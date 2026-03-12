İsrail İran saldırısının izlerini saklıyor! A Haber Haniel’de

Orta Doğu'da gerilim doruk noktasına ulaştı. İran ve Hizbullah'ın gerçekleştirdiği koordineli saldırılar, İsrail'in sözde "geçilemez" savunma hattı olan Demir Kubbe'yi adeta felç etti. Başkent Tel Aviv başta olmak üzere birçok stratejik noktaya balistik füzeler ve misket bombaları yağarken, İsrail tarihinde görülmemiş bir panik dalgasıyla sarsıldı.

A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu saldırıların ağır hasar bıraktığı Netanya ve Haniel bölgesinden en sıcak gelişmeleri yerinde takip etti.