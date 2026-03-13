ABD İran'a kara harekatı yapabilir mi? Harita üzerinden kritik analiz: Operasyon askeri hezimet getirir
ABD'nin müzakere masasını dağıtarak İsrail ile birlikte İran'a başlattığı savaşın 14. gününde, Orta Doğu'da büyük bir kriz yaşanıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın sert açıklamaları ve bebek katili Netanyahu'nun tehditlerini sürdürerek "Önümüzdeki günlerde sürprizlerimiz var" açıklaması "İran'a kara harekatı mı planlanıyor?" sorularını gündeme getirdi. A Haber'de Banu El'in sunduğu Arka Plan programına konuk olan Emekli Kurmay Albay Dr. Eray Güçlüer, olası kara harekatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
İran ve İsrail arasındaki gerilim tırmanırken, muhtemel bir kara operasyonu senaryoları A Haber ekranlarında masaya yatırıldı. Harita üzerinde stratejik analizler yapan Emekli Kurmay Albay Dr. Eray Güçlüer, İran'ın coğrafi yapısının ve savunma hattının böyle bir girişimi imkansız kıldığını vurguladı. Zagros Dağları'nın doğal bir kale görevi gördüğünü belirten Güçlüer, lojistik eksiklikler ve arazi şartları nedeniyle yapılacak bir çıkarmanın ağır bir hezimetle sonuçlanacağını ifade ederek, bölgeye yapılacak bir operasyonun askeri bir intihar olacağına dikkat çekti.
"ZAGROS DAĞLARI'NI KONTROL EDEBİLME ŞANSI YOK"
İran'ın savunma stratejisinde coğrafyanın belirleyici rolüne dikkat çeken Eray Güçlüer, "Zagros Dağları'nın olduğu yer, şurada bir boşluk var. Eğer çıkarma yapılacaksa en uygun yer şu dar alan ama buraya çıkarma yaparsa bu alanları kontrol edebilme şansı yok. Buraya kara operasyonu yapabilmesi için bir iki tabur yetmez, en az 3-4 tugay, yani en az 7-8 bin, 10 bin civarında asker çıkarması lazım" ifadelerini kullandı. Güçlüer, bölgenin sarp yapısının askeri intikali imkansız hale getirdiğini sözlerine ekledi.
"ABD BÖLGEDE BÜYÜK BİR ZAİYAT VERİR"
ABD'nin olası kara harekatı düzenlemesi durumunda bölgenin zorlu şartları bakımından büyük bir askeri kayıp vereceğini dile getiren Güçlüer, "ABD gözünü kararttı çıkardı, ne işe yarayacak? Karşı taarruz yer ve bu tugaylar araziden aşağı doğru sürülürler, çok zayiat verirler. Burayı kontrol etmesi Basra Körfezi'ni kontrol etmesi anlamına gelmiyor. 3-4 tugayı çıkaracak çıkarma gemileri yok, o kadar asker de yok" sözleriyle planlanan senaryonun sahadaki gerçeklerle örtüşmediğini aktardı. Güçlüer, bölgede barınmanın teknik olarak mümkün olmadığını vurguladı.
"ABD'NİN OLASI ÇIKARMA YAPMASI İÇİN 2 AYDAN FAZLA SÜRE GEREKLİ"
Olası bir askeri hareketliliğin zamanlamasına dair çarpıcı bilgiler paylaşan Eray Güçlüer, "Diyelim ki çıkarma gemisini aldınız getirdiniz, burada vurulur. Hazırlık süreci uçarak gelseler bile 2 aydan fazla sürer. O hazırlığı, bilmem neyi, çıkarma süreci en az 2 ay" diyerek hazırlık aşamasında bile büyük risklerin olduğunu belirtti. Güçlüer, "İran zaten burada savunmasını tertiplemiş durumda, çıkanı vurur. Burada kıyıbaşı elde etmek mümkün değil" ifadelerini kullanarak, bölgedeki savunma hattının gücüne işaret etti.
STRATEJİK YIĞINAKLANMA EKSİKLİĞİ
İran'ın savunma hattının geçilemez olduğunu belirten Güçlüer, "Zagros Dağları'nın bu alanı ciddi bir engel. Böyle bir stratejik yığınaklanma yok, çıkarma gemisi yok, buraya nasıl çıkacaksınız? Bu kadar sert güç şu anda çok da bir işe yaramaz" sözleriyle mevcut askeri kapasitenin böyle bir operasyon için yetersiz olduğunu ifade etti. Güçlüer, sahadaki taktiksel zorlukların operasyonu başlamadan bitireceğini vurguladı.