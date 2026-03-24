İran'a saldırmak kimin fikriydi? Trump açıkladı: "Hadi yapalım diyen sendin!"

The Hill'in haberine göre; ABD Başkanı Donald Trump, Pazartesi günü Memphis'te düzenlenen "Güvenli Şehir Görev Gücü" toplantısında dünyayı sarsacak bir itirafta bulundu. Trump, dördüncü haftasına giren İran operasyonlarının fitilini ateşleyen ilk ismi, hemen yanında oturan Savunma Bakanı Pete Hegseth olarak işaret etti.

The Hill'in dikkat çeken haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik askeri saldırı kararının perde arkasını ilk kez bu kadar açık şekilde anlattı. Trump, Savunma Bakanı Pete Hegseth'i işaret ederek, savaş fikrini ilk dile getiren ismin o olduğunu söyledi.

"HADİ YAPALIM" DİYEN İLK İSİM Trump, Tennessee'de düzenlenen Memphis Güvenli Şehir Görev Gücü toplantısında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Pete, sanırım ilk konuşan sendin… 'Hadi yapalım' dedin. Çünkü onların nükleer silaha sahip olmasına izin veremezsiniz." Bu sözler, İran'a yönelik askeri operasyonların nasıl başladığına dair Washington'da yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Toplantı sırasında Hegseth'in Trump'ın hemen yanında oturması da dikkat çekti.

SAVAŞIN EN BÜYÜK SAVUNUCUSU The Hill'in aktardığına göre Hegseth, Şubat ayı sonunda başlayan ve şu anda dördüncü haftasına giren İran saldırısının en güçlü destekçilerinden biri oldu. Pentagon'da düzenlediği basın toplantılarında Hegseth, ABD'nin hedeflerini açık açık sıraladı: İran'ın balistik füze programının yok edilmesi

İHA (drone) üretiminin durdurulması

İran donanmasının etkisiz hale getirilmesi Ayrıca Hegseth'in, savaş eleştirilerine yer veren medya kuruluşlarını sert şekilde hedef aldığı da vurgulandı.

"ZAMAN ÇİZELGESİ YOK" Perşembe günü gazetecilerin karşısına çıkan Hegseth, operasyonların ne zaman sona ereceğine dair net bir tarih vermedi: "Kesin bir zaman çizelgesi belirlemek istemeyiz."

"Doğru yoldayız." Son kararı ise Trump'ın vereceğini açıkça ifade etti.