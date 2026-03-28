Katil Bibi'ye Tel Aviv sokaklarında ağır tokat: "Siyonizm ölümdür"

ahaber.com.tr - Özel Haber
İsrail'in kalbi Tel Aviv'de tansiyon zirve yaptı, Netanyahu hükümetine yönelik öfke sokağa taştı. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu’nun sıcak bölge Habima Meydanı’ndan aktardığı çarpıcı bilgilere göre; sığınaklarda yaşamaktan yorulan ve hükümetin yalanlarından bıkan binlerce İsrailli, meydanları adeta ateş hattına çevirdi. "Siyonizm ölümdür" pankartlarının yükseldiği, Netanyahu’nun "Pinokyo" maskeleriyle hedef alındığı dev protestoda, halk "soykırım kabinesi"ne karşı istifa çığlıkları attı.

TEL AVİV'DE SAVAŞ KARŞITI PROTESTOLAR

KATILIM GEÇEN HAFTAYA ORANLA KATLANDI

Habima Meydanı'ndaki yoğunluğu ve artan tansiyonu yerinden takip eden A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, "Sekizincisi düzenleniyor bu protestoların ve geçen haftaya oranla daha yoğun bir katılım olduğunu söyleyebiliriz. Geçen hafta hava muhalefeti sebebiyle bu protestolar başlamış ve kısa süre içerisinde de yoğun yağış sonrasında sona ermişti ama bu kadar yoğun bir kalabalık yoktu. Bunun daha büyük kalabalığın olduğunu söyleyebiliriz" sözleriyle meydandaki hareketliliğin boyutunu gözler önüne serdi.

PANKARTLARDA SERT MESAJLAR: "SAVAŞA HAYIR"

Meydanı dolduran binlerce kişinin ellerindeki dövizlerle hükümete sert mesajlar gönderdiğini belirten Kavasoğlu, "Ellerinde dövizlerle, pankartlarla savaşı protesto ediyorlar. Savaşa karşı olduklarını dile getiriyorlar ve artık daha fazla İsrail hükümetinin bölgeye ateş yaymasına karşı çıktıklarını dile getiriyorlar. Ellerinde 'savaşı durdurun', 'savaşa hayır' pankartları var" ifadelerini kullandı.

ÜÇ YILLIK ÖLÜM POLİTİKASINA BÜYÜK TEPKİ

Protestoların sadece son gelişmelere değil, geniş bir sürece yayıldığını vurgulayan Emine Kavasoğlu, "Aslında sadece bu yaşananlar İran savaşına yönelik bir protesto da değil. Son üç yıldan bu yana İran-İsrail'in pek çok noktasına ölüm götürmesi aslında protesto ediliyor. 'İsrail'i silahlandırmaktan vazgeçin' pankartları taşıyorlar şu anda ve yine 'ırkçı soykırıma karşı çıkın artık' ifadeleri var. Gazze, İran, Lübnan ve Batı Şeria'da yaşananları da protesto ediyorlar" diyerek eylemin kapsamını aktardı.

"SIĞINAKLARDA ÖMÜR GEÇİRMEK İSTEMİYORUZ"

İsrail halkının artık savaşla anılmaktan bıktığını ifade eden Kavasoğlu, "İnsanların burada toplanma sebebi sadece günler, bir aydır yaşadıkları ve sığınaklarda ömür geçirmek zorunda olmalarına bir tepki değil. Artık İsrail'in savaşla anılmasını istemiyorlar. İsrail hükümetinin her savaşın altından çıkmasını istemiyorlar ve 'daha fazla savaş makinelerini beslemeyin' pankartları var" şeklinde konuştu.

DÜNYAYA HEM İNGİLİZCE HEM İBRANİCE MESAJ

Eylemcilerin seslerini dünyaya duyurmak için her yolu denediğini söyleyen Kavasoğlu, "Bakın 'Gazze, İran, Lübnan ve Batı Şeria'daki soykırımları durdurun', 'bunu sürekli tekrarlamaktan vazgeçin' pankartları taşıyorlar ellerinde. Hem İngilizce hem İbranice pankartlarla savaşı protesto ediyorlar" dedi.

PROTESTOLAR GELENEK HALİNE GELİYOR

Kalabalığın her geçen saat arttığını ve bu eylemlerin bir geleneğe dönüştüğünü belirten Emine Kavasoğlu, "Tabii bu kalabalığın gün geçtikçe artması da bekleniyor. Artık her cumartesi aslında bu protestoları bir gelenek haline getirmeyi istiyorlar ki zaten Gazze soykırımının başladığı günlerde de görmüştük. Önce ilk olarak esirlerin, rehinelerin tepkisi olarak başlamıştı ama sonrasında İsrail'e karşı, Netanyahu hükümetine karşı, savaş kabinesine karşı çok büyük tepkiler yükselmişti. İşte bu kez de yine insanlar yavaş yavaş toplanarak bu yaşananları protesto ediyorlar" ifadelerini kullandı.

