Karadeniz’deki tanker patlamasını Kiev üstlendi! Saldırıda asıl neden Zelenskiy’e mesaj vermek mi?

Karadeniz açıklarında Rusya'dan hareket eden KAIROS ve VIRAT tanker gemilerinde peş peşe patlama meydana gelmesiyle gözler saldırının nedenine çevrildi. Kocaeli'nin Kefken açıklarında KAIROS gemisindeki 25 mürettebat kurtarılmasının ardından VIRAT gemisindeki 20 personel ise Kastamonu'nun Cide ilçesine sevk edildi. Yaşanan gelişmelerin ardından Ukrayna hükümeti iki geminin saldırı görüntülerini paylaşmasının ardından saldırıyı üstlendi. Öte yandan Ukrayna'da savaşın sona ermesine yönelik barış planı görüşmeleri sürerken, Moskova hükümetinin 4 gündür Kiev'e İHA saldırısı düzenlemesiyle durumun misilleme olabileceği değerlendiriliyor. A Haber'de Merve Tepe'nin sunduğu Satır Arası programına katılan Askeri Stratejist Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe, tanker gemilerine düzenlenen saldırının arka planındaki durumları ele aldı.

"PATLAMA ANINA İLİŞKİN GÖRÜNTÜLER ÇOK PROFESYONEL ÇEKİLMİŞ"

Askeri Stratejist Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe, Karadeniz açıklarındaki KAIROS ve VIRAT isimli tanker gemilerinin patlama anlarındaki görüntülerin oldukça profesyonel bir çekim olduğuna dikkat çekti.

Bu görüntüler rastlantı bir çekim değil, profesyonel yani. Yolcu gemisinde ya da bir balıkçı teknesine giderken hadi ben bunu bir çekeyim diye bir şey söz konusu değil. Bakın burada insansız deniz aracı ilerliyor ve siz onu çekiyorsunuz ve girip gemide üzerinde infilak ediyor, patlıyor. İntihar saldırısı gibi bir şey yani bu arada. Kamikaze dronlar gibi. Şimdi dün akşam bu ilk yapıldığında şöyle bir açıklama gelmişti denizciler tarafından ikinci gemi tarafından. Dışarıdan bir saldırı. İsabet aldık gibi. Bu çok önemli. Tesadüf gibi mi? İsabet almak demek yani bir saldırı var, isabet alıyor. İlk başta biz bunu değerlendirirken ilk gemi patladığında yani ilk gemiye saldırı olduğunda acaba mayın mı dedik. Hani serseri mayınlar diye tabir edilen başı boş mayınlar dolaşıyor. Sonra ama bakın söyle. İlk başta mayın diye düşünüldü ama yani aklımıza o geldi. Fakat ikinci gemideki açıklama, o mürettebatın yapmış olduğu açıklama kafalarımızda soru işareti bıraktı. Ukrayna istihbaratı bunu doğruladı. Ukrayna'nın propagandası. Şimdi yani bunu peki Ukrayna yaptı mı? Onu bilmiyoruz. Bir soru işareti ama bir kenarda dursun. Yani bu insansız deniz aracını birisi verdi. Birisi verdi. Birisi kullandı. Birisi çekti. Hani var ya.