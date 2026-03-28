Katil Bibi'ye Tel Aviv sokaklarında ağır tokat: "Siyonizm ölümdür"
İsrail'in kalbi Tel Aviv'de tansiyon zirve yaptı, Netanyahu hükümetine yönelik öfke sokağa taştı. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu’nun sıcak bölge Habima Meydanı’ndan aktardığı çarpıcı bilgilere göre; sığınaklarda yaşamaktan yorulan ve hükümetin yalanlarından bıkan binlerce İsrailli, meydanları adeta ateş hattına çevirdi. "Siyonizm ölümdür" pankartlarının yükseldiği, Netanyahu’nun "Pinokyo" maskeleriyle hedef alındığı dev protestoda, halk "soykırım kabinesi"ne karşı istifa çığlıkları attı.
KATILIM GEÇEN HAFTAYA ORANLA KATLANDI
Habima Meydanı'ndaki yoğunluğu ve artan tansiyonu yerinden takip eden A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, "Sekizincisi düzenleniyor bu protestoların ve geçen haftaya oranla daha yoğun bir katılım olduğunu söyleyebiliriz. Geçen hafta hava muhalefeti sebebiyle bu protestolar başlamış ve kısa süre içerisinde de yoğun yağış sonrasında sona ermişti ama bu kadar yoğun bir kalabalık yoktu. Bunun daha büyük kalabalığın olduğunu söyleyebiliriz" sözleriyle meydandaki hareketliliğin boyutunu gözler önüne serdi.
PANKARTLARDA SERT MESAJLAR: "SAVAŞA HAYIR"
Meydanı dolduran binlerce kişinin ellerindeki dövizlerle hükümete sert mesajlar gönderdiğini belirten Kavasoğlu, "Ellerinde dövizlerle, pankartlarla savaşı protesto ediyorlar. Savaşa karşı olduklarını dile getiriyorlar ve artık daha fazla İsrail hükümetinin bölgeye ateş yaymasına karşı çıktıklarını dile getiriyorlar. Ellerinde 'savaşı durdurun', 'savaşa hayır' pankartları var" ifadelerini kullandı.
ÜÇ YILLIK ÖLÜM POLİTİKASINA BÜYÜK TEPKİ
Protestoların sadece son gelişmelere değil, geniş bir sürece yayıldığını vurgulayan Emine Kavasoğlu, "Aslında sadece bu yaşananlar İran savaşına yönelik bir protesto da değil. Son üç yıldan bu yana İran-İsrail'in pek çok noktasına ölüm götürmesi aslında protesto ediliyor. 'İsrail'i silahlandırmaktan vazgeçin' pankartları taşıyorlar şu anda ve yine 'ırkçı soykırıma karşı çıkın artık' ifadeleri var. Gazze, İran, Lübnan ve Batı Şeria'da yaşananları da protesto ediyorlar" diyerek eylemin kapsamını aktardı.