Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
CANLI | Orta Doğu ateş hattında! ABD askeri uçağı Irak'ta düştü

ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı savaş Orta Doğu'daki krizi tırmandırıyor. Saldırılar kapsamında İran, Erbil'deki Fransız askeri üssünü vurmasının ardından Irak'ta ABD yakıt ikmal uçağını düşürdü. CENTCOM tarafından saldırının düşman veya dost ateşinden kaynaklanmadığı belirtildi.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı savaşın ardından İran, Erbil'deki Fransız askeri üssünün vurdu. Dini Lider Mücteba Hamaney'in açıklamalarının ardından Irak'ta ABD ordusuna ait yakıt ikmal uçağı düşürülürken Orta Doğu'da karşılıklı saldırılar devem ediyor.

İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR

06:54

İRAN'DAN YAPILAN MİSİLLEMEDE İSRAİL'İN KUZEYİNDE 59 KİŞİ YARALANDI

İran'dan İsrail'in kuzeyini hedef alan füze misillemesinde 58'i hafif 59 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, İran'dan yapılan yeni füze saldırısında 58'i hafif 59 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Zarzir beldesinde yalnızca 35 yaşında bir kadının sırtına şarapnel parçası isabet etmesi sonucu orta derecede yaralandığı aktarıldı.

İran'dan gönderilen füzelerin ardından sirenlerin çaldığı İsrail'in kuzey bölgesinde gökyüzünde patlama seslerinin duyulduğu basına yansıdı.

İsrail basını, İran'ın misillemesi nedeniyle bazı evlerde hasar meydana geldiğini bildirdi.

İsrail ordusu, yarım saat aralıklarla İran'dan ülkenin kuzeyine iki ayrı yoğun füze saldırısı başlatıldığını duyurmuş, halktan sığınaklara gitmesini istemişti.

04:19

İRAN'DAN ABS ÜSLERİ VE İSRAİL'E SALDIRI DALGASI

İran ordusu: ABD üsleri ve İsrail'in çeşitli kentlerini hedef alan yeni füze saldırı dalgası başladı
03:19

İSRAİL'İN KUZEYİNDE SİRENLER DEVREDE

İran'dan yeni misilleme saldırısı başlatıldığının duyurulmasının ardından İsrail'in kuzeyinde sirenler çaldı.
02:25

ASKERİ ÜSSÜNE SALDIRI: 7 FRANSIZ ASKERİ PERSONEL YARALANDI

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge Güçleri Mahmur-Güver Cephesi Komutanı Sirvan Barzani, Musul'un Mahmur ilçesinde bulunan Peşmerge-Fransız ortak askeri üssüne insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıda yaralanan Fransız askeri personel sayısının 7'ye yükseldiğini açıkladı.

Yerel medyaya konuşan Barzani, Mahmur'daki Molla Kara Peşmerge-Fransız ortak askeri üssüne düzenlenen saldırıya ilişkin bilgi verdi.

Barzani, İHA saldırısında 7 Fransız askeri danışman ve eğitmenin yaralandığını belirtti.

Hedef alınan bölgenin bir askeri eğitim alanı olduğunu ifade eden Barzani, "Orada bulunan Fransız askerlerinin savaş ve çatışmalarla hiçbir ilgisi yok. Sadece Irak ve Kürdistan Bölgesi'nde yasal olarak bulunan askeri danışmanlardır." dedi.

Saldırıyı "haksız bir terör eylemi" olarak nitelendiren Barzani, Irak hükümetine bu tür saldırıların önüne geçme çağrısı yaptı.

Erbil Valisi Ümid Hoşnav, yaptığı açıklamada, Mahmur cephesinde bulunan Molla Kara Peşmerge-Fransız ortak askeri üssüne düzenlenen insansız hava aracı saldırısında 6 Fransız askerinin yaralandığını duyurmuştu.

01:52

İRAN MEDYASI: ABD UÇAĞI FÜZEYLE DÜŞÜRÜLDÜ

İran medyasından gelen son bilgilere göre ABD uçağının füzeleriyle düşürüldüğünü iddia etti. 

IRAK'TA ABD ASKERİ YAKIT İKMAL UÇAĞI DÜŞTÜ
01:33

ERBİL HAVALİMANI YAKINLARINDA PATLAMA SESLERİ

Irak'ın Erbil kentinde, ABD üssünün de bulunduğu Erbil Havalimanı yakınında şiddetli patlama sesleri duyuldu.

Kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) havalimanına saldırı düzenlenmesinin ardından hava savunma sistemleri devreye girdi.

ABD üssünün de bulunduğu havalimanına yönelik saldırının ardından bölgede iki şiddetli patlama meydana geldi.

İHA'ların hedefe isabet edip etmediği ya da hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirilip getirilmediğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Dün de Erbil Havalimanı'na düzenlenen saldırının ardından patlama sesleri duyulmuş, havalimanı sahasında yangın çıkmıştı.

00:47

CENTCOM: YAKIT UÇAĞIMIZ IRAK'TA DÜŞTÜ

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada yakıt ikmal uçağının Irak'ta düştüğü bildirildi. 

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), KC-135 tipi bir yakıt ikmal uçağının Irak'ta düştüğünü duyurdu. Kazanın Epic Fury Operasyonu (Destansı Öfke Operasyonu) sırasında dost hava sahasında meydana geldiği belirtilen açıklamada, kurtarma çalışmalarının devam ettiği ifade edildi. Kazaya 2 uçağın karıştığı belirtilerek, "Uçaklardan biri Irak'ın batısında düşmüş, diğeri ise güvenli bir şekilde iniş yapmıştır. Bu, kaza düşman ateşi veya dost ateşi nedeniyle yaşanmamıştır. Daha fazla detay ortaya çıktıkça kamuoyuna detaylı bilgi verilecektir" denildi.

00:43

ABD ORDUSU: YAKIT İKMAL UÇAĞIMIZ KAYBOLDU

ABD ordusu, bir KC-135 yakıt ikmal uçağının kaybından haberdar olduğunu açıkladı.
00:15

ERBİL'DE FRANSA ASKERİ ÜSSÜ VURULDU

ABD-İsrail'in İran'a yönelik başlattıkları savaş sonrasında Tahran'dan peş peşe misillemeler gelmeye devam ediyor. Son olarak Avrupa Birliği üyelerini de hedef alan İran, Erbil'de bulunan Fransa askeri üssünü vurdu. 

İRAN'DAN ERBİL'DEKİ FRANSA ASKERİ ÜSSÜNE SALDIRI
