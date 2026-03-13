İran'dan ateşlenen füze havada imha edildi: Paylaşımlar hakkında soruşturma
Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Gece saatlerinde İran'dan ateşlenen bir füzenin havada imha edildiği öğrenilirken sosyal medyada paylaşılan görüntülerin imha anına değil füze parçalarının atmosfere girerken yanmasına ait olduğu tespit edildi. Ayrıca güvenlik kaynakları olayda herhangi bir patlama yaşanmadığını belirtti. Öte yandan sosyal medyada yayılan manipülatif ve dezenformasyon içerikli paylaşımlar hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından resen soruşturma başlatıldı.
İran'dan ateşlenen bir füzenin havada imha edildiği öğrenilirken sosyal medyada dolaşan görüntülerin imha anına değil parçaların atmosfere girerken yanmasıyla oluşan görüntüler olduğu tespit edildi.
Güvenlik kaynakları herhangi bir patlamanın da olmadığını belirtti.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İran'dan ateşlenen bir füzenin yine havada imha edilmesinin ardından sosyal medyada dolaşıma sokulan manipülatif ve dezenformasyon içeren paylaşımlar hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından resen soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Kamu düzenini bozmayı, toplumda panik ve korku oluşturmayı amaçlayan içeriklere yönelik adli süreçlerin başladığı belirtildi.
Ayrıntılar geliyor...