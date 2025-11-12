12 Kasım 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Askeri stratejist İbrahim Keleş A Haber'de yorumladı! Düşen uçakta 2 ihtimal
Askeri stratejist İbrahim Keleş A Haber’de yorumladı! Düşen uçakta 2 ihtimal

Askeri stratejist İbrahim Keleş A Haber'de yorumladı! Düşen uçakta 2 ihtimal

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.11.2025 09:04
20 askeri personelin şehit olduğu uçak kazasıyla ilgili A Haber'e değerlendirmelerde bulunan askeri stratejist İbrahim Keleş, olayın ani ve dış kaynaklı bir müdahale sonucu gerçekleşmiş olabileceği ihtimali üzerinde durdu. İbrahim Keleş, izlediği düşüş anı videolarına dayanarak durumun normal bir kaza gibi görünmediğini belirtti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Askeri stratejist İbrahim Keleş A Haber’de yorumladı! Düşen uçakta 2 ihtimal
Askeri kargo uçağı neden düştü?
Askeri kargo uçağı neden düştü?
MSB: Enkazda incelemeler 06.30’da başladı!
MSB: Enkazda incelemeler 06.30'da başladı!
Uzman isim A Haber’de! Düşen uçakta 2 ihtimal
Uzman isim A Haber'de! Düşen uçakta 2 ihtimal
Düşen uçağın enkazında incelemelere başlandı!
Düşen uçağın enkazında incelemelere başlandı!
A Haber uçak kazasının yaşandığı Gürcistan’da!
A Haber uçak kazasının yaşandığı Gürcistan'da!
İBB’deki yolsuzluk iddianamesinde yeni detaylar!
İBB'deki yolsuzluk iddianamesinde yeni detaylar!
Faciayı karakutular aydınlatacak
"Faciayı karakutular aydınlatacak"
Uçağın düştüğü bölgenin analizi A Haber’de
Uçağın düştüğü bölgenin analizi A Haber'de
Ömer Çelik: Bazı partiler siyasi cemaatlere, bazıları siyasi şirketlere dönüştü
Ömer Çelik: “Bazı partiler siyasi cemaatlere, bazıları siyasi şirketlere dönüştü”
İmamoğlu iddianamesinin şifreleri çözülüyor!
İmamoğlu iddianamesinin şifreleri çözülüyor!
1 kişinin paraşütle atladığı iddia edildi
1 kişinin paraşütle atladığı iddia edildi
Askeri kargo uçağının düştüğü noktadan canlı yayın!
Askeri kargo uçağının düştüğü noktadan canlı yayın!
Daha Fazla Video Göster