İsrail İran saldırısının izlerini saklıyor! A Haber Haniel’de
Hizbullah ve İran'ın eş güdümlü saldırıları İsrail'in "geçilemez" denilen savunma sistemlerini yerle bir ederken, balistik füzeler ve misket bombaları ilk kez Tel Aviv'in merkez noktalarına ulaştı. Sahadaki durumu aktaran A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, Demir Kubbe sisteminin artık sorgulandığını ve İsrail'in İran saldırısının izlerini sakladığını belirtti. İşte detaylar...
Orta Doğu'da gerilim doruk noktasına ulaştı. İran ve Hizbullah'ın gerçekleştirdiği koordineli saldırılar, İsrail'in sözde "geçilemez" savunma hattı olan Demir Kubbe'yi adeta felç etti. Başkent Tel Aviv başta olmak üzere birçok stratejik noktaya balistik füzeler ve misket bombaları yağarken, İsrail tarihinde görülmemiş bir panik dalgasıyla sarsıldı.
A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu saldırıların ağır hasar bıraktığı Netanya ve Haniel bölgesinden en sıcak gelişmeleri yerinde takip etti.
Saldırıların şiddetinin arttığı Netanya bölgesinden izlenimlerini aktaran Emine Kavasoğlu, "İran'ın attığı 11 misket bombasının İsrail savunmasını aştığı bilgisi basına yansıdı, geçen yıl bu sayı sadece üçtü. Tel Aviv'de 60'tan fazla noktaya misket bombası başlığı düştü" sözleriyle savunma hattındaki zafiyete dikkat çekti.
Bölgedeki hasarın gizlenmeye çalışıldığını belirten Kavasoğlu, "Patlamanın şiddetiyle devrilen elektrik direkleri 10-15 dakika gibi kısa bir sürede yeniden dikildi; İsrail yönetimi bölgedeki zararı gizlemek için hummalı bir çalışma yürütüyor" ifadelerini kullandı.
"BÖLGEYİ ELE GEÇİRECEĞİZ" TEHDİDİ VE NÜKLEER HEDEF
İsrail kabinesinin acil koduyla toplandığını hatırlatan Kavasoğlu, "Netanyahu güvenlik kabinesini topladı ve saldırıların genişletilmesi kararı alındı. İsrail Savunma Bakanı Katz, Hizbullah saldırıları sürerse 'Bölgeyi ele geçireceğiz' tehdidinde bulundu" bilgisini paylaştı.
Savaşın nükleer boyuta evrildiğini de ekleyen Kavasoğlu, "İsrail ordusu, İran nükleer programının önemli tesislerinden biri olan Talegan'ın hedef alındığını duyurdu. Aslında bu savaşın en büyük nedeni nükleer tesislerdi ve bir kez daha hedef haline gelmiş durumda" şeklinde konuştu.