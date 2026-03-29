Washington Post'un haberine göre ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran’da haftalar sürebilecek kara operasyonları için hazırlık yapıyor. Bu planların hayata geçmesi halinde, halihazırda devam eden çatışmaların çok daha riskli ve karmaşık bir aşamaya evrilebileceği değerlendiriliyor.

SAVAŞTA KRİTİK EŞİK: KARA OPERASYONU MASADA

Washington Post’un haberine göre, ABD yönetimi İran’a yönelik askeri seçeneklerini genişletiyor. Pentagon’un hazırladığı planlar arasında, doğrudan işgal yerine özel kuvvetler ve piyade birliklerinin katılacağı sınırlı kara operasyonları öne çıkıyor.

Ancak bu tür operasyonların; insansız hava araçları, balistik füzeler ve sahadaki çatışma riskleri nedeniyle ABD askerleri açısından ciddi tehditler barındırdığı belirtiliyor.

BEYAZ SARAY’DAN ÇELİŞKİLİ MESAJLAR

ABD Başkanı Donald Trump henüz net bir karar vermiş değil. Washington Post’a göre, yönetim içinde bir yandan savaşın sona erebileceğine dair mesajlar verilirken, diğer yandan askeri baskının artırılabileceği sinyalleri geliyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Pentagon’un bu tür planlar hazırlamasının “standart bir süreç” olduğunu vurgulayarak, bunun doğrudan bir operasyon kararı anlamına gelmediğini ifade etti.

HÜRMÜZ BOĞAZI VE HARK ADASI: GERİLİMİN MERKEZİ

Haberde, ABD yönetimi içinde tartışılan en dikkat çekici senaryolardan birinin, İran’ın Basra Körfezi’ndeki kritik petrol ihracat noktası Hark Adası’nın kontrol altına alınması olduğu belirtiliyor.

Ayrıca Hürmüz Boğazı çevresindeki askeri hedeflere yönelik baskınlar da seçenekler arasında. Bu bölge, küresel enerji taşımacılığı açısından hayati öneme sahip olması nedeniyle olası bir çatışmada uluslararası etkileri büyütebilecek bir konumda.

“KISA SÜRELİ” DENİYOR AMA RİSK BÜYÜK

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, operasyonların uzun sürmeyeceğini savunsa da, Pentagon kaynakları olası bir kara sürecinin haftalar hatta aylar sürebileceğini ifade ediyor.

Bu durum, çatışmanın kontrol edilebilir sınırların dışına taşma ihtimalini de gündeme getiriyor.

KAYIPLAR ARTIYOR, GERİLİM TIRMANIYOR

Washington Post’un aktardığına göre, son haftalarda Orta Doğu’daki çatışmalarda ABD ordusu kayıplar verdi. Aynı zamanda İran’ın misilleme saldırılarında yüzlerce askerin yaralandığı bildiriliyor.

Bu tablo, sahadaki riskin yalnızca teorik olmadığını, fiilen büyümekte olan bir çatışmaya işaret ettiğini ortaya koyuyor.

ABD KAMUOYU KARŞI: “YENİ BİR SAVAŞ İSTENMİYOR”

Anketlere göre Amerikan kamuoyunun büyük bölümü İran’a kara birlikleri gönderilmesine karşı. Bu durum, olası bir operasyon kararının iç politikada da ciddi tartışmalara yol açabileceğini gösteriyor.

ASKERİ UZMANLAR UYARIYOR: “EN ZORU KONTROL ETMEK”

Askeri uzmanlar, İran topraklarında kontrol sağlanmasının, o bölgeleri ele geçirmekten daha zor olacağına dikkat çekiyor. Özellikle Hark Adası gibi stratejik noktaların savunulmasının ciddi askeri ve lojistik yük getireceği ifade ediliyor.

KONGRE’DE BÖLÜNME: DESTEK DE VAR, TEPKİ DE

ABD Kongresi’nde de görüş birliği yok. Bazı Cumhuriyetçi ve Demokrat isimler kara operasyonlarına açıkça karşı çıkarken, bazı siyasetçiler daha sert askeri adımlar atılması gerektiğini savunuyor.

BELİRSİZLİK SÜRÜYOR: KARAR NOKTASI YAKIN MI?

Washington Post’un haberine göre, Pentagon’un planları hazır olsa da nihai karar henüz verilmiş değil. Ancak sahadaki askeri yığınak ve artan gerilim, önümüzdeki günlerde kritik gelişmelerin yaşanabileceğine işaret ediyor.