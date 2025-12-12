Macar Büyükelçi Viktor Matis A Haber’e konuştu!

Dost bir ülke, akraba bir halk ve mükemmele yakın ilişkiler. Tüm bu özelliklerden bahsettiğimiz zaman Avrupa'da akla gelen bir ülke var. O da Macaristan.

6 yıldır büyükelçi, 13 yıldır Türkiye'de yaşıyor. Macaristan'ın Ankara büyükelçisi, Viktor Matis. O artık bizden bizi ve A Haber'e yaptığı açıklamada, "Artık gerçekten bir Ankaralı olduğumu düşünüyorum." dedi.