İran'dan ateşlenen füze havada imha edildi: Paylaşımlar hakkında soruşturma

Gece saatlerinde İran'dan ateşlenen bir füzenin havada imha edildiği öğrenilirken sosyal medyada paylaşılan görüntülerin imha anına değil füze parçalarının atmosfere girerken yanmasına ait olduğu tespit edildi. Ayrıca güvenlik kaynakları olayda herhangi bir patlama yaşanmadığını belirtti. Öte yandan sosyal medyada yayılan manipülatif ve dezenformasyon içerikli paylaşımlar hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından resen soruşturma başlatıldı.