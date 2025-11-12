12 Kasım 2025, Çarşamba

Haberler Gündem Videoları C-130 kazasında sabotaj ihtimali mi? “Konfeti gibi dağılmış bir uçaktan bahsediyoruz”
C-130 kazasında sabotaj ihtimali mi? Konfeti gibi dağılmış bir uçaktan bahsediyoruz

C-130 kazasında sabotaj ihtimali mi? “Konfeti gibi dağılmış bir uçaktan bahsediyoruz”

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.11.2025 10:07
A Haber ekranlarında konuşan Kaptan Pilot Avni Akkaya ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, Gürcistan’da düşen askeri kargo uçağına ilişkin çarpıcı detaylar paylaştı. Akkaya, “Görüntülerde konfeti gibi dağılmış bir uçaktan bahsediyoruz, bu basit bir kaza değil” diyerek havada patlama ihtimalini gündeme getirdi. Başbuğ ise “Kaza mahalli tam emniyete alınmalı, deliller karartılabilir” uyarısında bulundu.
