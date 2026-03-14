İsrail’de ‘yapay zeka’ skandalı: Netanyahu öldü mü, saklanıyor mu?

İsrail ve İran arasındaki gerilim 15. gününde yeni bir boyuta evrildi. Karşılıklı suikast iddiaları, "kayıp" liderler ve yapay zeka tartışmaları gölgesinde devam eden çatışmalarda, her iki taraf da psikolojik harp taktiklerini en üst seviyede kullanıyor. Bölgedeki güç dengeleri ve asimetrik savaşın geleceği tartışılırken, A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, sahadaki son durumu ve küresel ekonomiyi bekleyen büyük tehlikeleri A Haber ekranlarında analiz etti.

NETANYAHU SAKLANIYOR MU? YAPAY ZEKA TARTIŞMALARI

Savaşın gidişatıyla birlikte liderlerin fiziksel varlığına dair spekülasyonlar artıyor. Özellikle İsrail Başbakanı Netanyahu'nun uzun süredir kamuoyu önüne çıkmaması, İran medyasında "Netanyahu vuruldu" iddialarının yayılmasına neden oldu. Orhan Sali, "Artık savaşın 15. günündeyiz ve bu süreçte bombalamaların ötesinde psikolojik savaş dönemi de çok önemli bir safhaya ulaştı, her iki taraf da bu süreci çok iyi yürütüyor" ifadelerini kullandı.