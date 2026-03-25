Trump’a içeriden isyan büyüyor: İran’ı bırak, ülkene bak

SABAH gazetesinin haberine göre Beyaz Saray, kendi memurunun maaşını ödemekten aciz düşerken, rotasını ısrarla İsrail'in yol açtığı Orta Doğu'daki çatışma bataklığına kırıyor. Amerikan halkı havalimanlarında kaosla boğuşurken, Trump'ın önceliğinin kendi vatandaşı değil, İsrail'in bölgedeki yayılmacı emelleri olması halkın öfkesini zirveye taşıdı.

Trump, ülkesini İsrail'in peşinden savaşa sürüklemesinin doğurduğu sorunlarla yüzleşiyor. ABD'de çok sayıda çalışan maaşlarını alamazken havalimanlarında kaos hâkim. Amerikalılar, "İran savaşını bırak, ülkendeki sorunlarla uğraş" diyerek eleştirilerini dile getiriyor.

İsrail'in siyonist emelleri doğrultusunda ülkesini İran'a karşı savaşa sürüklemekle eleştirilen Trump'a yönelik tepkiler her geçen gün artıyor. ABD medyası bir yandan Trump'ın "müzakereler" söylemiyle geri adım atmasını eleştiren haberler yayımlarken, diğer yandan kamuoyunda farklı bir öfke dalgası yükseliyor.

ABD'de İç Güvenlik Bakanlığı'nda yaşanan kısmi hükümet kapanması nedeniyle havalimanlarında ciddi personel sıkıntısı baş gösterdi.

CNN'in aktardığına göre, binlerce çalışan şubat ayının ortasından bu yana maaşlarını alamadığı için işe gitmiyor. Personel eksikliği nedeniyle havalimanlarında en az 4 saat süren uzun kuyruklar oluşuyor.

KRİZ DERİNLEŞİYOR: HAVALİMANLARINDA PERSONEL YOK

Trump yönetimi, havalimanlarındaki kaosu hafifletmek amacıyla Ulaşım Güvenliği İdaresi'ne (TSA) destek vermesi için ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimlerini 14 bölgede görevlendirdi. Ancak bu adım yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi.

Başta Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği olmak üzere insan hakları savunucuları, silahlı ICE görevlilerinin daha önce bu tür iç güvenlik görevlerinde kullanılmadığına dikkat çekerek uygulamanın gerilimi artırabileceği ve yabancı uyrukluların seyahat kararlarını olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulundu. ICE ajanlarına yönelik kamuoyundaki tepki zaten yüksekken, bu görevlendirme sonrası "Trump öfkeyi bastırmak için güç gösterisi yapıyor" yorumları yapılmaya başlandı.

TEPKİLER BÜYÜYOR: "ÖNCE KENDİ ÜLKEN"

Havalimanlarında toplanan öfkeli kalabalıklar, Trump'a İran savaşı üzerinden de sert tepki gösteriyor. "ICE dışarı, Trump, TSA'nın maaşlarını hemen öde" yazılı pankartlar açılırken, tecrübeli personelin yerine deneyimsiz kişilerin görevlendirilmesinin ABD'nin içine düştüğü durumu gözler önüne serdiği ifade ediliyor.

Sosyal medyada da benzer tepkiler yükseliyor. Çok sayıda kullanıcı, "İsrail'e askeri ve mali destek var ama kendi ülkesinin çalışanlarına maaş yok" paylaşımları yapıyor. Trump destekçisi milliyetçi gruplar dahi ABD askerlerinin İsrail için hayatını riske atmasını eleştiriyor.

Trump ise ICE operasyonlarına "gerektiği sürece" destek vermeye devam edeceğini açıkladı.

KAOS ZİRVEDE: 4 SAAT TÜNELDE BEKLEDİLER

ABD'de havalimanı çilesi artık ciddi boyutlara ulaşmış durumda. Houston Bush Havalimanı'nda yüzlerce yolcu, bir tünelde 4 saat boyunca beklemek zorunda kaldı. ABD medyasına yansıyan haberlerde, uzun bekleme süreleri nedeniyle yolcuların sinir krizleri geçirdiği aktarıldı.

ABD Kongresi'nin bütçe konusunda uzlaşamaması nedeniyle 14 Şubat'ta İç Güvenlik Bakanlığı'nda kısmi kapanma başlamış, başta ABD Sahil Güvenliği olmak üzere birçok hizmette aksama riski ortaya çıkmıştı.

