Netanyahu'ya ne oldu? Orta Doğu’da büyük soru

İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırıları sürerken, sosyal medyada yayılan "Netanyahu öldü" iddiaları dünya gündemini sarstı. Uzmanlar, İsrail Başbakanı'nın fiziksel durumuna dair şüphelerin sadece bir iddiadan ibaret olmadığını, arka planda dev bir istihbarat ve psikolojik harp yürütüldüğünü vurguluyor. Yapay zeka ile üretildiği öne sürülen videolar ve sığınak diplomasisi, bölgedeki tansiyonu hiç olmadığı kadar yükseltti. Stratejist Prof. Dr. Hasan Oktay ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Necmettin Mutlu A Haber canlı yayınında konuyla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Netanyahu'nun kamuoyu önündeki görüntüsünü ve son dönemdeki sağlık durumunu analiz eden Stratejist Prof. Dr. Hasan Oktay, "Netanyahu'nun ağır bir hastalık geçirme ihtimalini göz önünde bulundurmak lazım. Bir saldırıda ölmesinden ziyade, basına çıktığı anlardaki yüz ifadelerinden hareketle bir hastalığın nüksetme ihtimali oldukça yüksek" sözlerini kaydetti. Trump'ın, gerginliği azaltmak için Netanyahu'yu kasten geri planda tutuyor olabileceğine dikkat çeken Oktay, "Netanyahu öldürülmüş olsa zaten şimdiye kadar bu açıklanırdı. Belki de Trump, her ortaya çıktığında ortamı daha da geren Netanyahu'nun çok fazla kamuoyunun önüne çıkmasını istemiyor" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada dolaşan görüntülerin güvenilirliğini sorgulayan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Necmettin Mutlu, "Enformasyon açısından çok kirli bir ortam var. Netanyahu'nun evine saldırı girişimi yapıldığı doğru ancak sonrasında ne olduğunu bilmiyoruz" dedi. Rus düşünür Dugin'in dikkat çeken paylaşımına atıfta bulunan Mutlu, "Radikal siyonistler Netanyahu'yu son başbakan ve bir mesih gibi görüyorlar. Dugin'in de belirttiği gibi, eğer ölmüşse bile bu kehanetin çökmemesi için muhtemelen bunu bildirmeyeceklerdir" şeklinde konuştu. Mutlu ayrıca, İsrail toplumunun yoğun siren sesleri altında yaşadığına değinerek, "Netanyahu'nun ölümü saklanacaktır; çünkü bu bilgi İsrail toplumunu bambaşka bir evreye sürükleyebilir" sözleriyle stratejik sessizliğin nedenini açıkladı.

İRAN'IN NOKTA ATIŞLARINDA ÇİN VE RUSYA PARMAĞI

İran'ın son operasyonlardaki isabet oranının tesadüf olmadığını belirten Prof. Dr. Hasan Oktay, "Bu konuda Rusya ve Çin'den ciddi anlamda istihbarat desteği alındı. Eğer bu destek olmasa, ABD ve İsrail'in sinyal kesicileri İran'ın haberleşmesini tamamen felç ederdi" değerlendirmesinde bulundu. Rusya ve Çin'in asıl amacının ABD'yi bölgede yıpratmak olduğunu vurgulayan Oktay, "Rusya ve Çin'in niyeti, Amerika'yı İran'da büyük bir bataklığa saplamak noktasında birleşmiş durumda. Çin'den alınan alternatif sistemlerle şu anda İran nokta atışları gerçekleştirebiliyor" ifadelerini kullandı.

AMERİKA İÇİN "VİETNAM" SENDROMU RİSKİ

Bölgedeki güç savaşının küresel dengeleri nasıl değiştireceğine değinen uzmanlar, Trump'ın içine düştüğü manevra alanını da masaya yatırdı. Dr. Necmettin Mutlu, hedef istihbaratı konusunda İran'ın dijital iz takibi ve harita çalışmalarında uzmanlaştığını söylerken; Prof. Dr. Hasan Oktay, "Trump, Hürmüz Boğazı için dünyadan yardım isteyerek aslında nasıl bir bataklığa sevk edildiğini görmenin acizliğini yaşıyor. Rusya, Ukrayna travmasının fazlasını Amerika'ya yaşatmak arzusunda" diyerek küresel satrançtaki tehlikeli hamleleri özetledi.