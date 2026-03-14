A Haber İran füzelerinin vurduğu Tel Aviv'de: Zarzir enkaza döndü! Demir Kubbe delik deşik
İran’ın füzeleri İsrail’in kuzeyini vurdu. Tel Aviv’in hemen kuzeyindeki Zarzir bölgesine düşen devasa füzeler, “aşılmaz” denilen Demir Kubbe savunma sistemini aşarak büyük yıkıma neden oldu. Saldırıda 300’den fazla bina yerle bir olurken, 80’den fazla kişinin yaralandığı bildirildi. A Haber ekibi, ateş hattındaki büyük yıkımı yerinde görüntüledi. İsrail ise İran’ın ağır misillemesine karşı sivilleri ve tarihi Zerariyye Köprüsü’nü bombalamayı sürdürüyor.
Emine Kavasoğlu ve kameraman Niyazi Kurt görüntüledi. 300'den fazla binanın hasar aldığı, 80'den fazla yaralının olduğu bölgede yüzyıllık ağaçlar bile köklerinden söküldü.
ZARZİR'DE YIKIMIN BOYUTU: 300 BİNA HASAR GÖRDÜ
İran füzelerinin hedefi olan Zarzir bölgesindeki son durumu aktaran Emine Kavasoğlu, "İran tarafından ateşlenen o füzelerden biri işte hemen buraya düştü ve dev bir krater oluşturdu. Patlama öylesine şiddetliydi ki yüzyıllık ağaçlar köklerinden söküldü" ifadelerini kullandı. Bölgedeki ağır tahribata dikkat çeken Kavasoğlu, "Bölgenin neredeyse tamamı bu patlama sonrası ağır hasar aldı. 300'den fazla bina hasar gördü, 80'in üzerinde yaralı var. Binaların camları patlamış, damları ve çatıları yerle bir olmuş durumda" sözleriyle sahadaki felaketi aktardı.
DEMİR KUBBE YETERSİZ KALDI: İRAN'DAN "AĞIR" MİSİLLEME
İran'ın füzeli misillemelerinin İsrail savunma sistemlerini çaresiz bıraktığını vurgulayan Kavasoğlu, "İran bir açıklama yaptı ve artık 1 tondan daha düşük füzelerle saldırı gerçekleştirmeyeceğiz dedi. İşte bu yıkım da aslında onun bir göstergesi. Evlerin içi tamamen yıkılmış, yakılmış durumda. Genelde bu görüntüleri başka bölgelerde görmeye alışığız ama İran'ın misillemesi sonrası Zarzir enkaza döndü" açıklamasında bulundu. Demir Kubbe'nin füzeleri durdurmakta yetersiz kaldığı bu saldırı, İsrail'de büyük bir paniğe neden oldu.
KUZEY HATTINDA SICAK SAATLER: SAVAŞ JETLERİ HAVALANDI
Lübnan sınırına çok yakın bir noktada bulunan Zarzir'de gerilimin her an tırmandığını belirten Emine Kavasoğlu, "Oldukça hareketli bir bölgedeyiz, Lübnan sınırına çok yakınız. Ardı ardına savaş jetleri üzerimizden uçmaya devam ediyor. F-16 jetleri şu anda yeniden İsrail'in kuzeyine doğru havalandı" dedi. İran ve Hizbullah'ın koordineli saldırılarının sürdüğünü ifade eden Kavasoğlu, "Daha önce 200 füze ve onlarca İHA ile saldırı gerçekleşmişti. Şimdi ise 41. dalga saldırıların gerçekleşeceği açıklandı. Hayfa ve çevresi günlerdir hedef alınıyor" ifadelerini kullandı.