Katil Bibi'ye Tel Aviv sokaklarında ağır tokat: "Siyonizm ölümdür"

(Fotoğraf: ahaber.com.tr - Ekran görüntüsü) "İSRAİL ÖLÜM GÖTÜRÜYOR" ÇIĞLIKLARI Hükümetin bölgedeki politikalarının halk nezdinde "ölüm" ile eşdeğer görüldüğünü dile getiren Kavasoğlu, "Savaşın artık neredeyse bir ayı geride kalacak bir gün sonra ve bir aydan bu yana pek çok bölgeye yoğun bir savaş başlatıldı. İsrail'in ölüm götürdüğünü biliyorlar, bunu dilleniyorlar, bunu protesto ediyorlar ve ölümlerin durmasını istiyorlar. Daha da önemlisi Siyonist lobinin bunu bir İsrail politikası haline getirmesine de büyük tepki gösteriyorlar" sözleriyle durumu özetledi.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr - Ekran görüntüsü) MEYDANDA ŞOK PANKART: "SİYONİZM ÖLÜMDÜR" Meydandaki en dikkat çekici detayları paylaşan Kavasoğlu, "Bakın 'Siyonizm ölümdür' diye bir pankart almışlar ellerine. Yine 'İsrail'in ölüm götürdüğü noktaları artık görmek istemiyoruz' diyorlar. 'Ölüm götüren, soykırımcı bir hükümetin ülkemizi başka bir savaşa sokmaya hakkı yoktur' tepkileri yükselmişti. Bu kez de yine soykırımlarla ilgili hem Gazze'de hem pek çok noktada İsrail'in uyguladığı o soykırımlara yönelik bir tepki var" açıklamasında bulundu.