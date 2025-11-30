Karadeniz'deki tanker patlamasını Kiev üstlendi! Saldırıda asıl neden Zelenskiy'e mesaj vermek mi?
Kocaeli'nin Kefken açıklarında KAIROS ve VIRAT tanker gemilerine ard arda saldırı düzenlenmesinin ardından Ukrayna, patlama anına ilişkin görüntülerini paylaşarak saldırıyı üstlendi. Kiev yönetiminin bu hamlesi birçok soruyu beraberinde getirirken saldırı neden Türk karasularında gerçekleştiği sorusu merak ediliyor. A Haber'de Merve Tepe'nin sunduğu Satır Arası programına katılan Askeri Stratejist Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe, her iki gemiye düzenlenen saldırının nedenlerini ele aldı.
Karadeniz açıklarında Rusya'dan hareket eden KAIROS ve VIRAT tanker gemilerinde peş peşe patlama meydana gelmesiyle gözler saldırının nedenine çevrildi. Kocaeli'nin Kefken açıklarında KAIROS gemisindeki 25 mürettebat kurtarılmasının ardından VIRAT gemisindeki 20 personel ise Kastamonu'nun Cide ilçesine sevk edildi. Yaşanan gelişmelerin ardından Ukrayna hükümeti iki geminin saldırı görüntülerini paylaşmasının ardından saldırıyı üstlendi. Öte yandan Ukrayna'da savaşın sona ermesine yönelik barış planı görüşmeleri sürerken, Moskova hükümetinin 4 gündür Kiev'e İHA saldırısı düzenlemesiyle durumun misilleme olabileceği değerlendiriliyor. A Haber'de Merve Tepe'nin sunduğu Satır Arası programına katılan Askeri Stratejist Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe, tanker gemilerine düzenlenen saldırının arka planındaki durumları ele aldı.
"PATLAMA ANINA İLİŞKİN GÖRÜNTÜLER ÇOK PROFESYONEL ÇEKİLMİŞ"
Askeri Stratejist Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe, Karadeniz açıklarındaki KAIROS ve VIRAT isimli tanker gemilerinin patlama anlarındaki görüntülerin oldukça profesyonel bir çekim olduğuna dikkat çekti.
Bu görüntüler rastlantı bir çekim değil, profesyonel yani. Yolcu gemisinde ya da bir balıkçı teknesine giderken hadi ben bunu bir çekeyim diye bir şey söz konusu değil. Bakın burada insansız deniz aracı ilerliyor ve siz onu çekiyorsunuz ve girip gemide üzerinde infilak ediyor, patlıyor. İntihar saldırısı gibi bir şey yani bu arada. Kamikaze dronlar gibi. Şimdi dün akşam bu ilk yapıldığında şöyle bir açıklama gelmişti denizciler tarafından ikinci gemi tarafından. Dışarıdan bir saldırı. İsabet aldık gibi. Bu çok önemli. Tesadüf gibi mi? İsabet almak demek yani bir saldırı var, isabet alıyor. İlk başta biz bunu değerlendirirken ilk gemi patladığında yani ilk gemiye saldırı olduğunda acaba mayın mı dedik. Hani serseri mayınlar diye tabir edilen başı boş mayınlar dolaşıyor. Sonra ama bakın söyle. İlk başta mayın diye düşünüldü ama yani aklımıza o geldi. Fakat ikinci gemideki açıklama, o mürettebatın yapmış olduğu açıklama kafalarımızda soru işareti bıraktı. Ukrayna istihbaratı bunu doğruladı. Ukrayna'nın propagandası. Şimdi yani bunu peki Ukrayna yaptı mı? Onu bilmiyoruz. Bir soru işareti ama bir kenarda dursun. Yani bu insansız deniz aracını birisi verdi. Birisi verdi. Birisi kullandı. Birisi çekti. Hani var ya.
"SALDIRI ZELENSKİ'NİN MASAYA OTURMA İHTİMALİNE KARŞI YAPILMIŞ OLABİLİR"
Gökçe, saldırıyı üstlenen Ukrayna'nın askeri kapasite olarak bu saldırıyı gerçekleştirmesinin pek mümkün olmadığına dikkat çekti.
