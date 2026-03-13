CANLI | Orta Doğu ateş hattında! ABD askeri uçağı Irak'ta düştü
ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı savaş Orta Doğu'daki krizi tırmandırıyor. Saldırılar kapsamında İran, Erbil'deki Fransız askeri üssünü vurmasının ardından Irak'ta ABD yakıt ikmal uçağını düşürdü. CENTCOM tarafından saldırının düşman veya dost ateşinden kaynaklanmadığı belirtildi.
ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı savaşın ardından İran, Erbil'deki Fransız askeri üssünün vurdu. Dini Lider Mücteba Hamaney'in açıklamalarının ardından Irak'ta ABD ordusuna ait yakıt ikmal uçağı düşürülürken Orta Doğu'da karşılıklı saldırılar devem ediyor.
İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR
CANLI ANLATIM
İRAN'DAN YAPILAN MİSİLLEMEDE İSRAİL'İN KUZEYİNDE 59 KİŞİ YARALANDI
İran'dan İsrail'in kuzeyini hedef alan füze misillemesinde 58'i hafif 59 kişinin yaralandığı bildirildi.
İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, İran'dan yapılan yeni füze saldırısında 58'i hafif 59 kişinin yaralandığı belirtildi.
Açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Zarzir beldesinde yalnızca 35 yaşında bir kadının sırtına şarapnel parçası isabet etmesi sonucu orta derecede yaralandığı aktarıldı.
İran'dan gönderilen füzelerin ardından sirenlerin çaldığı İsrail'in kuzey bölgesinde gökyüzünde patlama seslerinin duyulduğu basına yansıdı.
İsrail basını, İran'ın misillemesi nedeniyle bazı evlerde hasar meydana geldiğini bildirdi.
İsrail ordusu, yarım saat aralıklarla İran'dan ülkenin kuzeyine iki ayrı yoğun füze saldırısı başlatıldığını duyurmuş, halktan sığınaklara gitmesini istemişti.