İsrail’de A Haber yayınına alçak müdahale | "Sıradaki düşman sizsiniz" tehdidi!

ahaber.com.tr - Özel Haber
İsrail'de A Haber yayınına alçak müdahale | "Sıradaki düşman sizsiniz" tehdidi!

İsrail'de sıcak bölgede görev yapan A Haber ekibi, bölgedeki sistematik Türk düşmanlığını ve gerçeklerin üzerini örtmek için uygulanan akılalmaz sansür yöntemlerini deşifre etti. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, sahada yaşadıkları baskıları, İsrailli sivillerin açık tehditlerini ve füze saldırılarının izlerini silmek için 40 dakikada yapılan "asfalt operasyonlarını" ayrıntılarla aktardı.

Orta Doğu'da gerilim her geçen gün tırmanırken, İsrail'in sahada görev yapan Türk gazetecilere yönelik skandal boyutuna ulaştı. A Haber ekibi, canlı yayın sırasında kimlik kontrolü adı altında engellenmeye çalışılırken, bölgedeki Türk karşıtlığının sadece güvenlik güçleriyle sınırlı kalmadığı, sivil halka da sirayet edildiği görüldü.

A HABER CANLI YAYININA SİYONİST MÜDAHALE!

KRİTİK UYARI: "BİR NUMARALI TEHDİT TÜRKİYE'DİR"

A Haber canlı yayınında yaşanan engelleme girişimini yorumlayan Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, "İsrail devletinin aklının Türk düşmanlığıdır bu, çok açık bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti Devleti düşmanlığıdır bile bile yapıyorlar" sözleriyle İsrail'in toplanmaya başlamasına dikkat çekti.

"SIRADAKİ DÜŞMAN SİZSİNİZ" TEHDİDİ

Sahada karşılaştıklarını anlatan A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, "Ne zaman Türk duysalar böyle bir sorunla karşı karşıya kalıruz. Bir sürü basın mensubu mümkünse çekim yapabilirken biz yapamıyoruz. dedi. Ben de 'Biz İran'da değilsiniz, aradaki farkın farkındasınızdır' diyerek cevap verdim. Bu durumda, yaşlı insanlara uzun yolda kalmamaya çok büyük bir risk ödemek zorunda kalacaksınız" ifadesini kullandı.

AĞIR SANSÜRE "YAPAY ZEKA" YÖNTEMİ

İsrail yönetiminin askeri kayıpları ve vurulan noktaların gizlenmesi için uygulanan ağır sansür, A Haber ekibinin geliştirdiği sıra dışı bırakıldı. Biz Telegram kanallarından satış ekran görüntülerini yapay zekaya yüklüyoruz. 'Burası ne demek?' diye sorup yakın çevreyi buluyoruz, sonra barut ve is sızıntısını takip ederek ulaşıyoruz. Radar sistemi yüksek düzeyde güvenlik teknolojisine sahiptir ve yüksek düzeyde operasyonel güvenliğe sahiptir.

FÜZE SALDIRISINDAN SONRA 40 DAKİKADA TAM TEMİZLİK

A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, bölgede yaşanan saldırıların ardından yaşanan hızlı müdahaleye ilişkin konuşarak, "Bir roket saldırısı gerçekleşiyor, bir füze parçası düşüyor, yolda kocaman bir çukur oluşuyor. Ama ben yaklaşık yarım saat 40 dakikadır yayını yapıyorum ve o süre içinde olay mahalli tamamen temizleniyor, asfaltlama çalışması bitiriliyor. Hatta asfaltı bile döküyorlar ki iki saat sonra geçtiğinizde orada herhangi bir füze saldırısı olduğunu anlamıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Kavasoğlu, bu durumun sahada haber takibini ve askeri noktaların görüntülenmesini neredeyse imkânsız hale getirdiğini sözlerine ekledi.

İsrail ekibi, füze saldırılarının dünya çapındaki gösterilerini sürdürmek için başvurulduğu yöntem ise pes dedirtti. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, "Bir füze saldırısı olduğunda evrensel olarak devasa bir çukur toplanıyor. O yarım saat-kırk dakika içinde orası tamamen temizleniyor ve asfalt dökülüyor. İki Saat sonra oradan geçen biri orada bir saldırı olduğunu anlamıyor bile. Askeri üslere yaklaşmamız zaten imkansız, her şey yasaklanmış durumda" sözleriyle sahada "karartma" taktığını deşifre etti.

UZMANINDAN ÇARPICI DEĞERLENDİRME: UYDU GÖRÜNTÜLERİNE KARARTMA

Haberin arka planında yatan uluslararası sansür boyutuna da değinen Kavasoğlu, "ABD merkezli bir uydu görüntüleme sistemi, yoğun saldırılar sonrasında uydu görüntülerinin 14 gün boyunca paylaşılamayacağını duyurdu" diyerek bölgedeki bilgi savaşının ulaştığı son noktayı aktardı.

BEYRUT'TA A HABER KAMERASINA MÜDAHALE

