Netanyahu'ya ne oldu? Orta Doğu’da büyük soru
Orta Doğu ateş çemberinden geçerken, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun öldüğü yönündeki iddialar sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Kritik güvenlik zirvesine Netanyahu yerine Savunma Bakanı Israel Katz’ın başkanlık etmesi, 'Başbakan nerede?' sorularını ve şüpheleri beraberinde getirdi. İsrail Başbakanlık Ofisii Netanyahu'nun öldürüldüğü iddialarını yalanlarken, İran Devrim Muhafızları, Netanyahu'yu öldürmeye yönelik saldırılara kararlılıkla devam edeceklerini açıkladı. Stratejist Prof. Dr. Hasan Oktay ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Necmettin Mutlu A Haber canlı yayınında konuyla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
ABD ve İsrail'in 28 Subat'ta saldırı başlattığı İran'ın misillemeleri İsrail'de büyük bir yıkım yarattı. İran'ın bir tonluk füzelerle düzenlediği saldırılar İsrail'in en çok güvendiği savunma sistemlerinden Demir Kubbe'yi deldi. Başta başkent Tel Aviv olmak üzere Zarzir ve birçok bölgede büyük yıkım oluştu.
İran Devrim Muhafızları, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu öldürmeye yönelik saldırılara kararlılıkla devam edeceklerini açıkladı.
Tesnim Haber Ajansı, Devrim Muhafızlarının Gerçek Vaat-4 operasyonlarının 52. dalgasına ilişkin açıklamasını yayımladı.
Açıklamada, "Netanyahu'nun hayatta olması durumunda onu takip edip öldürmeye yönelik saldırılara kararlılıkla devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.
Devrim Muhafızlarının 52. dalga saldırılarında ağır füzelerle Tel Aviv'in sanayi bölgelerini hedef aldığı vurgulanan açıklamada, Erbil el-Harir Hava Üssü, Kuveyt'teki Ali el-Salem ve Camp Arifjan üslerindeki sanayi bölümleri ile ABD güçlerinin toplandığı merkezlere füze ve İHA'larla saldırı gerçekleştirildiği aktarıldı.
İSRAİL BAŞBAKANLIK OFİSİ: NETANYAHU'NUN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ İDDİALARI YALAN
AA muhabiri, İsrail Başbakanlık Ofisi'ne, sosyal medyada artan "Netanyahu'nun öldürüldüğü" iddialarına ilişkin bir açıklamaları olup olmadığını sormuş, yanıtta, "Bunlar yalan haber, Başbakan iyi durumda." ifadesine yer verilmişti.
Netanyahu'nun 13 Mart'ta çevrim içi katıldığı bir basın toplantısında, İsrail genelinde verilen saldırı alarmı sesinin, toplantının yapıldığı yerde duyulmaması ve ardından yapay zeka ürünü olduğu öne sürülen bazı videoların sosyal medyada yayılması, söz konusu iddialara dayanak gösterilmişti.