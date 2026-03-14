İsrail’de ‘yapay zeka’ skandalı: Netanyahu öldü mü, saklanıyor mu?
İsrail-İran gerilimi 15. gününde psikolojik harp boyutuna taşındı. Netanyahu’nun kamuoyuna çıkmaması ve Mücteba Hamaney’in durumuna ilişkin iddialar savaşın propaganda cephesini kızıştırdı. A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, çatışmanın yalnızca askeri değil ekonomik bir krize dönüşebileceğini belirterek Hürmüz Boğazı’nda yaşanabilecek bir gerilimin dünya ekonomisini sarsabileceği uyarısında bulundu.
İsrail ve İran arasındaki gerilim 15. gününde yeni bir boyuta evrildi. Karşılıklı suikast iddiaları, "kayıp" liderler ve yapay zeka tartışmaları gölgesinde devam eden çatışmalarda, her iki taraf da psikolojik harp taktiklerini en üst seviyede kullanıyor. Bölgedeki güç dengeleri ve asimetrik savaşın geleceği tartışılırken, A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, sahadaki son durumu ve küresel ekonomiyi bekleyen büyük tehlikeleri A Haber ekranlarında analiz etti.
NETANYAHU SAKLANIYOR MU? YAPAY ZEKA TARTIŞMALARI
Savaşın gidişatıyla birlikte liderlerin fiziksel varlığına dair spekülasyonlar artıyor. Özellikle İsrail Başbakanı Netanyahu'nun uzun süredir kamuoyu önüne çıkmaması, İran medyasında "Netanyahu vuruldu" iddialarının yayılmasına neden oldu. Orhan Sali, "Artık savaşın 15. günündeyiz ve bu süreçte bombalamaların ötesinde psikolojik savaş dönemi de çok önemli bir safhaya ulaştı, her iki taraf da bu süreci çok iyi yürütüyor" ifadelerini kullandı.
İsrail tarafının paylaştığı görüntülerdeki detaylara değinen Sali, "Günümüz teknolojisinde artık haber yaparken bir görüntüyü kullanırken bin düşünüyoruz; Netanyahu'nun görüntülerinin yapay zeka ile üretilmiş bir kopya olduğu yönünde ciddi iddialar var, altı parmak-beş parmak tartışmaları bu yüzden çıkıyor" sözleriyle sosyal medyadaki dezenformasyon savaşına dikkat çekti.
MÜCTEBA HAMANEY YARALI MI? İRAN'IN İNTİKAM MESAJI
İran tarafında ise dini lider Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney hakkında benzer iddialar dolaşıyor. ABD ve İsrail kaynaklı iddialara göre Mücteba Hamaney'in yaralı hatta sakat kalmış olabileceği öne sürülüyor. Buna karşılık İran kanadından gelen sert açıklamalara vurgu yapan Orhan Sali, "İran tarafı Mücteba Hamaney aracılığıyla 'İyiyiz, iyi gidiyoruz ve ölen İranlıların intikamını alacağız' mesajını paylaştı" şeklinde konuştu. Trump ve ABD Savunma Bakanı'nın da Mücteba'nın durumu hakkında belirsiz konuştuğunu belirten Sali, "Bu asimetrik savaşın bir parçası, istihbarat savaşları üzerinden taraflar birbirini yıpratmaya çalışıyor" dedi.