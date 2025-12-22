Haberler

Yaşam Haberleri

Doğum günü pastası ölüme götürdü: Ağrı'da yürek yakan olay

Doğum günü pastası ölüme götürdü: Ağrı'da yürek yakan olay

Ağrı’da üniversite öğrencisi Remziye Horuz (25), yumurtaya alerjisi olmasına rağmen doğum günü için “yumurtasız” denilerek alınan pastayı yedikten sonra fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Horuz, yoğun bakımda yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili pastanede çalışan 3 kişi tutuklandı.

Giriş Tarihi: 22.12.2025 16:12

Paylaş





Ağrı'da yumurtaya alerjisi bulunan üniversite öğrencisi Remziye Horuz (25), doğum günü için arkadaşlarının aldığı pastayı yedikten sonra geçirdiği alerjik reaksiyon sonucu tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

YUMURTA İÇERMEYEN PASTA SİPARİŞ ETTİLER



Edinilen bilgilere göre, Abdurrahim Arvasi Kız Yurdu'nda kalan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Mütercim ve Tercümanlık Bölümü 4. sınıf öğrencisi Remziye Horuz'a arkadaşları 2 Aralık'ta doğum günü sürprizi yapmak istedi. İddiaya göre, il merkezindeki bir pastaneye giden iki öğrenci, arkadaşlarının yumurtaya alerjisinin bulunduğunu belirterek yumurta içermeyen pasta siparişi verdi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI



Doğum günü kutlaması sırasında pastadan yiyen Horuz, kısa süre sonra fenalaştı. Arkadaşlarının durumu fark etmesi üzerine Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan genç öğrenci, aynı gece yoğun bakım ünitesine alındı. Horuz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yoğun bakımdaki yaşam mücadelesini kaybetti.

3 ZANLI TUTUKLANDI

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, pastanede çalışan Y.A. (41), F.Y. (32) ile F.Y. (39) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

ÜNİVERSİTEDEN TAZİYE MESAJI



Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin de yayımladığı taziye mesajında, "Üniversitemiz Mütercim ve Tercümanlık Bölümü 4. sınıf öğrencisi Remziye Horuz'un, geçirdiği gıda alerjik reaksiyonu sonucu tedavi gördüğü yoğun bakımda hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumeye Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, arkadaşlarına ve üniversitemiz camiasına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" ifadelerine yer verdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN