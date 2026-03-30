İran'ın beklenmeyen hamlesi ile ABD'ye ağır darbe! AWACS nasıl vuruldu?
Bölgede sıcak temasın birinci ayı geride kalırken, ABD'nin okulları hedef alan kanlı saldırıları ve en gelişmiş hava savunma sistemlerini aşarak vurulan devasa savaş uçakları gündemi sarstı. Sıcak temas hattında tansiyon zirvede! ABD ordusu, bölgedeki en büyük kozu olan dev uçak gemilerini bir bir kaybederken, Washington’da panik havası hakim. İran’ın vuruş gücü karşısında çaresiz kalan Amerikan hegemonyası, tarihinin en büyük prestij kaybını yaşıyor. İşte ateş hattındaki son durum ve devlerin sessizce çekilişinin perde arkası!
Sıcak bölgeden gelen en çarpıcı haber Amerikan askeri varlığının aldığı ağır darbe oldu. Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü'nde konuşlu olan dev AWACS uçağının vurulma anı ve sonrası kare kare analiz edildi.
A Haber canlı yayınında konuşan A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, , "400 kilometreden fazla menzili olan ve havada uçan her şeyi tespit edebilen bu 'erken uyarı' uçağı pistte park halindeyken vuruldu. ABD'nin elinde bunlardan sadece 15-16 tane olduğu biliniyor ve uçağın tam orta kısmından aldığı darbe ile tamamen yanmış durumda olduğunu görüyoruz," ifadelerini kullandı.
THAAD VE PATRIOTLAR ÇARESİZ: HAVADAKİ AMERİKAN VARLIĞI ERİYOR
Savaşın seyrini değiştiren teknik detaylar, savunma sistemlerinin iflas ettiğini gösteriyor.
Bölgedeki Amerikan uçaklarının bir bir hedef alındığını belirten A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, "Bu süreçte sadece AWACS değil, ABD'nin en çok övündüğü F-35 savaş uçakları, tanker uçaklar ve Kuveyt'e ait F-15'ler de vuruldu. Dünyanın en gelişmiş hava savunma sistemleri olan THAAD ve Patriotlar, gelen kamikaze İHA'ları ve füzeleri durdurmakta tamamen çaresiz kaldı," sözleriyle askeri zayiatın boyutunu aktardı.
NOKTA ATIŞI İSTİHBARAT: İRAN'IN GİZLİ GÜCÜ VE YUMUŞAK KARIN
Saldırının gerçekleştirilme biçimi, bölgedeki istihbarat savaşlarının geldiği noktayı da kanıtlıyor. A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, "Uçağın vurulmadan önceki ve sonraki görüntülerini karşılaştırdığımızda İran'ın elinde çok hassas istihbarat verileri olduğunu görüyoruz. Çevredeki binalara hiçbir zarar verilmeden, uçağın tam gövdesinden vurulması, tüm 'soft-kill' ve 'hard-kill' savunma sistemlerinin aşıldığını gösteren bir nokta atışıdır," şeklinde konuştu.
Bölgede Amerikan varlığının ciddi şekilde zarar gördüğünü belirten uzmanlar, bu stratejik kaybın savaşın gidişatını kökten değiştirebileceği uyarısında bulundu.
Bölgedeki gerilimin fitili ateşlenirken, Amerikan donanmasının en büyük kaybı USS Gerald R. Ford gemisiyle yaşandı. A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, "ABD, dünyanın en gelişmiş gemisi Ford'u önce Girit'e, oradan da Avrupa'nın derinliklerine çekmek zorunda kaldı," sözleriyle operasyonun çapını gözler önüne serdi. Gemide meydana gelen hasarın boyutu tartışılırken Orhan Sali, "ABD bu hasarın bir yangın sonucu olduğunu iddia etse de İran, gemiyi Kızıl Deniz'de vurduklarını savunuyor," ifadelerini kullandı. Bu dehşet anlarının ardından geminin artık işlevini tamamen yitirdiğini belirten Sali, "200 askerin etkilendiği o yangın sonrası Ford artık bölgede görev yapamayacak hale geldi," şeklinde konuştu.