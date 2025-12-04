A Haber Togg üretim üssünde! Fabrika değil teknoloji merkezi
A Haber ekibi, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg’un üretiminin gerçekleştiği Gemlik’teki tesislere girdi. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural ve kameraman Mehmet Tekin, 1 milyon metrekarelik alana kurulu olan ve "Türkiye’nin gururu" olarak nitelendirilen Togg Teknoloji Kampüsü'ndeki üretim aşamalarını ve son durumu yerinde aktardı.
A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural; bataryadan otomobil gövdesine kadar tüm üretimin yapıldığı test süreçlerinin yürütülebildiği 17 binadan oluşan akıllı, kullanıcı odaklı ve sürdürülebilir Togg Gemlik Kampüsü'nden detayları aktararak Avrupa'nın en temiz tesislerinde Türkiye'nin ilk yerli ve elektrikli otomobilinin nasıl üretildiğini anlattı.
"BURASI BİR FABRİKA DEĞİL, TEKNOLOJİ KAMPÜSÜ"
Bulundukları noktanın sadece bir fabrika olmadığının altını çizen A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural, Togg'un buraya bir "teknoloji kampüsü" inşa ettiğini belirtti. 1 milyon metrekarelik bu alanda, otomotiv sektöründe büyük başarılara imza atan Togg'un imal edildiğini vurgulayan Vural, tesiste 250 farklı robotun bulunduğunu söyledi. Her birinin görevi farklı olan bu robotların, insan gücüyle birlikte hataya yer vermeksizin istisnasız bir şekilde çalıştığını aktardı.
T10X'İN ARDINDAN T10F BANTTAN İNİYOR
Türkiye'nin ilk gururu T10X'in ardından, kardeşi T10F modelinin de üretimine başlandığına dikkat çeken muhabirimiz Ahmet Nazif Vural, T10F'in banttan indiğini söyledi. Şasilerin, yani araç iskeletlerinin ilmek ilmek işlendiğini belirten muhabirimiz robotların çok hassas bir terazi ile çalıştığını ve araçla ilgili tüm işlemlerin bu bölgede yapıldığını kaydetti. Ahmet Nazif Vural ayrıca T10F modelinin bir sedan değil, "fastback" olduğunu; coupe ile sedanın tam ortasında yer alan bu yapının araca ergonomik ve ferah bir özellik kattığını dile getirdi.
YÜZDE 90 OTOMASYON VE AVRUPA'NIN EN TEMİZ BOYAHANESİ
Togg mühendisleri tarafından kontrol edilen üretim sürecine dair teknik detaylar veren muhabirimiz Ahmet Nazif Vural, gövde atölyesinde yüzde 90'lık bir otomasyonun söz konusu olduğunu belirtti. İnsan eliyle otomasyon sistemine işlenen verilerin, sistem tarafından minimum hatayla ve belli prosedürlere göre uygulandığını ifade etti. Vural ayrıca, tesisin Avrupa'nın en temiz boyahanesine sahip olduğunu ve yüksek otomasyonlu bir kampüs yapısının bulunduğunu vurguladı.
SİPARİŞTEN TESLİMATA ÜRETİM SÜRECİ
Üretim sürecinin işleyişini anlatan muhabirimiz sisteme bir sipariş düştüğü anda işlemlerin geliştirildiğini belirtti. İlk adımın gövde birimine şasi numarasının basılması olduğunu söyleyen Vural, ardından parçaların birleştirilmesi, kaynak işlemleri, kontroller ve boya aşamalarıyla sürecin devam ettiğini aktardı. Bantların sadece zeminle sınırlı kalmadığını, üst katlarda da devam ettiğini gösteren Vural, şasesi, kapıları ve genel montajı tamamlanan araçların kontrollerden geçerek pürüzsüz hale getirildiğini ifade etti.
