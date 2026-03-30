İran'ın beklenmeyen hamlesi ile ABD'ye ağır darbe! AWACS nasıl vuruldu?

Fotoğraf-A Haber

ABRAHAM LINCOLN FÜZELERİN HEDEFİNDE

Sıcak bölgedeki tek zayiat Ford değil. Bir diğer dev, Abraham Lincoln de namluların ucunda. Trump'ın açıklamalarına atıfta bulunan konuşmacı, "Lincoln'ün füzelerle hedef alındığı, her ne kadar isabet almadığı söylense de geminin Umman açıklarından çok daha güneye kaçırıldığı bir gerçek," sözlerini aktardı.

ABD'nin şu an itibarıyla iki dev uçak gemisini de kullanamaz durumda olduğunun altını çizen konuşmacı, "İki dev kale de şu an savaş alanından etkisiz halde uzaklaştırıldı," değerlendirmesinde bulundu.

PİSTTEKİ UÇAKLAR HAVALANAMADAN VURULDU

Havadaki ve karadaki çatışma trafiği de Amerikan ordusu için tam bir felakete dönüştü. Konuşmacı, "Uçakların daha pistten kalkamadan vurulduğunu, havadaki uçakların ise birer birer indirildiğini görüyoruz," diyerek sahadaki bozgunu tarif etti. Ford'un yerini doldurması için USS George W. Bush gemisinin bölgeye gönderilmesi kararı alınsa da bunun zaman alacağını vurgulayan konuşmacı, "Bu hamle Ford'un eksikliğini kapatmak için yapılıyor ancak bölgeye ulaşması ciddi bir vakit alacak," ifadelerini kullandı.