Trump İran konusunda neden geri adım attı? İşte perde arkasındaki gizli diplomasi
Wall Street Journal'ın (WSJ) özel haberine göre; ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğulu arabulucuların yürüttüğü ve dünyadan sır gibi saklanan "kapalı kapılar ardındaki" görüşmelerin ardından, İran'ın enerji tesislerini yerle bir etme tehdidinden son anda geri adım attı.
RİYAD'DA ŞAFAK OPERASYONU: MUHATAP ARANIYOR!
Perşembe günü güneş doğmadan hemen önce; Mısır, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan dışişleri bakanları, topyekûn bir savaşı durdurmak adına Riyad'da acil bir zirve gerçekleştirdi.
Ancak diplomatik koridorlarda devasa bir engel vardı: Müzakere edilecek bir İranlı bulmak.
Çünkü İsrail, Batı ile diyalog kurabilecek tek köprü olarak görülen İran Ulusal Güvenlik Şefi Ali Laricani'yi aynı hafta içinde suikastla ortadan kaldırmıştı.
DEVRİM MUHAFIZLARI İLE İLK TEMAS
Mısırlı istihbarat birimleri, imkansızı başararak İran rejiminin çelik çekirdeği olan İran Devrim Muhafızları (DMO) ile doğrudan bir hat açtı.
Masaya koyulan teklif netti: "Güven inşası için çatışmaları 5 günlüğüne durdurun." Bu kritik hamle, Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde yaşanacak büyük politika değişikliğinin zeminini hazırladı.
TRUMP'IN 48 SAATLİK ÜLTİMATOMU VE "U-DÖNÜŞÜ"
Cumartesi gecesi Mar-a-Lago'da sert rüzgarlar esiyordu. Trump, Tahran'a Hürmüz Boğazı'nı 48 saat içinde açması için ültimatom verdi; aksi halde enerji tesislerinin "yok edileceğini" haykırdı. Ancak Pazartesi sabahı her şey değişti. Riyad'dan gelen "umut verici" haberler Beyaz Saray'a ulaştığında, Trump saldırıları askıya alarak diplomasi rotasına girdi.
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt:
"Bunlar hassas diplomatik görüşmelerdir, spekülasyonlar resmi duyuruya kadar kesin kabul edilmemelidir."
WALL STREET NEFES ALDI, PETROL ÇAKILDI!
Trump'ın "5 günlük erteleme" kararı piyasalarda deprem etkisi yarattı:
Borsa Şahlandı: Dow Jones ve S&P 500, Şubat başından bu yana en büyük günlük artışını yaşadı.
Petrol Düştü: Brent petrol yüzde 11 değer kaybederek varil başına 100 doların altına, yani 11 Mart'tan bu yana en düşük seviyeye geriledi.