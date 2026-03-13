CANLI | Orta Doğu ateş hattında! ABD askeri uçağı Irak'ta düştü

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge Güçleri Mahmur-Güver Cephesi Komutanı Sirvan Barzani, Musul'un Mahmur ilçesinde bulunan Peşmerge-Fransız ortak askeri üssüne insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıda yaralanan Fransız askeri personel sayısının 7'ye yükseldiğini açıkladı.

Yerel medyaya konuşan Barzani, Mahmur'daki Molla Kara Peşmerge-Fransız ortak askeri üssüne düzenlenen saldırıya ilişkin bilgi verdi.

Barzani, İHA saldırısında 7 Fransız askeri danışman ve eğitmenin yaralandığını belirtti.

Hedef alınan bölgenin bir askeri eğitim alanı olduğunu ifade eden Barzani, "Orada bulunan Fransız askerlerinin savaş ve çatışmalarla hiçbir ilgisi yok. Sadece Irak ve Kürdistan Bölgesi'nde yasal olarak bulunan askeri danışmanlardır." dedi.

Saldırıyı "haksız bir terör eylemi" olarak nitelendiren Barzani, Irak hükümetine bu tür saldırıların önüne geçme çağrısı yaptı.

Erbil Valisi Ümid Hoşnav, yaptığı açıklamada, Mahmur cephesinde bulunan Molla Kara Peşmerge-Fransız ortak askeri üssüne düzenlenen insansız hava aracı saldırısında 6 Fransız askerinin yaralandığını duyurmuştu.