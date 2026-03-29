ABD ve İsrail'in gerçek planı ne? İşte İran savaşında en kötü senaryo!

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, A Haber ekranlarında Orta Doğu’da tırmanan gerilimi ve ABD’nin bölgeye yaptığı askeri yığınakların perde arkasını araladı. Trump’ın müzakere baskısı ve İsrail’in sabotaj girişimlerini değerlendiren Başbuğ, İran’ın doğal savunma kalkanı olan dağlık coğrafyasının bir kara harekatını imkansız kıldığını vurgularken, bölge ülkelerinin de içine çekilmek istendiği bir ‘kıyamet savaşı’ senaryosuna karşı Türkiye’nin dengeleyici rolüne dikkat çekti.

ABD'nin bölgeye deniz piyadeleri sevk etmesini ve olası bir kara harekatı senaryosunu değerlendiren Coşkun Başbuğ, "İran gibi bir coğrafyada yapılacak olası bir kara harekatı en az 1 milyona yakın askerle yapılır. Öyle 3 bin, 5 bin askerle bu işe girişenlere uzmanlar ancak güler geçer. Çünkü İran'da Allah vergisi, doğal savunma için yaratılmış bir coğrafya var; Zagros ve Elburz sıradağlarını aşmak, o 3-4 bin rakımlı tepeleri geçip çöllere bayrak dikmek bir kıyamet savaşı hazırlığı gerektirir" sözleriyle askeri planların zorluğunu aktardı.

İran'ın coğrafi gücünü Afganistan örneğiyle pekiştiren Başbuğ, "Afganistan koca Sovyetler Birliği'ni dağıttı; İran ise Afganistan ile kıyaslanamayacak kadar daha güçlü bir coğrafyaya ve devlet yapısına sahip" ifadelerini kullandı.



İSRAİL'İN SABOTAJ SİYASETİ VE TRUMP'IN MÜZAKERE OYUNU



Donald Trump'ın müzakere açıklamaları ile İsrail'in saldırgan tutumu arasındaki çelişkiye değinen Başbuğ, "İsrail, her ne olursa olsun buradan bir anlaşma veya orta yol çıkmasını istemiyor. Trump tam 'İran'ı mahvettik, nükleer altyapıyı yok ettik' dediği anda İTO, yani İsrail Terör Örgütü devreye girip Tahran'ı bombalayarak süreci sabote ediyor. Bu bataklığı İsrail oluşturdu, Amerika ise içine girmek zorunda kaldı" değerlendirmesinde bulundu. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD kamuoyunu yanılttığını belirten Başbuğ, "Netanyahu 'Amerika'yı savaşa biz sokmadık, kendileri istedi' diyerek yalan söylemek zorunda kaldı çünkü Amerikan kamuoyunda bu savaşa karşı büyük bir isyan var" sözlerini paylaştı.



HEDEFTEKİ STRATEJİK NOKTALAR



Savaşın seyri açısından kritik olan stratejik tesislerin önemine dikkat çeken Coşkun Başbuğ, "İsrail'in bir tane uçağının havalanamaması, bir tane gemisinin suya inememesi gerekir. Hayfa Limanı petrol dolum tesisleri, enerji ve elektriğin kalbidir; burayı yerle bir ettiğiniz an İsrail'de hayat kilitlenir" dedi. Necef çöllerindeki askeri havalimanları ve Hürmüz Boğazı'ndaki adaların da hedefte olduğunu hatırlatan Başbuğ, "Hücum botlarla yapılacak asimetrik bir savaş, uçak gemilerine büyük hasarlar verebilir. Nitekim Ford uçak gemisinin yara aldığı kabul edildi; bunu basit zodyak botlarla, uzaktan kumandalı patlayıcılarla yaptılar" ifadelerini kullandı.

Savaş nedeniyle bölgede tansiyon her geçen gün yükseliyor.



BÖLGESEL SAVAŞ TEHDİDİ VE TÜRKİYE'NİN DİPLOMATİK KALKANI



Körfez ülkelerinin ve bölge aktörlerinin bir çatışma sarmalına çekilmek istendiğini vurgulayan Başbuğ, "Eğer bölge ülkeleri üzerinden bir operasyon yapılırsa İran misilleme olarak bu ülkelerin su üretim tesislerine saldıracaktır. Denizden su üreten bu tesislerin vurulması bölgede hayatın bitmesi demektir" uyarısında bulundu. Türkiye'nin bu krizdeki kilit rolüne işaret eden Başbuğ, "Şu an bir bölgesel savaşı konuşmuyorsak bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Sayın Erdoğan sayesindedir. Pakistan'daki dörtlü zirve gibi diplomatik hamleler bu yangının büyümesini engelliyor. İsrail ve onun içindeki paralel yapılar süreci sabote etse de akıl ve selametle hareket eden tek güç Türkiye'dir" sözleriyle analizini tamamladı.