Ukrayna bu saldırıyı hayatta yapamaz. Ukrayna'nın yani bu şekilde askeri kapasitesi şu anda dış yardımlarla var ki Ukrayna'da savaşan Rusya ile savaşan paralı askerler, yabancı savaşçılar olduğunu biliyoruz. Paralı askerleri kimin finanse ettiğini de biliyoruz. Buradaki bütün silah malzeme mühimmatın verildiği, veren ülkeler de belli. Dolayısıyla bu saldırı muhtemelen Zelenski'nin masaya oturma ihtimaline karşı. Şimdi masaya oturma ihtimali zayıf Zelenski'nin. İşte niyeti yok ama zorluyorlar. Oturmasın diye, aman zorluklarla oturur diye oturmasın bak sen güçlüsün propagandası yapılıyor. Şimdi Zelenski zor durumda. Otursa bir türlü, oturmasa bir türlü. İkisine de kaybeden taraf ama hangisini seçecek? Oturmayı seçerse o zaman oturmasın diye. Yani bunun özellikle İngiltere ayağı olabilir bunda, Avrupa'dan ziyade. Avrupa'da Almanya bu işe karışır mı bilmiyorum ama daha önce masadan kaldıran İngiltere'nin burada parmağı çok yüksek diye ben şahsen düşünüyorum.
"ZELENSKİ'NİN KENDİNİ KURTARABİLMESİ İÇİN SAVAŞIN DEVAM ETMESİ LAZIM"
Ali Fuat Gökçe, Trump'ın Ukrayna'daki barış planına ilişkin 28 maddelik anlaşmanın Zelenski'nin Cumhurbaşkanlık makamı için oldukça çıkmaza neden olacağını ve Ukrayna'da gerçekleşecek seçimlerde Zelenski'nin kaybetme olasılığını oldukça yüksek olduğunu belirtti.
Zelenski dediğimiz gibi bakın 28 maddeyi kabul ederse Trump'ın önüne sürmüş olduğu, müzakereye açık demesine rağmen Trump, bunu kabul ettiği takdirde kaybeden Zelenski. Bunu anlatamaz. Ama bir de şu var. Putin'in açıklaması var. Putin diyor ki: 2024'ten itibaren Zelenski seçim yapmıyor. Zelenski iktidarı meşru değil diyor. Ben onunla masaya oturmam demek istiyor. Şimdi o zaman Zelenski zor durumda. Kendini nasıl kurtaracak? Kendini kurtarması için de savaşın devam etmesi lazım. Savaşın devam etmesi halinde halen daha kaybetmeye devam eden bir Zelenski olacak. Zelenski çıkmazda. Otursa bir türlü. Rusya da istemiyor. O zaman bırakıp gitmesi lazım. Bırakıp giderse çeşitli yolsuzluklarla adı anılıyor. Bununla ilgili iç siyasette durumu çok kötü olacak. Bu da var. O zaman hangi ülkeye gidecek? Muhtemelen İngiltere'ye gider.
"RUSYA UKRAYNA'YA "SENİ NATO'YA ALDIRMAYACAĞIM" DİYEREK SİYASİ HEDEFİNE ULAŞTI"
Gökçe, Trump'ın barış planı anlaşmasının yanı sıra Rusya'nın işgal ettiği topraklarla birlikte savaşın kazananı olduğunu belirtti. Ali Fuat Gökçe öte yandan Ukrayna'nın Rusya'dan kalkan tankerleri vurmasıyla NATO krizine neden olabileceğini vurguladı.
Putin, Zelenski iktidarı meşru saymıyor. Seçim yapın. Yani onun tercümesi şu: Seçim yapılsın, yeni birisi gelsin, ben onunla oturayım masaya demek istiyor Putin. Putin'in eli güçlü. Bunu ister kabul edelim ister etmeyelim. Üçte bir toprağını, %25 değil mi? Üçte birini işgal etmiş durumda. Yani NATO'ya alacağını aldı. İstediklerinin hepsini aldı, siyasi hedefine ulaştı. NATO'ya aldırmayacağım seni dedi. Bugün işte Trump ne dedi? Ukrayna NATO'ya giremeyecek dedi. Bu bir siyasi hedeftir Rus. Üç tane yani bu konuya üç yönden yaklaşabiliriz. Birincisi Türkiye ile Rusya arasını bozmak istiyorlar. İkincisi masayı bozmak. Üçüncüsü de Karadeniz'e NATO'yu sokmak. Yani bir NATO'yu sokmak, Türkiye ile Rusya arasını bozmak, masayı bozmak. Şimdi üçü de olabilir burada. NATO, Karadeniz'e girerse o zaman Türkiye'nin başı yine belaya girer. Montrö'den dolayı. Montrö delinecek demektir. Hatırlıyorsanız yine geçtiğimiz haftalarda konuşmuştuk. Ne derler? Rus dronları, İHA'ları Romanya'yı ihlal ediyor hava sahasını. O zaman da dedik boşuna ihlal etmiyor.
