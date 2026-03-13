ABD ve İsrail'in savaş planı altın ve petrolü nasıl etkileyecek? Uzman A Haber'de değerlendirdi

ABD'nin İsrail ile İran'a karşı başlattığı savaşın 14.gününde, olası bir küresel ekonomik krizin gerginliği yatırımcıların kafasını karıştırmaya devam ediyor. A Haber canlı yayınına konuk olan Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, ABD ve İsrail'in bölgedeki savaş politikalarının küresel ekonomi üzerindeki etkilerini değerlendirdi.

A Haber canlı yayınına konuk olan Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, ABD ve İsrail'in bölgedeki savaş politikalarının küresel ekonomi üzerindeki etkilerini değerlendirdi. Özellikle altın ve petrol piyasalarındaki dalgalanmalara dikkat çeken Erdem, altının artık bir yatırım aracından çok uluslararası bir sermaye aktarımı ve politik bir araç haline geldiğini vurguladı. Petrol fiyatlarındaki artışın ise küresel enflasyonu tetikleyeceğini ve faiz indirimlerini zorlaştıracağını belirten Erdem, Trump'ın barış vaatlerinin piyasaları nasıl etkileyeceğini de analiz etti.

"MERKEZ BANKALARI ALTIN REZERVLERİNİ ARTIRARAK KENDİNİ GÜÇLENDİRİYOR"

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, altın fiyatlarındaki düşüş eğiliminin ve Trump'ın barış açıklamalarının piyasalara etkisini değerlendirdi. Trump'ın "savaş bitti" şeklindeki sözlerinin altını baskıladığını belirten Erdem, "Altın evet, senin söylediğin gibi alıp başını gider ifadesini ben kullanmayayım ama yükseliş trendi zaten vardı. Hep seninle konuşuyorduk, yani bu yıl yükseleceğini söylüyorduk. O yüzden de yükseliş trendi bu iş Çin'le görüşmeden sonra gerçekleşebilir." ifadelerini kullandı. Altının artık sadece bir yatırım aracı olmadığını vurgulayan Erdem, "Altın artık bir yatırım aracı olmaktan çıkmış, uluslararası sermaye aktarımı haline gelmiş. Petrol yine öyle, Amerika'da şurada burada birileri bu işlerden büyük para kazanıyor. Bu artık bir sermaye aktarımı aracı olarak, bir politik araç olarak da kullanılmaya başladı." dedi. Trump'ın söylemlerinin de piyasalar üzerinde manipülatif bir etki yarattığını ifade eden Erdem, "Trump'ın ben yoyo gibi istediğim rakamı indirip çıkartırım sözü de çok önemli aslında. Onu unutmadınız, herkesin Trump'ın bir sözü bir şekilde hafızaya kazındı." şeklinde konuştu. Merkez bankalarının ve büyük şirketlerin altın rezervlerini artırmasının altının önemini koruduğunu gösterdiğini belirten Erdem, "Merkez bankaları, altın rezervlerini artırarak kendilerini daha güçlü kılmaya çalışıyorlar. Sadece merkez bankaları değil, büyük şirketler de artık altın alıp rezerv tutuyorlar. Yani o yüzden de altının önemi düşecek anlamında söylemiyorum o anlamda." ifadelerini kullandı.

"PETROL FİYATLARI ENFLASYONU TETİKLEYECEK"

Erdem, petrol fiyatlarındaki olası artışların küresel enflasyon ve faiz oranları üzerindeki etkisine de değindi. Petrol fiyatlarının artmasının üretim maliyetlerini yükselteceğini ve bunun da küresel enflasyona yansıyacağını belirten Erdem, "Petrol fiyatları arttıkça üretim durma noktasına geliyor ve bu da hem maliyetleri artırıyor hem de dünyaya büyük bir enflasyon baskısı yapıyor. Yani petrol fiyatlarının artması, dün biraz konuştuk hani 150-200 dolarlar konuşulursa dünyada çift haneli, Avrupa'da ve Amerika'da çift haneli enflasyon konuşuruz." uyarısında bulundu. Enflasyonun artmasının merkez bankalarının faiz indirimlerini ertelemesine neden olacağını ifade eden Erdem, "Dolayısıyla enflasyonun yükselecek olması faizlerin düşecek olma ihtimalini ortadan kaldırdı. Bu da altını baskılamaya başladı." sözleriyle altın fiyatlarındaki düşüşün nedenlerinden birini daha açıkladı. Erdem, enerji fiyatlarının düşmesi durumunda dünya ekonomisinin rahatlayacağını belirterek, "Şimdi bir şeyler düzelir, enerji fiyatları yavaş yavaş aşağı gelir, hani 80 dolarlar, 90 dolarlar, 70 dolarlar bunlar da yüksek. Biz 60'ları, 50'leri konuştuğumuz zaman dünya rahatlıyordu." ifadelerini kullandı.

"DOLAR HİÇBİR ZAMAN YATIRIM ARACI OLMADI"

Son olarak doların bir yatırım aracı olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Erdem, "Dolar hiçbir zaman yatırım aracı olmadı." diyerek net bir tutum sergiledi. Enflasyon ve döviz kurlarındaki artış oranlarını karşılaştıran Erdem, "Yani bir baktığınız zaman biz bugün yüzde otuzlar enflasyon konuşuyoruz, eğer 1 yıllık sürece bakarsan dolarda yüzde 31 artış olmadığını görürsün." sözleriyle doların enflasyon karşısında yatırımcısını koruyamadığını vurguladı.