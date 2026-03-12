İran’ın İsrail’e yönelik gerçekleştirdiği yoğun füze saldırıları bölgedeki tansiyonu zirveye taşırken, İsrail medyasının saldırıların boyutunu gizleme çabası dikkat çekiyor. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu sahada yaşanan sıcak gelişmeleri ve hipersonik füzelerin yarattığı yıkımı aktarırken; İsrail’in resmi açıklamaları ile sahadaki gerçekler arasındaki çelişkiyi gözler önüne serdi. Kavasoğlu, 2 bin 700’den fazla yaralının olduğu ve hasarın boyutunun sansürlendiğini aktardı. İran'ın İsrail'e attığı "Hayber" füzesini ise A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu ve Kameraman Niyazi Kurt görüntüledi.

İran'ın İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği füze saldırıları sonrası bölgede tansiyon düşmezken, Tel Aviv yönetiminin saldırıların gerçek boyutunu gizlemek için yoğun bir sansür uyguladığı ortaya çıktı. A Haber ekipleri, İsrail'in tüm engellemelerine rağmen saldırıların vurduğu noktaları görüntülemeyi başararak gizlenen yıkımı gözler önüne serdi. A HABER GÖRÜNTÜLEDİ! İRAN İSRAİL'İN BU FÜZEYLE VURDU A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, İran'dan fırlatılan balistik füzelerin Tel Aviv'in kalbine kadar ulaştığını söyledi. Saldırıların şiddeti her geçen saat artarken Kavasoğlu, "İran'dan fırlatılan füzeler malum Tel Aviv ve çevresine düşüyor, bugün yine Ben Gurion Havalimanı yakınlarında düşmüş bir İran füzesinin, Hayber Şekan'ın yanındaydık" sözleriyle sahadaki yıkımın boyutlarını gözler önüne serdi. Hamaneyden ilk açıklama HAMANEY'DEN İLK AÇIKLAMA HAMANEY'İN HİZBULLAH'A SELAMI İSRAİL İÇİN TEHLİKE Ayrıca, Müçteba Hamaney'in Hizbullah'a gönderdiği selamın bir "saygı duruşu" niteliğinde olduğu ve bu ortak hareket kabiliyetinin İsrail için en büyük tehdit haline geldiği belirtildi.

HİZBULLAH'IN "SIFIR UYARI" TAKTİĞİ İSRAİL'İ FELÇ ETTİ

İran'dan gelen füzelerin aksine Lübnan sınırından fırlatılan füzelerin yarattığı en büyük tehlike, uyarı sistemlerinin devreye girecek zaman bulamaması olarak gösteriliyor. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, "İran'dan fırlatılan füzeler için 2,5-3 saat gibi bir süre varken Lübnan sınırından ateşlendiğinde uyarı sistemlerinin çalışacak süresi olmuyor, bu da halkta büyük bir korku ve paniğe neden oluyor" ifadelerini kullandı. Bu durumun Tel Aviv ve Hayfa gibi kritik şehirlerde hayatı tamamen durma noktasına getirdiği, İsrail ordusunun başarısızlığını kabul etmek zorunda kaldığı vurgulanıyor. Tel Aviv hayalet şehre döndü TEL AVİV HAYALET ŞEHRE DÖNDÜ AĞIR TONAJLI FÜZELER VE PARÇALI BAŞLIK TEHDİDİ

Sahadan gelen bilgiler, kullanılan mühimmatın sadece menzil değil, tahribat gücü açısından da korkutucu bir seviyeye ulaştığını gösteriyor. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu "Geçtiğimiz gün gönderilen Hürremşehr füzesi 80 ayrı parçaya ayrılan cluster başlıklı bir füzeydi, bu ağır tonajlı başlıkların kullanılması füzelerin çok geniş bir alana etki etmesi anlamına geliyor" diyerek İsrail sokaklarındaki endişenin kaynağını açıkladı. Evlerin ortasında açılan dev çukurların ve parçalanan yerleşim yerlerinin, saldırının şiddetini kanıtladığı aktarıldı.