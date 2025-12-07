Tarihin akışını değiştiren kanlı saldırı: Pearl Harbor Baskını’nda neler yaşandı?
7 Aralık 1941’de, 183 uçaktan oluşan Japon hava kuvveti, Hawaii Adaları’ndaki ABD askeri ve deniz tesislerine herhangi bir uyarı yapmadan bombardıman ve kamikaze saldırısı gerçekleştirdi. Yaklaşık 30 dakika süren bu baskın, tarihe “kanlı saldırı” olarak geçti. Saldırıda 2.471 ABD askeri personeli ve sivil hayatını kaybetti. 81 yıl önce yaşanan bu tarihi olayın perde arkasına A Haber mercek tuttu.
7 Aralık 1941'de, 183 uçaktan oluşan Japon hava kuvveti, Hawaii Adaları'ndaki ABD askeri ve deniz tesislerine herhangi bir uyarı yapmadan bombardıman ve kamikaze saldırısı düzenledi.
Yaklaşık 30 dakika süren bu ani baskın, tarihe "kanlı saldırı" olarak geçti. Saldırıda 2.471 ABD askeri personeli ve sivil yaşamını yitirdi. 81 yıl önce yaşanan bu tarihi saldırının bilinmeyen detaylarını A Haber ekrana taşıdı.
Pearl Harbor. Bu ismi illaki duydunuz. Ya filmini izlediniz, ya hikayesini dinlediniz ama o saldırıdan bir şekilde haberdar oldunuz.
Bu saldırı çoğu zaman ABD'den çok az gücü olan Japonya'nın hiç beklenmedik bir anda, Hawai'nin Pearl Harbor Limanı'ndaki ABD filosuna yaptığı o saldırı olarak tanımlanıyor. Ki bu saldırı sonunda çoğumuzun da bildiği gibi Japonya'ya yarardan çok zarar getiriyor ve belki de dünyanın akışı değişiyor. Peki nedir bu işin aslı? Hadi bir bakalım.
Japonya, 20. yüzyılın başında ciddi bir imparatorluk gücü haline gelmişti. 1910 senesinde Kore'yi işgal eden Japonya İmparatorluğu, 1931'de Çin'in Mançurya bölgesini de kontrol altına aldı. Aslında her şey bu stratejik adımla başlamıştı. Japonya'nın işgali Milletler Cemiyeti ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından reddedildi.
Japonya ise işgalden iki yıl sonra, 1933 yılında Milletler Cemiyeti'ni resmen terk edecekti. Ülkesine gelişme ve genişleme imkanı tanımadıklarını söyledi. Milletler Cemiyeti'nden ayrıldı. Ki zaten I. Dünya Savaşı'nın yaralarını sarmaya çalışan, II. Dünya Savaşı için çalan zillerin sesini duyan diplomatik ortama göre bu, felaketin yaklaştığı anlamına gelecekti.
81 YIL ÖNCE PEARL HARBOR NASIL YAŞANDI?
Aslında Batı'da Japonya'nın Kamikaze saldırısı olarak tanımlanan Pearl Harbor'a ulaşana kadar ilmek ilmek işlenen pek çok durum var. Mesela 36 yılında, yani Japonya'nın Milletler Cemiyeti'nden ayrılmasından üç yıl sonra, Japonya, Nazi Almanya'sı ve Faşist İtalya bir ittifak anlaşması yaptı. Tabii bu devletlerin yakınlaşması Amerika'yı kuşkulandırdı. Bu anlaşmadan sonra Amerika Birleşik Devletleri ciddi bir silahlanma sürecine girdi, çünkü bu üçlü ittifakla başka türlü başa çıkamayacaktı.
Takvimler 1940 yılını gösterdiğinde ise artık II. Dünya Savaşı başlamıştı. Japonya o sene Hindiçin bölgesini de ele geçirdi. ABD, tıpkı Mançurya'da olduğu gibi Hindiçin bölgesine de Japonya'ya tepki gösterdi, bölgeden çekilmesini istedi. Talep pozitif bir şekilde karşılık almayınca da dönemin ABD Başkanı Theodore Roosevelt, Japonya'ya karşı ciddi bir yaptırım paketi açıkladı.
Japonya'nın Amerika'daki bütün varlıkları donduruldu. Petrol ambargosu uygulandı. İngiltere ve Hollanda da aynı kararı alınca Japonya'da bir kriz başladı. Öyle ki ellerinde sadece bir buçuk yıllık petrol kalmıştı. Japonya'nın ciddi bir petrol ihtiyacı vardı. ABD'yle diplomatik müzakereler devam ediyordu. Hatta görüşmelerde bir gerginlik bile sezilmiyordu. Ama bu görüşmeler ve savaş ortamı sürerken, Japonya'nın elindeki petrol kaynakları da hızla tükeniyordu.
Hal böyle olunca Japonya gözünü Doğu Hint Adaları'ndaki petrol yataklarına çevirdi. Fakat oraya gidebilmek için ABD'nin Filipinler'deki üssünü aşmaları lazımdı. Üstelik yıllar boyunca Amerika'ya yaptığı yatırımlarla silahlanmayı artırmış, Pasifik'in kritik noktalarına ileri karakollar kurmuştu. ABD'nin bahsettiğimiz silahlanma süreci bir de Büyük Pasifik Filosu'nun oluşturulmasını sağlamıştı.
