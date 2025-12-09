Trump "savaşı bitirdim" dedi Tayland-Kamboçya yine karıştı! "3. taraflar araya girince körüklendi"

3. TARAFLARIN ARAYA GİRMESİ SAVAŞI KÖRÜKLEDİ

Yani ilk aşamada bu aslında çatışma dediğimiz gibi temmuz ayında 5 günlük bir çatışma dönmüştü ve Başkan Trump ve Malezya'nın o zamanki cumhurbaşkanı da yardımcı olmaya çalıştı ve bir ateşkes elde edildi. Ama çok fazla insan şöyle eleştirmişti durumu; bu dediğimiz gibi Tayland ve Kamboçya tarafından sağlanan bir şey değildi.

Temmuz'da aslında olmasının nedeni üçüncü tarafların karışmasıydı duruma. Ve ondan sonraki 4-5 ay boyunca Tayland ve Kamboçya hükümeti hani içlerinde, kafalarında kalan bir öfke durmaktaydı hala ve sınırlarda hala bir gerginlik yaşanıyordu. Kamboçya'da dediğimiz gibi mayınları çok kullanıyorlardı ve bu yapılan anlaşmalara karşı bir şeydi ve 7 tane Taylandlı asker mayına basıp bacaklarını kaybetti. Yani burada şunu görebiliyoruz; yani artık son raddeye geldiğini söyleyebiliriz. Ve pazar günü de son raddeye gelmişlerdi ve orada bir yangın çıktı ve iki tane Taylandlı asker yaralandı. Yani bu sefer bu bahsettiğimiz aralık ayında başlamasının nedenlerinden biri de bu oldu.

ASEAN noktasında şunu söyleyebiliriz ki; yani 10 üye bulunmaktaydı ve şu an Malezya'nın da katılmasıyla 11 üyesi oldu. Bence ASEAN'ın aslında iki doktrininin olması onu kısıtlıyor. Herhangi bir şekilde üyeler bu başka ülkelerin iç sorunlarına karışmayacakları konusunda anlaşma yapmışlardı. Ama bahsettiğimiz gibi son geçen 10 yıllarda bir düşünce mekanizması oluştu aslında. Şöyle bir pozitif durum oluşturabilirdi; bir üyenin, eğer yapıcı bir seviyedeyse, bir üyenin başka bir üyeye karışabileceğine karar verildi ve İbrahim (Malezya Başbakanı Enver İbrahim kastediliyor olabilir) bu rolü oynamaya çalışıyordu aslında. Bir arabulucu olmaya çalışıyordu Malezya Cumhurbaşkanı (Başbakanı). Bu temmuzda sağlanması için. Ama şu, aslında öyle yürümediğini görmüş olduk. Bu ikili taraflar içerisinde, Kamboçya ve Tayland arasında çözülmesi gerekiyor. Ve burada şu an şunu görüyoruz ki Tayland herhangi bir şekilde üçüncü tarafın karışmasını istemiyor; büyük güçlerin ya da ASEAN'ın kendisinin de.