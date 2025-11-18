Yeşil sahalarda bahis skandalı! 4 hakem gözaltına alındı: 5 yılda 85 milyon TL’lik işlem
Mersin merkezli 9 ilde yasa dışı bahisten elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik operasyonda, 4’ü hakem 36 kişi gözaltına alındı. İncelemede, 4 klasman hakeminin maç tarihlerine yakın dönemlerde “kartçı” olarak bilinen şüphelilerden 1 milyon 300 bin lira aldığı ve 2020-2025 arasında toplam 85 milyon TL’lik işlem yaptığı belirlendi.
Mersin merkezli 9 ilde yasa dışı bahisten elde edilen suç gelirinin aklanmasına ilişkin operasyonda 4'ü hakem 36 zanlı gözaltına alındı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılının açıklamasına göre, bir lojistik şirket sahibi ve yakınlarının hesaplarında yapılan incelemelerde, yasa dışı bahisten elde edilen suç gelirinin izinin kaybettirilmesi için kripto hesaplarına ait soğuk cüzdanların kullanıldığı belirlendi.
801 KİŞİNİN HESAPLARI İNCELENDİ
Zanlıların, İran, Irak ve Dubai'nin yanı sıra Mersin'de faaliyet gösteren bir kuyumcu aracılığıyla "hawala" olarak bilinen sistemle kayıtsız para alışverişi yaptıkları, daha sonra yaklaşık 3 milyar 700 milyon lirayı yurt dışındaki şirketlere gönderdikleri tespit edildi. Soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis oynayanların para gönderdiği 801 kişinin hesapları incelendi.
HAKEMLERE 1 MİLYON 300 BİN LİRA PARA GİRİŞİ
İnceleme sonucunda, 4 klasman hakeminin yönettiği maçlara yakın tarihlerde haklarında yasa dışı bahis ve kara para aklama suçlarından soruşturma başlatılan ve "kartçı" diye tabir edilen şüphelilerden, bu hakemlere 1 milyon 300 bin lira para girişi olduğu saptandı. Ayrıca 2020-2025 yılları arasında toplam 85 milyon 919 bin 678 lira işlem hacimleri olduğu belirlenen 4 hakem hakkında "Görevi Kötüye Kullanma ve 6222 Sayılı Yasa'ya Muhalefet" suçlarından soruşturma başlatıldı.
SON 5 YILDA 85 MİLYON 919 BİN LİRALIK İŞLEM HACMİ
Ayrıca bu 4 hakemin 2020–2025 yılları arasında toplam 85 milyon 919 bin 678 liralık işlem hacmine sahip olduğu belirlendi.
4 HAKEM GÖZALTINDA
Soruşturma kapsamında Mersin merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda aralarında 4 hakemin de olduğu 36 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Öte yandan soruşturmaya konu şirketlere, şirket ve şirket sahiplerinin hesaplarındaki paralara, taşınır ve taşınmaz mallara, operasyonda ele geçirilen 1 milyon 441 bin avro, 630 bin dolar, 5 milyon 183 bin lira, 5 kilogram altın, 200 kilogram gümüş ve soğuk cüzdan kripto varlıklarına el konuldu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 18 Kasım maç takvimi: Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?
- 2026 asgari ücret süreci başlıyor: Zam görüşmeleri nasıl ilerleyecek? Gözler 1 Aralık'ta
- Açık Lise 1. dönem sınavları ne zaman? AÖL sınav giriş kağıdı ne zaman çıkar?
- KYK burs ve kredi ödemeleri başladı! GSB son dakika duyurdu: İşte ödeme günleri
- VGM burs sonuç sorgulama ekranı! VGM üniversite bursu nasıl alınır, ne zaman yatar?
- Mersin su kesintisi kaçta bitecek? MESKİ Toroslar, Yenişehir, Tarsus kesinti bitişi...
- İspanya Türkiye maçı bugün mü? A Milli Takımı maç saati, kanalı ve muhtemel ilk 11'leri
- 11. Yargı Paketi’nden hangi düzenlemeler çıkacak? Cezalar artıyor mu, af var mı?
- Ticaret Bakanlığı memur alımı başvuru şartları neler? 60 uzman yardımcısı başvuru takvimi
- Green Card başvuruları neden başlamadı? DV Lottery başvuru ekranı ne zaman açılacak?
- BUDO seferleri iptal mi edildi, son durum ne? Eminönü, Mudanya, Armutlu...
- Marmara'ya fırtına haritası: 70 KM hıza ulaşacak! MGM'den saat saat uyarı geldi