI SESSİZ: ABD İRAN KARŞISINDA YALNIZ KALDI
Washington yönetimi seçimlere hazırlanırken, askeri kanatta büyük bir çıkmaz yaşanıyor. Konuşmacı, "ABD'nin bu savaşı bitirmesi için çok fazla askere ihtiyacı var ancak 2003'teki İkinci Körfez Savaşı'nın aksine arkasında müttefik desteği yok," sözleriyle diplomatik yalnızlığı vurguladı. İngiltere ve Avrupa'nın bir kara operasyonuna sıcak bakmadığını belirten konuşmacı, "İran'a yönelik bir operasyonda Batılı müttefikler ABD'yi desteklemiyor, bu da Amerikan ordusunu ciddi şekilde zorluyor," şeklinde konuştu.

ABD-İSRAİL'İN SAVAŞ MOTİVASYONU ORTAYA ÇIKTI!

İRAN'IN FÜZE MENZİLİ AVRUPA'NIN KALBİNE UZANIYOR
İran'ın bölgedeki caydırıcılığı sadece Basra Körfezi ile sınırlı değil. Konuşmacı, "İran füzeleri Kıbrıs'a, hatta Tahran'dan 5 bin 300 kilometre uzaklıktaki Diego Garcia adasına kadar ulaşabiliyor," diyerek teknik kapasiteye dikkat çekti. Amerikan donanmasının Umman Körfezi'nde bile kendini güvende hissetmediğini ifade eden konuşmacı, "İran'ın elinde Avrupa'nın kalbini bile vurabilecek menzile sahip füzeler bulunuyor," sözleriyle tehdidin boyutunu aktardı.

MİLYAR DOLARLIK PRESTİJ YERLE BİR OLDU
Maliyetleri milyarlarca doları bulan bu yüzen kalelerin savaş dışı kalması, ABD için sadece askeri değil, ekonomik bir yıkım anlamına da geliyor. Konuşmacı, "Bir uçak gemisinin batması veya hasar alması, ABD için hem devasa bir ekonomik kayıp hem de dünya genelinde müthiş bir prestij kaybıdır," ifadelerini kullandı. ABD'nin bu gemileri şimdiye kadar hep bir "yumuşak güç" ve tehdit unsuru olarak kullandığını belirten konuşmacı, "İlk kez sıcak bir savaşta sahaya çıkan Amerikan uçak gemileri, bu büyük sınavda sınıfta kalmıştır," diyerek tarihi tanıklığını sonlandırdı.

