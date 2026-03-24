Trump İran konusunda neden geri adım attı? İşte perde arkasındaki gizli diplomasi

İran'ın Şartı: ABD ve İsrail'den "saldırmazlık garantisi" ve savaş zararları için maddi tazminat.

Arabulucular şüpheli, taraflar ise birbirinden fersah fersah uzak. İşte masadaki o "imkansız" talepler:

Diplomatik trafik, bu hafta içinde ABD ve İranlı yetkililerin Türkiye veya Pakistan'da yüz yüze gelme ihtimalini doğurdu. Trump, "Oldukça makul ve sağlam bazı insanlarla muhatap oluyoruz" diyerek yeşil ışık yaktı. Masada ABD'yi Steve Witkoff, Jared Kushner ve hatta JD Vance'in temsil edebileceği konuşuluyor.

KRİTİK RANDEVU: TÜRKİYE YA DA PAKİSTAN?

Trump'ın cevabı ise manşetlikt i: Hürmüz'ü kim kontrol edecek sorusuna, "Belki ben — ben ve Ayetullah… her kim olacaksa" yanıtını verdi.

Öneri: Boğazın tarafsız bir komite tarafından yönetilmesi.

SAVAŞIN SONRASI VE BELİRSİZLİK

Bir anlaşmaya varılması durumunda, dikkatler ABD'nin İran'ın askeri kapasitesine verdiği ağır zararların ötesinde ne elde ettiğine çevrilecek. Analistlere göre İran rejimi yıpranmış olsa da ayakta; Hürmüz Boğazı'nı kontrol etmeye devam ediyor ve enkaz altındaki nükleer materyallerine erişim potansiyeline sahip.

ABD ise her biri yaklaşık 2.200–2.500 deniz piyadesi taşıyan üç savaş gemisinden oluşan iki Deniz Seferi Birliği'ni bölgeye göndermeye devam ediyor.