"İSRAİL ÖLÜM GÖTÜRÜYOR" ÇIĞLIKLARI

Hükümetin bölgedeki politikalarının halk nezdinde "ölüm" ile eşdeğer görüldüğünü dile getiren Kavasoğlu, "Savaşın artık neredeyse bir ayı geride kalacak bir gün sonra ve bir aydan bu yana pek çok bölgeye yoğun bir savaş başlatıldı. İsrail'in ölüm götürdüğünü biliyorlar, bunu dilleniyorlar, bunu protesto ediyorlar ve ölümlerin durmasını istiyorlar. Daha da önemlisi Siyonist lobinin bunu bir İsrail politikası haline getirmesine de büyük tepki gösteriyorlar" sözleriyle durumu özetledi.

MEYDANDA ŞOK PANKART: "SİYONİZM ÖLÜMDÜR"

Meydandaki en dikkat çekici detayları paylaşan Kavasoğlu, "Bakın 'Siyonizm ölümdür' diye bir pankart almışlar ellerine. Yine 'İsrail'in ölüm götürdüğü noktaları artık görmek istemiyoruz' diyorlar. 'Ölüm götüren, soykırımcı bir hükümetin ülkemizi başka bir savaşa sokmaya hakkı yoktur' tepkileri yükselmişti. Bu kez de yine soykırımlarla ilgili hem Gazze'de hem pek çok noktada İsrail'in uyguladığı o soykırımlara yönelik bir tepki var" açıklamasında bulundu.

NETANYAHU'YA "GÖREVİ BIRAK" ÇAĞRISI

Protestonun ana hedefindeki ismi işaret eden Emine Kavasoğlu, "Aslında burada toplanan kalabalık bir yandan İsrail'in, özellikle Başbakan Netanyahu'nun da görevi bırakması yönünde art arda çağrılarını dile getiriyorlar. İistemedikleri bir savaşın parçası olmak ve dünyanın dört bir yanından nefret objesi olarak anılmak istemediklerini dile getiriyor savaş karşıtı protestocular" şeklinde konuştu.

SAYISIZ ÖLÜME "KIRMIZI BOYALI" PROTESTO

Geçtiğimiz haftalardaki çarpıcı eylemleri hatırlatan Kavasoğlu, "Geçtiğimiz hafta hatırlayacaksınız; ellerinde kırmızı boyalarla bu ölümleri protesto etmişlerdi. Ölüm kabinesini, soykırım kabinesini protesto etmişlerdi; topraklara ölüm götürmelerini protesto etmişlerdi" dedi.

Hükümetin savunma iddialarının sahada çöktüğünü belirten Kavasoğlu, "Öfke gitgide artıyor çünkü her ne kadar İran'a yönelik başlatılan o saldırılarda, savaşın ilk gününden bu yana İran'ın füze kapasitesinin sonlandırıldığı iddia edilse de dünden bu yana İsrail'de büyük yıkımlarla karşı karşıya kaldı İsrail halkı. Bugün Beit Shemesh'te pek çok binaların hasar gördüğü bir saldırı gerçekleşti. Dün yine Tel Aviv'in hemen merkezinde bu saldırılar gerçekleşmişti. Dolayısıyla artık bundan duydukları rahatsızlığı dile getiriyorlar" sözleriyle halkın korkusunu aktardı.

TURUNCU MAHKUM KIYAFETLERİ VE BAKAN MASKELERİ

Meydandaki görsel protestoları detaylandıran Kavasoğlu, "Hemen karşıda turuncu mahkum kıyafetleri giymiş bir grup var; işte onlar da hem Netanyahu'nun fotoğrafını hem yine onun yanı sıra Ben-Gvir bir yanda, bir yanda Smotrich maskelerini takarak bu tepkilerini dile getiriyorlar" ifadelerini kullandı.

NETANYAHU'YA "PİNOKYO" BENZETMESİ: "HALKINA YALAN SÖYLÜYOR"

Eylemcilerin Netanyahu'ya olan güveninin tamamen bittiğini vurgulayan Emine Kavasoğlu, "Bakın Netanyahu maskesiyle bir eylemci; burnu uzamış bir Pinokyo izlenimi verilmiş. Halkına yalan söylemekle itham ediliyor, halkına yalan söyleyen bir Başbakan olduğu söyleniyor Netanyahu'nun. Dediğimiz gibi; eli kanlı kabine, Orta Doğu'nun pek çok noktasına savaş götürmeye, ölüm götürmeye devam ediyor ancak artık İsrailliler de buna büyük tepkiler göstermeye başladılar" diyerek bölgedeki son durumu A Haber ekranlarından paylaştı.

