ABD İLE İSRAİL'İN İSYAN KONUSUNDAKİ İNANCI TEMEL BİR YANILGIYDI



Çok sayıda ABD'li ve İsrailli yetkili ile yapılan görüşmelere dayanan makaleye göre, İsrail ve ABD'nin "İran'da yaygın bir ayaklanmayı başlatabileceği" yönündeki inancının "temel bir yanılgı" olduğu ortaya çıktı.



Netanyahu, Mossad'ın İran'da isyan çıkarma vaatlerinin gerçekleşmediğine dair hayal kırıklığını ifade ederken, saldırıların başlamasından günler sonra gerçekleştirilen bir güvenlik toplantısında, "Trump'ın savaşı her an sona erdirmeye karar verebileceğini" ve "Mossad operasyonlarının henüz sonuç vermediğini" sinirli bir şekilde dile getirdi.

Öte yandan bazı ABD'li askeri yetkililer de Trump'a, "Amerikan ve İsrail bombalarının yağdığı bir ortamda İranlıların sokaklara çıkıp yönetimi protesto etmeyeceğini" vurguladı.



Benzer şekilde ABD'li istihbarat yetkilileri, "yönetimi tehdit edecek boyutta kitlesel bir ayaklanma ihtimalinin" düşük olduğu değerlendirmesini Beyaz Saray'a iletti.



Makalede ayrıca İsrail Savunma Kuvvetleri Askeri İstihbarat Araştırma Bölümü'nün eski İran Masası Başkanı Shahar Koifman'ın görüşüne yer verildi. Koifman, "Mevcut çatışma sürecinde İran hükümetini devirmenin ulaşılabilir bir hedef olduğuna inanmadığını" vurguladı.

ABD, KÜRT UNSURLARIN KULLANILMASI FİKRİNE ARTIK SICAK BAKMIYOR



NYT'nin analizinde dikkat çeken bir diğer husus da Mossad'ın bölgedeki Kürt grupları İran'da olası bir ayaklanma planında kullanma fikrine ilişkin Washington'da ortaya çıkan durum oldu.



Amerikalı yetkililer, hem CIA hem de Mossad'ın son yıllarda Kürt güçlerine silah ve çeşitli destek sağladığını ve CIA'in İranlı "Kürt savaşçıları" desteklemeye yönelik adımlar attığını belirtti.



Analizin bu bölümünde, "Ancak Amerikalı yetkililer, artık savaş öncesinde benimsedikleri (İsrail'in) Kürtleri vekil güç olarak kullanma fikrine eskisi kadar sıcak bakmıyor; bu durum İsrailli mevkidaşlarıyla gerginliğe yol açtı." ifadesine yer verildi.

Bu bağlamda, Trump'ın 7 Mart'ta yaptığı ve "Kürt liderlerine İran'a milis göndermemelerini" açıkça belirttiği açıklamasına atıf yapıldı. TÜRKİYE'DEN UYARI: DESTEK VERMEYİN



Aynı bölümde, Türkiye'nin, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan aracılığıyla ABD'li mevkidaşı Marco Rubio'ya, "herhangi bir Kürt girişimine destek vermemeleri" konusunda uyardığı belirtildi.

Diğer yandan ABD istihbaratının, saldırılar başlamadan önce yaptığı simülasyonlarda, "İran yönetiminin tamamen çökmesinin görece düşük bir olasılık" olduğu değerlendirmesini yaptığı kaydedildi.