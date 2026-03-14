İsrail’de ‘yapay zeka’ skandalı: Netanyahu öldü mü, saklanıyor mu?

İsrail-İran gerilimi 15. gününde psikolojik harp boyutuna taşındı. Netanyahu’nun kamuoyuna çıkmaması ve Mücteba Hamaney’in durumuna ilişkin iddialar savaşın propaganda cephesini kızıştırdı. A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, çatışmanın yalnızca askeri değil ekonomik bir krize dönüşebileceğini belirterek Hürmüz Boğazı’nda yaşanabilecek bir gerilimin dünya ekonomisini sarsabileceği uyarısında bulundu.

İsrail ve İran arasındaki gerilim 15. gününde yeni bir boyuta evrildi. Karşılıklı suikast iddiaları, "kayıp" liderler ve yapay zeka tartışmaları gölgesinde devam eden çatışmalarda, her iki taraf da psikolojik harp taktiklerini en üst seviyede kullanıyor. Bölgedeki güç dengeleri ve asimetrik savaşın geleceği tartışılırken, A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, sahadaki son durumu ve küresel ekonomiyi bekleyen büyük tehlikeleri A Haber ekranlarında analiz etti.

NETANYAHU NEREDE? ÖLDÜ MÜ, SAĞ MI?

NETANYAHU SAKLANIYOR MU? YAPAY ZEKA TARTIŞMALARI

Savaşın gidişatıyla birlikte liderlerin fiziksel varlığına dair spekülasyonlar artıyor. Özellikle İsrail Başbakanı Netanyahu'nun uzun süredir kamuoyu önüne çıkmaması, İran medyasında "Netanyahu vuruldu" iddialarının yayılmasına neden oldu. Orhan Sali, "Artık savaşın 15. günündeyiz ve bu süreçte bombalamaların ötesinde psikolojik savaş dönemi de çok önemli bir safhaya ulaştı, her iki taraf da bu süreci çok iyi yürütüyor" ifadelerini kullandı.

İsrail tarafının paylaştığı görüntülerdeki detaylara değinen Sali, "Günümüz teknolojisinde artık haber yaparken bir görüntüyü kullanırken bin düşünüyoruz; Netanyahu'nun görüntülerinin yapay zeka ile üretilmiş bir kopya olduğu yönünde ciddi iddialar var, altı parmak-beş parmak tartışmaları bu yüzden çıkıyor" sözleriyle sosyal medyadaki dezenformasyon savaşına dikkat çekti.

MÜCTEBA HAMANEY YARALI MI? İRAN'IN İNTİKAM MESAJI

İran tarafında ise dini lider Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney hakkında benzer iddialar dolaşıyor. ABD ve İsrail kaynaklı iddialara göre Mücteba Hamaney'in yaralı hatta sakat kalmış olabileceği öne sürülüyor. Buna karşılık İran kanadından gelen sert açıklamalara vurgu yapan Orhan Sali, "İran tarafı Mücteba Hamaney aracılığıyla 'İyiyiz, iyi gidiyoruz ve ölen İranlıların intikamını alacağız' mesajını paylaştı" şeklinde konuştu. Trump ve ABD Savunma Bakanı'nın da Mücteba'nın durumu hakkında belirsiz konuştuğunu belirten Sali, "Bu asimetrik savaşın bir parçası, istihbarat savaşları üzerinden taraflar birbirini yıpratmaya çalışıyor" dedi.

KÖRFEZ'DE PETROL KRİZİ: DÜNYA EKONOMİSİ İÇİN KRİTİK EŞİK

Savaşın sadece askeri değil, ekonomik bir yıkıma dönüşme riski her geçen gün artıyor. Özellikle İran'ın Hürmüz Boğazı ve Körfez'deki petrol tesislerine yönelik tehditleri küresel pazarları sarsıyor. Orhan Sali, "İran, eğer benim petrol tesislerimi vurursanız Amerika ile bağlantılı Körfez'deki bütün petrol şirketlerinin rafinerilerini, Kuveyt, Katar, Bahreyn ve BAE'deki tesisleri vururum diyor" ifadelerini kullandı. Petrolün karadan taşınmasının teknik olarak imkansız olduğunu belirten Sali, "Basra Körfezi'ndeki o petrolü kamyonlarla taşıyamazsınız, bu durum gerçekleşirse dünya 1973 petrol krizinden daha büyük bir küresel resesyonla karşı karşıya kalır" sözleriyle tehlikenin boyutunu aktardı.

AMERİKA TOPRAKLARI HEDEFTE Mİ? "KABUS SENARYOSU"

Savaşın coğrafi sınırlarını aşabileceğine dair iddialar, özellikle ABD iç kamuoyunda geniş yankı buluyor. İran'ın ABD topraklarını, özellikle Kaliforniya'yı vurabileceği yönündeki söylentileri değerlendiren Orhan Sali, "Asimetrik savaşın içinde gerilla taktikleri vardır; İran, kendi rejimi tehlikedeyken her şeyi yapabilir" dedi. İnsansız deniz araçlarının havadan gelen tehditlerden daha tehlikeli olduğunu savunan Sali, "Binlerce kilometre gidebilen insansız deniz araçlarını radarda tespit etmek çok zordur, bu Amerika için ciddi bir kabustur çünkü yıllardır stratejileri ateşi kendi topraklarından uzak tutmaktı, eğer bu psikolojik sınır kırılırsa Amerika için travmatik bir dönem başlar" ifadeleriyle uyardı.

RUSYA VE ÇİN'DEN İRAN'A GİZLİ DESTEK

İran'ın askeri kapasitesinin arkasındaki güçlere de değinen Orhan Sali, Rusya ve Çin'in bölgedeki rolünü şu sözlerle özetledi: "İran şu an tek başına değil; arkasında askeri ve istihbarat desteği aldığı Rusya ve Çin gibi iki dev güç var."Trump'ın "Rusya belki istihbarat desteği veriyor olabilir" açıklamasını hatırlatan Sali, "İran'ın bu asimetrik savaşta gösterdiği performansın arkasında hangi gizli teknolojilerin ihraç edildiğini net olarak bilmiyoruz, ancak bu lojistik destek İran'ın uzun yıllar ayakta kalmasını sağlayabilir" diyerek savaşın çok aktörlü yapısına vurgu yaptı.

