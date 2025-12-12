Macar Büyükelçi Viktor Matis A Haber’e konuştu!
Türkiye ile Macaristan arasında geçtiğimiz pazartesi günü yapılan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısında 16 anlaşma imzalandı. İki ülke arasındaki ilişkiler stratejik seviyeye yükseltildi. A Haber'e konuşan Macaristan'ın Türkiye Büyükelçisi Viktor Matis, ikili ilişkilerde gelinen durumu değerlendirdi.13 yıldır Türkiye'de bulunan ve çok iyi Türkçe konuşan büyükelçi Matis kendisi hakkında merak edilenleri de A Haber'e anlattı.
Dost bir ülke, akraba bir halk ve mükemmele yakın ilişkiler. Tüm bu özelliklerden bahsettiğimiz zaman Avrupa'da akla gelen bir ülke var. O da Macaristan.
6 yıldır büyükelçi, 13 yıldır Türkiye'de yaşıyor. Macaristan'ın Ankara büyükelçisi, Viktor Matis. O artık bizden bizi ve A Haber'e yaptığı açıklamada, "Artık gerçekten bir Ankaralı olduğumu düşünüyorum." dedi.
13 SENEMİ ANKARA'DA GEÇİRDİM
Macaristan'ın Türkiye Büyükelçisi Viktor Matis A Haber'e yaptığı özel açıklamalarda, "Hayatımda artık 13 seneden fazla Ankara'da geçirdim. Biri bana Budapeşte'de nerede güzel bir gulaş yenir diye sorduğunda bilmiyorum diyorum ama Ankara'da nerede güzel bir yemek yiyeceğimizi daha iyi anlatabilirim. Artık gerçekten bir Ankaralı olduğumu düşünüyorum." sözlerini kullandı.
"MACARLAR ORTA ASYA'DAN GELİYOR"
Türkiye ve Macaristan. İki ülke arasındaki ilişki, tarihten gelen güçlü bağlar ve kültürel yakınlık ile köklü bir geçmişe sahip. Hatta Macarlar da Türk kökenli. A Haber'in sorularını yanıtlayan Macaristan'ın Türkiye Büyükelçisi Viktor Matis, Macarların da Orta Asya'dan geldiğini ifade etti.
Viktor Matis, "Türkler ve Macarlar birbirine ciddi şekilde sempati duyuyor. Bu gerçekten önemli. Her günümüzü etkileyen bir durum bu. Siz Türk olarak Macaristan'a gidiyorsunuz. Ne güzel diyenler oluyor. Macarlar da Türkiye'de kendilerini memleketlerinde hissediyor. Bunun nedenini ortak geçmişimizin olması. Aynı yerden geldiğimizdir. Macarların da Orta Asya'dan geldiği kesinleşmiş diyebiliriz. Tarihi açıdan kanıtlanmış olarak bunun hakkında konuşabiliyoruz. Çok fazla ortak kelimemiz var. Çok fazla ortak hikayemiz var." sözlerini yer verdi.
İKİLİ İLİŞKİLERDE YENİ DÖNEM
İlişkiler, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın İstanbul'a yaptığı ziyarette ileri bir seviyeye daha taşındı. İki ülke arasında tam 16 anlaşma imzalandı.
Bu konuya dair konuşan Matis, "Başbakanımız Orban kabinesinin 9 üyesini getirdi Türkiye'ye. Aslında kabine kararları da İstanbul'da alınabilirdi. Bir gün içinde bakan seviyesinde 20 farklı görüşme yaptık. Başbakanımız Orban, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok önemli bir görüşme yaptı. Ortak Koordinasyon Mekanizması isimli yeni bir format kuruldu. Bu en stratejik konuların görüşülmesine imkan veren yeni bir format oldu." dedi.
AB VİZESİ VE MACARİSTAN DESTEĞİ
Türkiye'nin AB üyeliğini en çok destekleyen ülkelerin başında da yine Macaristan geliyor. Büyükelçi Matis, vize serbestisi konusunda da desteklerinin tam olduğunu söyledi. Matis, "Özellikle Türkiye'nin vize serbestisini desteklemek istiyoruz. Vize kolaylaştırılması konusunda 2024 yılında AB dönem başkanlığımız sırasında ciddi bir faaliyette bulunmak istedik. Bunun yanı sıra Avrupa Birliği ile gümrük birliğinin modernleştirilmesi bizim için önemli. Diğer farklı farklı alanlardaki iş birliklerde Türkiye'yi yanımızda o masada görmek istiyoruz." şeklinde konuştu.
AB VE RUS DOĞAL GAZI ÇATIŞMASI
Ancak Macaristan, Avrupa Birliği'nin politikaları açısından Brüksel ile sorun yaşayan ülkelerden. Avrupa Birliği, 2027 yılına kadar Rusya'dan doğal gaz ithalatını kesecek ancak Macaristan buna karşı.
Bu konuya da değinen Büyükelçi Matis, "Avrupa Birliği tarafından uygulanan yaptırımların amaçlarına ulaşacağını düşünmüyoruz. Bundan dolayı yeni bir yaptırımın, bunun yerine de yeni bir anlaşmanın başarılı olacağını düşünmüyoruz. Macaristan'da arz güvenliği genel bir problem. Macaristan'a şu anda iki yoldan doğalgaz girebiliyor. Bunlardan birisini kapatıyorsak bu herhangi bir çeşitlilik anlamına gelmiyor, daha da kısıtlama haline geliyor. Macaristan'ı ve etrafımızdaki diğer bazı ülkeleri çok zor duruma sokacak. Bunu biz desteklemiyoruz ve önümüzde herhangi bir hukuki yola yeniden değerlendirilmesini istiyoruz." dedi.
BARIŞ GÖRÜŞMELERİ OLACAK MI?
Macaristan, Türkiye gibi Rusya ile doğrudan görüşebilen bir ülke. Hatta, ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin görüşmesine Budapeşte'nin ev sahipliği de gündemde.
Büyükelçi Matis, "2022'de Cumhurbaşkanınız Recep Tayyip Erdoğan'ın çabalarıyla barışa çok yakındık ama aslında o fırsat gitti. Şimdi ise Donald Trump'ın önderliğinde barışa çok yakınız. Trump-Putin görüşmesi Macaristan'da gerçekleşirse ne mutlu bize. En önemlisi bu iki liderin görüşmesi gerekiyor. Bu olmadan savaştan sonraki barışın olabileceğini düşünmüyoruz. Bu görüşme Macaristan'da yapılıyorsa çok güzel, başka bir yerde de yapılabiliyorsa çok güzel. Biz ev sahipliği yapmaya hazırız." ifadelerine yer verdi.
DOĞUM ORANLARI ARTTI
Macaristan, nüfus doğurganlık hızının düştüğü ülkelerden biri. 1,27'ye gerileyen bu oran ancak hükümetin aldığı tedbirlerle 1,5 seviyesine kadar yükseldi.
Büyükelçi Matis bu konuda yapılan çalışmalara da değindi ve "Evliliğin oluşturulmasında hemen krediler veya finansal destekler ya da hibeler veriyor. Bir ev satın almak istediğinizde çocuklu veya çocuklu olmayan aileler için o dairenin yaklaşık yarısına kadar parasını verebiliyor devlet. 4 çocuktan sonra bir aile minibüsünü satın alma imkanını veriyor, bunun için finansal destek veriyor devlet. 1 Ocak 2026'dan itibaren iki çocuklu anneler artık hayatlarında gelir vergisi ödemiyorlar." şeklinde konuştu.
