ABD İran'a kara harekatı yapabilir mi? Harita üzerinden kritik analiz: Operasyon askeri hezimet getirir

İran ve İsrail arasındaki gerilim tırmanırken, muhtemel bir kara operasyonu senaryoları A Haber ekranlarında masaya yatırıldı. Harita üzerinde stratejik analizler yapan Emekli Kurmay Albay Dr. Eray Güçlüer, İran'ın coğrafi yapısının ve savunma hattının böyle bir girişimi imkansız kıldığını vurguladı. Zagros Dağları'nın doğal bir kale görevi gördüğünü belirten Güçlüer, lojistik eksiklikler ve arazi şartları nedeniyle yapılacak bir çıkarmanın ağır bir hezimetle sonuçlanacağını ifade ederek, bölgeye yapılacak bir operasyonun askeri bir intihar olacağına dikkat çekti.

"ZAGROS DAĞLARI'NI KONTROL EDEBİLME ŞANSI YOK"

İran'ın savunma stratejisinde coğrafyanın belirleyici rolüne dikkat çeken Eray Güçlüer, "Zagros Dağları'nın olduğu yer, şurada bir boşluk var. Eğer çıkarma yapılacaksa en uygun yer şu dar alan ama buraya çıkarma yaparsa bu alanları kontrol edebilme şansı yok. Buraya kara operasyonu yapabilmesi için bir iki tabur yetmez, en az 3-4 tugay, yani en az 7-8 bin, 10 bin civarında asker çıkarması lazım" ifadelerini kullandı. Güçlüer, bölgenin sarp yapısının askeri intikali imkansız hale getirdiğini sözlerine ekledi.