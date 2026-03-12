İsrail İran saldırısının izlerini saklıyor! A Haber Haniel’de

CANLI YAYIN
Hizbullah ve İran'ın eş güdümlü saldırıları İsrail'in "geçilemez" denilen savunma sistemlerini yerle bir ederken, balistik füzeler ve misket bombaları ilk kez Tel Aviv'in merkez noktalarına ulaştı. Sahadaki durumu aktaran A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, Demir Kubbe sisteminin artık sorgulandığını ve İsrail'in İran saldırısının izlerini sakladığını belirtti. İşte detaylar...

Orta Doğu'da gerilim doruk noktasına ulaştı. İran ve Hizbullah'ın gerçekleştirdiği koordineli saldırılar, İsrail'in sözde "geçilemez" savunma hattı olan Demir Kubbe'yi adeta felç etti. Başkent Tel Aviv başta olmak üzere birçok stratejik noktaya balistik füzeler ve misket bombaları yağarken, İsrail tarihinde görülmemiş bir panik dalgasıyla sarsıldı.

A HABER İRAN FÜZELERİNİN VURDUĞU HANİEL'DE

A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu saldırıların ağır hasar bıraktığı Netanya ve Haniel bölgesinden en sıcak gelişmeleri yerinde takip etti.

Saldırıların şiddetinin arttığı Netanya bölgesinden izlenimlerini aktaran Emine Kavasoğlu, "İran'ın attığı 11 misket bombasının İsrail savunmasını aştığı bilgisi basına yansıdı, geçen yıl bu sayı sadece üçtü. Tel Aviv'de 60'tan fazla noktaya misket bombası başlığı düştü" sözleriyle savunma hattındaki zafiyete dikkat çekti.

Bölgedeki hasarın gizlenmeye çalışıldığını belirten Kavasoğlu, "Patlamanın şiddetiyle devrilen elektrik direkleri 10-15 dakika gibi kısa bir sürede yeniden dikildi; İsrail yönetimi bölgedeki zararı gizlemek için hummalı bir çalışma yürütüyor" ifadelerini kullandı.

"BÖLGEYİ ELE GEÇİRECEĞİZ" TEHDİDİ VE NÜKLEER HEDEF

İsrail kabinesinin acil koduyla toplandığını hatırlatan Kavasoğlu, "Netanyahu güvenlik kabinesini topladı ve saldırıların genişletilmesi kararı alındı. İsrail Savunma Bakanı Katz, Hizbullah saldırıları sürerse 'Bölgeyi ele geçireceğiz' tehdidinde bulundu" bilgisini paylaştı.

Savaşın nükleer boyuta evrildiğini de ekleyen Kavasoğlu, "İsrail ordusu, İran nükleer programının önemli tesislerinden biri olan Talegan'ın hedef alındığını duyurdu. Aslında bu savaşın en büyük nedeni nükleer tesislerdi ve bir kez daha hedef haline gelmiş durumda" şeklinde konuştu.

SAĞLIK BAKANLIĞI AÇIKLADI: BİNLERCE YARALI VAR

Sahadaki insani bilançoya dair güncel verileri paylaşan Kavasoğlu, "İsrail Sağlık Bakanlığı yaralı sayısını 2745 olarak açıkladı, bu kişilerden 85'inin durumu ağır ve tedavileri sürüyor" dedi. Hasar alan yerleşim yerlerini bizzat görüntüleyen Kavasoğlu, "Ağır hasar gören binaların yatak odalarına kadar roket parçaları düşmüş durumda. Sadece binalar değil, çevredeki araçlar da şarapnel parçalarıyla kullanılamaz hale geldi" sözlerini kaydetti.

ERKEN UYARI SİSTEMLERİ İŞLEMEZ HALE GELDİ

Halkın yaşadığı paniğin en büyük nedeninin teknolojik yetersizlik olduğunu vurgulayan Kavasoğlu, "Demir Kubbe'nin yaymış olduğu erken uyarı sistemi artık çalışmıyor, güvenliği ciddi şekilde sorgulanıyor. İnsanlar uyarı sistemleri çalışmadığı için sığınaklara gitmekte geç kalıyor veya bölgeyi terk edemiyor" değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın "40. Dalga" operasyonuna da değinen Kavasoğlu, "Bu dalga Tel Aviv'e ulaşmasa da Kudüs çevresinde ve deniz üssünün bulunduğu Hayfa'da büyük hasara neden oldu. Hayfa zaten 20-25 kilometre kadar içeriye doğru boşaltılmış durumda" ifadelerini kullandı.

SAVAŞIN SEYRİ: ASKERİ KAYIPLAR GİZLENİYOR MU?

Hizbullah'ın pek çok stratejik üssü vurduğunu iddia etmesine rağmen İsrail'in sessiz kaldığını belirten Kavasoğlu, "Hizbullah; Ayn Zeytim, Hayfa deniz üssü ve Samson üssü gibi kritik noktaları vurduğunu açıklıyor ancak İsrail tarafı bu konuda herhangi bir kabul ya da ret açıklaması yapmıyor. Şu ana kadar sadece 2 askerin hayatını kaybettiği kabul edildi" dedi.

Savaşın kısa sürede bitmeyeceğini öngören Kavasoğlu, "İsrail her ne kadar bölgede hasar yokmuş gibi davranmaya çalışsa da kameralarımıza yansıyan görüntüler yoğun ve şiddetli yıkımı kanıtlıyor" diyerek bölgedeki son durumu aktardı.

