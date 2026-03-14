A Haber İran füzelerinin vurduğu Tel Aviv'de: Zarzir enkaza döndü! Demir Kubbe delik deşik

ABD ve Katil İsrail'in saldırgan politikalarıyla tırmanan savaşta İran'ın misilleme harekatı İsrail'in kuzeyini yerle bir etti. Tel Aviv'in hemen kuzeyindeki Zarzir bölgesine düşen devasa füzeler, İsrail'in "aşılmaz" denilen Demir Kubbe sistemini devre dışı bırakırken, bölgedeki dehşeti A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu ve kameraman Niyazi Kurt görüntüledi. 300'den fazla binanın hasar aldığı, 80'den fazla yaralının olduğu bölgede yüzyıllık ağaçlar bile köklerinden söküldü.

ZARZİR'DE YIKIMIN BOYUTU: 300 BİNA HASAR GÖRDÜ

İran füzelerinin hedefi olan Zarzir bölgesindeki son durumu aktaran Emine Kavasoğlu, "İran tarafından ateşlenen o füzelerden biri işte hemen buraya düştü ve dev bir krater oluşturdu. Patlama öylesine şiddetliydi ki yüzyıllık ağaçlar köklerinden söküldü" ifadelerini kullandı. Bölgedeki ağır tahribata dikkat çeken Kavasoğlu, "Bölgenin neredeyse tamamı bu patlama sonrası ağır hasar aldı. 300'den fazla bina hasar gördü, 80'in üzerinde yaralı var. Binaların camları patlamış, damları ve çatıları yerle bir olmuş durumda" sözleriyle sahadaki felaketi aktardı.