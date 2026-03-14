İsrail'in kirli sansür duvarı yıkılıyor! Gerçekleri dünyadan böyle saklıyorlar
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla Orta Doğu adeta bir ateş çemberine dönerken, Tel Aviv yönetiminin aldığı ağır darbeleri gizlemek için başlattığı dev sansür operasyonu deşifre oldu. İran’ın misilleme saldırılarında hedef alınan noktaları ve sarsılan altyapısını dünya kamuoyundan saklayan İsrail, psikolojik savaş ve yapay zeka destekli algı operasyonlarıyla "ayaktayız" imajı vermeye çalışıyor. Uzmanlar, İsrail’in bu hamlelerinin ardında yatan askeri stratejileri ve teknoloji savaşının bilinmeyenlerini A Haber’e anlattı.
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası Orta Doğu'da gerilim tırmanırken, Tel Aviv yönetiminin aldığı darbeleri gizlemek için geniş kapsamlı bir sansür uyguladığı A Haber ekranlarında deşifre edildi.
A Haber mikrofonlarına konuşan Güvenlik Stratejileri Uzmanı Doç. Dr. Yunus Emre Tansü, İsrail'in füze saldırılarının etkisini gizleyerek kamuoyunda "kontrol bizde" algısı oluşturmayı hedeflediğini söyledi. Tansü, savaşın yalnızca sahada değil; propaganda, teknoloji ve yapay zeka destekli dezenformasyon alanında da sürdüğüne dikkat çekti.
HALKIN MORALİNİ YÜKSEK TUTMA ÇABASI
İsrail'in ülke topraklarına düşen füzeleri gizleme amacının altında çok boyutlu bir strateji yatıyor. Güvenlik stratejileri uzmanı Doç. Dr. Yunus Emre Tansü, "Ülke halkına ve dünyaya görüntüleri servis etmeyerek bir nevi halkın moralini yüksek tutuyor. Savaşın İsrail'e, İsrail devlet yapısına, İsrail altyapısına, İsrail'in kritik ve önemli hedeflerine zarar vermediği imajını oluşturmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.
Bu yolla İsrail, İran saldırılarının etkisini sınırlı göstererek kamuoyunda kontrolün hâlâ kendi elinde olduğu mesajını vermeyi hedefliyor.
Tel Aviv yönetiminin propaganda yöntemleri sınır tanımıyor. İsrail'in güçlü görünmek için her yolu denediğini belirten Doç. Dr. Yunus Emre Tansü, "İsrail'in şu an güçlü görünmek için ciddi anlamda yürüttüğü bir siyaset var. Biliyorsunuz Netanyahu'nun eşini paylaştılar Miami'de; eşiyle beraber oğlunun denize girme görüntüleri ve akabinde kahvaltı yapma görüntülerini paylaşıp, 'İsrailliler rahat, savaşın... Rahat uyuyun, sığınaklar rahat olsun. Netanyahu ailesi güvende' diyerek propaganda yöntemi uygulanıyor" sözleriyle kirli propaganda çarkını deşifre etti.
DİJİTAL SAVAŞ: TELEFONLAR BİRER CASUS GİBİ KULLANILIYOR
Bölgede sadece tankların ve füzelerin değil, aynı zamanda teknolojinin de savaştığı bir dönem yaşanıyor. İsrail'in kendi altyapısına dair görüntüleri yasaklamasına rağmen rakiplerinin tüm bilgilerini servis ettiğini kaydeden Doç. Dr. Yunus Emre Tansü, "İran'ın altyapısıyla ilgili bütün ayrıntılar paylaşılıyor ama İsrail'in altyapısıyla ilgili engel konuluyor. Amerikan destekli ve Amerikan sistemi kullanan bütün telefonlara girilebiliniyor. Hatırlayacak olursanız daha önce Haniye'nin yeri, aynı şekilde Reisi'nin şüpheli ölümü vesaire, diğer bu Hizbullah'ın liderlerinin öldürülmesinde de yine telefon sistemleri kullanılmıştı. Buradan da görüyoruz ki hepsinde bir teknoloji savaşı da var" tespitiyle siber takibin vardığı korkunç boyutu gözler önüne serdi.
YAPAY ZEKA DESTEKLİ DEZENFORMASYON VE KAYIP LİDERLER
Savaşın psikolojik boyutunda yapay zekanın da devreye sokulduğu belirtiliyor. Doç. Dr. Yunus Emre Tansü, "İran halkı bugün ciddi bir şekilde yapay zeka destekli bir 'savaşın yıkım haberlerinin' propagandası altındayken, aynı yapay zeka İsrail'e 'Dimdik ayaktayız, hiçbir şey olmadı, hiçbir yer vurulmadı, hiçbir hayati tesis zarar görmedi' diyor. Ama bakacak olursanız şu anda İsrail'in önemli kişilerinin de epey zamandır ortada olmadığı görünüyor. Yani belki de nasıl ki İran'ın lider kadrosu belli şekilde hayatını kaybedip hasar gördüyse, İsrail'de de benzer bir tablo söz konusu olabilir" sözleriyle İsrail'in sakladığı muhtemel kayıplara dikkat çekti.