Filo, Pasifik Okyanusu'nda 8 savaş gemisi, 8 kruvazör, 29 muhrip, 9 denizaltı, 50 gemi ve aslında Japonya'nın en büyük tehdidi saydığı 4 uçak gemisi ile 390 savaş uçağından oluşuyordu. Filo Pasifik'te hareket ettikten sonra Hawaii adasına yerleşti. Konuşlandığı yer Pearl Harbor olmuştu.
Bu noktada şunu bilmek lazım: Japonya'nın müzakereler devam ederken, kendisinden daha güçlü bir düşman olduğunu bildiği Amerika'ya saldırması akıl dışı bir olay gibi görünüyor. Fakat Japonya'nın bakış açısıyla, aslında Pearl Harbor'a saldırmak bir kaçış planıydı. Büyük filo kaybedilir, ileri karakollar tutulur ve Filipinler'deki üsler etkisiz hale getirilirse petrol yataklarına ulaşılabilecekti. Ama bu hareket öyle talihsiz bir anda, öyle yanlış bir adımla yapıldı ki, negatif sonuçları Japonya için çok ağır oldu. Dolayısıyla saldırı, her ne kadar başarılı olsa da Japonya'nın büyük bir strateji hatası olarak tarihe yazıldı.
Peki bu saldırının sonucu ne oldu? Tabii ki ABD böyle bir şeyi beklemediği için sonuç mutlak Japon başarısıydı. ABD'nin 12 savaş gemisi ciddi şekilde hasar gördü veya batırıldı. 188 savaş uçağı imha edildi. 2403 Amerikan askeri ve 68 sivil hayatını kaybetti.
"BÖYLE BİR ŞEYİ AKLINIZDAN ÇIKARTAMAZSINIZ"
O dönemde orada olan Amerikan askeri yaşadıklarını, "Böyle bir şeyi aklınızdan çıkartamazsınız" ifadeleriyle anlattı
Bu sırada aslında Japonya'nın istediği de oldu. Japon filoları ileri karakolları tuttu, Filipinler üssünü ele geçirdi, Doğu Hint Adaları'na yönelebildi. Fakat ne pahasına? Çünkü ertesi gün Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Roosevelt kameraların karşısına geçmiş ve tarihin gidişatını değiştiren o konuşmayı gerçekleştirmişti.
Roosevelt konuşmasında, "7 Aralık 1941, rezillik içinde yaşayacak bir tarihtir. Amerika Birleşik Devletleri, Japonya İmparatorluğu'nun deniz ve hava kuvvetleri tarafından ani ve kasten bir saldırıya uğradı" ifadelerini kullandı.
Ve bu kritik duyurunun ardından Roosevelt herkesin beklediği o cümleyi de söyledi. O cümle aslında dünyadaki akışı da değiştirdi.
Roosevelt, "7 Aralık 1941'de tahrik edilmeksizin gerçekleştirilen bu alçakça saldırı nedeniyle, Kongre'den Amerika Birleşik Devletleri ile Japonya İmparatorluğu'nun savaş halinde olduğunu ilan etmesini arz ederim" sözleriyle resmen savaş ilanını istedi.
Böylece aslında tarafsız kalmak istediğini belirten Amerika Birleşik Devletleri resmen II. Dünya Savaşı'na girmiş oldu. ABD'nin II. Dünya Savaşı'na girmesi ise o malum olayın gerçekleşmesine sebep olacaktı.
PEARL HARBOR BASKINI SONRASI DÜNYA DEĞİŞTİ
Pasifik cephesi 1941 yılından 1945 yılına kadar sürdü. Art arda gelen muharebelerin çoğunu ABD'nin de bir parçası olduğu Müttefikler kazandı. Bu sürede Japonya'nın en yakın müttefikleri, yani Mihver Devletler, birer birer yenilgiye uğradı. Diktatör Mussolini İtalya'da devrildi. Nazi Almanya'sının lideri Hitler intihar etti. Dört senelik savaş, farklı cephelerde farklı şekillerde işlerken, Japon İmparatorluğu Pearl Harbor'ın karşılığını ağır bir şekilde aldı.
HİROŞİMA VE NAGAZAKİ ATOM BOMBALARI İLE VURULDU
Dört yılın ardından 6 Ağustos 1945'te ABD, Japonya'nın Hiroşima kentine "Little Boy" isimli atom bombasını attı. Sadece üç gün sonra, 9 Ağustos 1945'te ise Nagazaki kentine "Fat Man" isimli öteki atom bombasını attı. Bu yıkımın büyüklüğünü bugün dünyada bilmeyen yok desek yeridir. O kadar ki bu, günümüze kadar atom bombasının kullanıldığı ilk ve tek yer olarak tarihe geçti. Nesillerce süren hastalıkları ve toplanması zor bir yıkım, böylelikle Japon halkının üzerine çökmüş oldu. Peki Japonya'ya ne oldu?
Japonya, atom bombalarının ardından neredeyse sadece bir ay sonra, 14 Ağustos 1945'te koşulsuz teslimiyet prensiplerini kabul etti ve teslim oldu. II. Dünya Savaşı ancak böyle bitirilmişti. Yani Pearl Harbor saldırısının götürüsü, getirisinden çok daha ağır oldu. Bu strateji hatası yapılmasa, Japonya ve ABD Pasifik'te hiç karşı karşıya gelmeseydi, bugün nasıl bir dünyada olurduk bilemeyiz.
