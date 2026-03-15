Netanyahu öldü mü saklanıyor mu?

Orta Doğu ateş çemberinden geçerken, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun öldüğü yönündeki iddialar sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Kritik güvenlik zirvesine Netanyahu yerine Savunma Bakanı Israel Katz’ın başkanlık etmesi, 'Başbakan nerede?' sorularını ve şüpheleri beraberinde getirdi. İsrail Başbakanlık Ofisii Netanyahu'nun öldürüldüğü iddialarını yalanlarken, İran Devrim Muhafızları, Netanyahu'yu öldürmeye yönelik saldırılara kararlılıkla devam edeceklerini açıkladı. Stratejist Prof. Dr. Hasan Oktay ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Necmettin Mutlu A Haber canlı yayınında konuyla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.