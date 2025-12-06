Pakistan Afganistan sınırında çatışma! Ateşkes çöktü I Bölge yeniden kana bulanıyor

Pakistan-Afganistan arasında yaşanan kriz kısa süreli ateşkes yaşanmış olsa da taraflar bugün yeniden çatışmaya başladı. Bölgeden saldırı görüntüleri gelirken A Haber'de bölgenin son durumuna dair ilk görüntüler geldi.

Pakistan'la Afganistan arasında çıkan çatışmalar ateşkesle noktalanmıştı. Türkiye bu anlamda müzakereci konumdaydı. Ancak özellikle geçtiğimiz günlerde yine bir görüşme trafiği söz konusu olurken bu kez taraflar bir kez daha ateşkesi ihlal ettiler.

Bölgeden sıcak görüntüler gelmeye devam ederken karşılıklı olarak her iki taraf da birbirine ateş açtı. Pakistan makamları çatışmanın Çaman Sınır Kapısı'nda çıktığını söyledi. Her iki tarafın da hafif ve ağır silahlar kullandığı belirtildi. Şiddetli çatışmalara ilişkin henüz ölü ve yaralı bilgisi verilmezken bölgede gerilim devam ediyor.