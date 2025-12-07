Tarihin akışını değiştiren kanlı saldırı: Pearl Harbor Baskını’nda neler yaşandı?

7 Aralık 1941'de, 183 uçaktan oluşan Japon hava kuvveti, Hawaii Adaları'ndaki ABD askeri ve deniz tesislerine herhangi bir uyarı yapmadan bombardıman ve kamikaze saldırısı düzenledi.

Yaklaşık 30 dakika süren bu ani baskın, tarihe "kanlı saldırı" olarak geçti. Saldırıda 2.471 ABD askeri personeli ve sivil yaşamını yitirdi. 81 yıl önce yaşanan bu tarihi saldırının bilinmeyen detaylarını A Haber ekrana taşıdı.

Pearl Harbor. Bu ismi illaki duydunuz. Ya filmini izlediniz, ya hikayesini dinlediniz ama o saldırıdan bir şekilde haberdar oldunuz.

Bu saldırı çoğu zaman ABD'den çok az gücü olan Japonya'nın hiç beklenmedik bir anda, Hawai'nin Pearl Harbor Limanı'ndaki ABD filosuna yaptığı o saldırı olarak tanımlanıyor. Ki bu saldırı sonunda çoğumuzun da bildiği gibi Japonya'ya yarardan çok zarar getiriyor ve belki de dünyanın akışı değişiyor. Peki nedir bu işin aslı? Hadi bir bakalım.

Japonya, 20. yüzyılın başında ciddi bir imparatorluk gücü haline gelmişti. 1910 senesinde Kore'yi işgal eden Japonya İmparatorluğu, 1931'de Çin'in Mançurya bölgesini de kontrol altına aldı. Aslında her şey bu stratejik adımla başlamıştı. Japonya'nın işgali Milletler Cemiyeti ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından reddedildi.

Japonya ise işgalden iki yıl sonra, 1933 yılında Milletler Cemiyeti'ni resmen terk edecekti. Ülkesine gelişme ve genişleme imkanı tanımadıklarını söyledi. Milletler Cemiyeti'nden ayrıldı. Ki zaten I. Dünya Savaşı'nın yaralarını sarmaya çalışan, II. Dünya Savaşı için çalan zillerin sesini duyan diplomatik ortama göre bu, felaketin yaklaştığı anlamına gelecekti.