SADECE BİR ARAÇ DEĞİL, AKILLI CİHAZ
Togg'un sadece bir otomobil değil, bir "elektronik cihaz" ve "akıllı cihaz" olduğunu vurgulayan muhabirimiz Ahmet Nazif Vural, aracın temel unsurunun gövdeye entegre edilen yapay zeka ve otomasyon sistemleri olduğunu belirtti. Togg'un dünya çapında nam salmasını sağlayan unsurun bu entegre sistemler olduğunu ifade eden Vural, Trumore uygulaması gibi yazılımların ve kullanıcı deneyimi çalışmalarının da bu kampüsten çıktığını söyledi.
KAMPÜSÜN İÇİNDEKİ MERKEZLER
1 milyon metrekarelik kampüsün sadece üretimden ibaret olmadığını belirten Vural, tesiste şu birimlerin yer aldığını sıraladı:
- Gövde, boya ve montaj tesisleri,
- Ar-Ge merkezleri,
- Stil tasarım merkezleri,
- Prototip geliştirme ve test merkezleri,
- Strateji ve yönetim merkezi,
- Kullanıcı deneyim parkı.
"TÜRKİYE'NİN GELECEĞE EN BÜYÜK YATIRIMI"
Devrim otomobillerinden bu yana gelinen noktada Togg'un kapasitesinin dünyada hayranlık uyandırdığını belirten Vural, Almanya başta olmak üzere çeşitli ülkelerde satışların başladığını ve T10F'in Münih'teki fuarda görücüye çıktığını hatırlattı.
Togg Teknoloji Kampüsü'nün Türkiye'nin geleceğe yaptığı en büyük yatırım olduğunu vurgulayan muhabirimiz Vural, "Burası Togg ile ilgili söylentilere karşı, ayakta ve çalışır şekilde en büyük gerçeği gösteriyor. Türkiye'nin otomotiv sektöründe adım adım değil, koşa koşa ilerlediğini bizlere kanıtlıyor." ifadelerini kullandı.
T10X VE T10F AYNI BANTTA ÜRETİLİYOR
Kampüsün en büyük birimi olan montaj hattında, T10F modelinin şasi işlemleri ve elektrikli araçların en kritik parçası olan batarya entegrasyonu gerçekleştiriliyor. Muhabirimizi Ahmet Nazif Vural, T10X ve T10F modellerinin aynı üretim bandı üzerinde, özel bir otomasyon sistemiyle birbirine entegre şekilde üretildiğine dikkat çekti.
YAPAY ZEKA DESTEKLİ HASSAS ÜRETİM
1 milyon metrekarelik kampüste 250 farklı robotun çalıştığını belirten Vural, özellikle gövde birimindeki otomasyon oranının yüzde 100'e yaklaştığını ifade etti. Üretim sürecinde Togg'un "akıllı cihaz" olarak nitelendirilen yapay zeka sistemleri devreye girerken montaj işlemleri hassas terazi usulüyle yapılıyor.
SIKI KALİTE KONTROL VE "IŞIKLI TÜNEL"
Araçların müşteriye ulaşmadan önceki son durağı ise kalite kontrol noktaları. Mühendis ve teknisyenler tarafından yapılan manuel kontrollerin yanı sıra, banttan rastgele seçilen araçlar detaylı ölçümlere tabi tutuluyor. "Işıklı tünel" adı verilen bölümde aracın iç ve dış son kontrolleri yapılırken kampüs içindeki pistlerde sürüş testleri tamamlanıyor.
YENİ RENKLER VE YOĞUN TALEP
Aralık ayı kampanyalarıyla birlikte Togg'a olan talebin arttığını belirten muhabirimiz Vural, T10F modelinde "Gemlik" ve "Mardin" renklerinin dikkat çektiğini aktardı. Avrupa'nın en temiz boyahanesine sahip olan tesiste üretilen araçlar, son kontrollerin ardından sevkiyata hazır hale getiriliyor.
1961 yılındaki Devrim arabasından bugüne uzanan süreçte hayata geçirilen proje, Türk mühendisliğinin ve teknolojisinin geldiği noktayı gözler önüne seriyor.
