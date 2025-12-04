A Haber Togg üretim üssünde! Fabrika değil teknoloji merkezi

Ekran görüntüsü / A Haber

"TÜRKİYE'NİN GELECEĞE EN BÜYÜK YATIRIMI"

Devrim otomobillerinden bu yana gelinen noktada Togg'un kapasitesinin dünyada hayranlık uyandırdığını belirten Vural, Almanya başta olmak üzere çeşitli ülkelerde satışların başladığını ve T10F'in Münih'teki fuarda görücüye çıktığını hatırlattı.

Togg Teknoloji Kampüsü'nün Türkiye'nin geleceğe yaptığı en büyük yatırım olduğunu vurgulayan muhabirimiz Vural, "Burası Togg ile ilgili söylentilere karşı, ayakta ve çalışır şekilde en büyük gerçeği gösteriyor. Türkiye'nin otomotiv sektöründe adım adım değil, koşa koşa ilerlediğini bizlere kanıtlıyor." ifadelerini kullandı.

T10X VE T10F AYNI BANTTA ÜRETİLİYOR

Kampüsün en büyük birimi olan montaj hattında, T10F modelinin şasi işlemleri ve elektrikli araçların en kritik parçası olan batarya entegrasyonu gerçekleştiriliyor. Muhabirimizi Ahmet Nazif Vural, T10X ve T10F modellerinin aynı üretim bandı üzerinde, özel bir otomasyon sistemiyle birbirine entegre şekilde üretildiğine dikkat çekti.