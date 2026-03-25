Trump’a içeriden isyan büyüyor: İran’ı bırak, ülkene bak

Giriş Tarihi: 25 Mart 2026 08:19 ahaber.com.tr Haber Merkezi

SABAH gazetesinin haberine göre Beyaz Saray, kendi memurunun maaşını ödemekten aciz düşerken, rotasını ısrarla İsrail'in yol açtığı Orta Doğu'daki çatışma bataklığına kırıyor. Amerikan halkı havalimanlarında kaosla boğuşurken, Trump'ın önceliğinin kendi vatandaşı değil, İsrail'in bölgedeki yayılmacı emelleri olması halkın öfkesini zirveye taşıdı.

Trump, ülkesini İsrail'in peşinden savaşa sürüklemesinin doğurduğu sorunlarla yüzleşiyor. ABD'de çok sayıda çalışan maaşlarını alamazken havalimanlarında kaos hâkim. Amerikalılar, "İran savaşını bırak, ülkendeki sorunlarla uğraş" diyerek eleştirilerini dile getiriyor.

İsrail'in siyonist emelleri doğrultusunda ülkesini İran'a karşı savaşa sürüklemekle eleştirilen Trump'a yönelik tepkiler her geçen gün artıyor. ABD medyası bir yandan Trump'ın "müzakereler" söylemiyle geri adım atmasını eleştiren haberler yayımlarken, diğer yandan kamuoyunda farklı bir öfke dalgası yükseliyor.

ABD'de İç Güvenlik Bakanlığı'nda yaşanan kısmi hükümet kapanması nedeniyle havalimanlarında ciddi personel sıkıntısı baş gösterdi. CNN'in aktardığına göre, binlerce çalışan şubat ayının ortasından bu yana maaşlarını alamadığı için işe gitmiyor. Personel eksikliği nedeniyle havalimanlarında en az 4 saat süren uzun kuyruklar oluşuyor.

KRİZ DERİNLEŞİYOR: HAVALİMANLARINDA PERSONEL YOK Trump yönetimi, havalimanlarındaki kaosu hafifletmek amacıyla Ulaşım Güvenliği İdaresi'ne (TSA) destek vermesi için ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimlerini 14 bölgede görevlendirdi. Ancak bu adım yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi.