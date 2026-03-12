CANLI YAYIN

İran’dan Tel Aviv'e darbe! A Haber enkazı görüntüledi: İsrail bu füzeyle vuruldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İran’ın İsrail’e yönelik gerçekleştirdiği yoğun füze saldırıları bölgedeki tansiyonu zirveye taşırken, İsrail medyasının saldırıların boyutunu gizleme çabası dikkat çekiyor. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu sahada yaşanan sıcak gelişmeleri ve hipersonik füzelerin yarattığı yıkımı aktarırken; İsrail’in resmi açıklamaları ile sahadaki gerçekler arasındaki çelişkiyi gözler önüne serdi. Kavasoğlu, 2 bin 700’den fazla yaralının olduğu ve hasarın boyutunun sansürlendiğini aktardı. İran'ın İsrail'e attığı "Hayber" füzesini ise A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu ve Kameraman Niyazi Kurt görüntüledi.

İran'ın İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği füze saldırıları sonrası bölgede tansiyon düşmezken, Tel Aviv yönetiminin saldırıların gerçek boyutunu gizlemek için yoğun bir sansür uyguladığı ortaya çıktı. A Haber ekipleri, İsrail'in tüm engellemelerine rağmen saldırıların vurduğu noktaları görüntülemeyi başararak gizlenen yıkımı gözler önüne serdi.

A HABER GÖRÜNTÜLEDİ! İRAN İSRAİL'İN BU FÜZEYLE VURDU

A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, İran'dan fırlatılan balistik füzelerin Tel Aviv'in kalbine kadar ulaştığını söyledi. Saldırıların şiddeti her geçen saat artarken Kavasoğlu, "İran'dan fırlatılan füzeler malum Tel Aviv ve çevresine düşüyor, bugün yine Ben Gurion Havalimanı yakınlarında düşmüş bir İran füzesinin, Hayber Şekan'ın yanındaydık" sözleriyle sahadaki yıkımın boyutlarını gözler önüne serdi.

HAMANEY'İN HİZBULLAH'A SELAMI İSRAİL İÇİN TEHLİKE

Ayrıca, Müçteba Hamaney'in Hizbullah'a gönderdiği selamın bir "saygı duruşu" niteliğinde olduğu ve bu ortak hareket kabiliyetinin İsrail için en büyük tehdit haline geldiği belirtildi.

İran’dan Tel Aviv'e darbe! A Haber enkazı görüntüledi: İsrail bu füzeyle vuruldu - 2

HİZBULLAH'IN "SIFIR UYARI" TAKTİĞİ İSRAİL'İ FELÇ ETTİ
İran'dan gelen füzelerin aksine Lübnan sınırından fırlatılan füzelerin yarattığı en büyük tehlike, uyarı sistemlerinin devreye girecek zaman bulamaması olarak gösteriliyor. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, "İran'dan fırlatılan füzeler için 2,5-3 saat gibi bir süre varken Lübnan sınırından ateşlendiğinde uyarı sistemlerinin çalışacak süresi olmuyor, bu da halkta büyük bir korku ve paniğe neden oluyor" ifadelerini kullandı. Bu durumun Tel Aviv ve Hayfa gibi kritik şehirlerde hayatı tamamen durma noktasına getirdiği, İsrail ordusunun başarısızlığını kabul etmek zorunda kaldığı vurgulanıyor.

AĞIR TONAJLI FÜZELER VE PARÇALI BAŞLIK TEHDİDİ
Sahadan gelen bilgiler, kullanılan mühimmatın sadece menzil değil, tahribat gücü açısından da korkutucu bir seviyeye ulaştığını gösteriyor. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu "Geçtiğimiz gün gönderilen Hürremşehr füzesi 80 ayrı parçaya ayrılan cluster başlıklı bir füzeydi, bu ağır tonajlı başlıkların kullanılması füzelerin çok geniş bir alana etki etmesi anlamına geliyor" diyerek İsrail sokaklarındaki endişenin kaynağını açıkladı. Evlerin ortasında açılan dev çukurların ve parçalanan yerleşim yerlerinin, saldırının şiddetini kanıtladığı aktarıldı.

İran’dan Tel Aviv'e darbe! A Haber enkazı görüntüledi: İsrail bu füzeyle vuruldu - 3

PENTAGON'DAN İTİRAF: TAKİP EDEMİYORUZ
İsrail ve ABD cephesinde "İran'ın hava gücünü kırdık" iddiaları yerini derin bir endişeye bırakmış durumda. Pentagon'un gizleyemediği korku raporlarına atıfta bulunan A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, "İran ve Hizbullah takip edemediğimiz şekilde bir taktik geliştirdi, füze rampalarını tamamen imha edemediğimiz için saldırı riskleri devam ediyor" sözleriyle bölgedeki askeri çıkmazı özetledi. Netenyahu hükümetinin ise çareyi Hayfa'yı 25 kilometre derinliğe kadar boşaltmakta bulduğu, ancak bu "kalıcı çözümün" de halkın korkusunu dindirmeye yetmediği kaydedildi.

İRAN'IN İSRAİL'E ATEŞLEDİĞİ FÜZEYİ A HABER GÖRÜNTÜLEDİ

İran'ın İsrail'e attığı "Hayber" füzesini ise A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu ve Kameraman Niyazi Kurt görüntüledi.

Saldırıların gerçekleştiği bölgelerde uygulanan karartmaya dikkat çeken A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, "İsrail bu saldırıları saklıyor, görüntülenmesini istemiyor. 12 gündür en ufak bir görüntü çekebilmek için çaba sarf ediyoruz çünkü patlamaları duymamıza rağmen bu görüntüleri kaydetmemiz engelleniyor" sözleriyle sahadaki baskıyı aktardı.

İran’dan Tel Aviv'e darbe! A Haber enkazı görüntüledi: İsrail bu füzeyle vuruldu - 4

Bölgede ağır bir tahribat olduğunu vurgulayan A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, "Bir karartma uygulanıyor ama evet, ağır bir hasar var. Saldırı olduğunda saatler içinde her şeyin normal seyrine döndürülmeye çalışıldığına tanıklık ediyoruz, hatta biz çekim yaparken elektrik direkleri anında yeniden dikildi" ifadelerini kullandı.

YARALI SAYISINDAKİ ÇELİŞKİ: RAKAMLAR GERÇEĞİ SÖYLÜYOR
İsrail makamlarının "zarar yok" açıklamalarına rağmen güncellenen verilerin tabloyu netleştirdiğini belirten Kavasoğlu, "Her gün yaralı sayısı 300-400 kişi artıyor. Bugün toplam yaralı sayısı 2745 olarak açıklandı. Dün 68 olan ağır yaralı sayısının bugün 85'e yükselmesi, saldırıların ne kadar etkili olduğunu gösteren bir tezatlık oluşturuyor" diyerek rakamların saklanan gerçeği fısıldadığını dile getirdi. İsrail medyasının da bu sansürün bir parçası olduğunu ifade eden Kavasoğlu, "İsrail medyasında neresi olduğu asla anlaşılamayacak sabit kareler paylaşılmasına izin veriliyor. Sokak adı veya sembol bir bina asla gösterilmiyor; sadece 'füzeler imha edildi' algısı yerleştirilmeye çalışılıyor" sözlerini kullandı.

İran’dan Tel Aviv'e darbe! A Haber enkazı görüntüledi: İsrail bu füzeyle vuruldu - 5

"MİSKET BOMBALARI SAVUNMA SİSTEMİNİ AŞTI"
İran'ın saldırı stratejisindeki değişimin İsrail savunma sistemlerini çaresiz bıraktığını belirten Kavasoğlu, "Son dönemde füze sayısı azaldı ama daha etkili füzeler kullanılıyor. Bir hafta içinde 11 misket bombası İsrail savunmasını aşmayı başardı. Geçen yılki 12 gün savaşlarında bu sayı sadece 3'tü" bilgisini paylaştı. Füzelerin artık çok daha geniş alanlara etki ettiğini vurgulayan Kavasoğlu, "Füzeler parçalara ayrılıyor ve Tel Aviv'de 60'tan fazla noktaya düşüyor. Sayı azalsa da etki alanı ve yıkım gücü çok daha fazla artmış durumda" ifadeleriyle sahadaki yeni askeri gerçekliğe dikkat çekti.

ULUSLARARASI ARENADA İKİYÜZLÜ TUTUM
Batılı devletlerin saldırılar karşısındaki tutumunu eleştiren Kavasoğlu, "Almanya Dışişleri Bakanı hala İran'ın nükleer kapasitesinden ve tehdidinden bahsediyor ancak kimse 'İsrail saldırdı, bunlar da kendini müdafaa ediyor' demiyor. İsrail ve Amerika'nın saldırma hakkı var ama İran'ın savunma hakkı yokmuş gibi bir algı yönetiliyor" diyerek uluslararası kamuoyundaki çifte standardı vurguladı. Kavasoğlu, "İsrail'in sivilleri katletmesiyle ilgili tek kelime etmeyecek son ülke Almanya iken, hala bu açıklamaların yapılması yaşanan trajediyi gölgelemeye yetmiyor" sözleriyle haberini noktaladı.

