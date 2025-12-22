4 büyüklerden 1 Ocak’taki Gazze yürüyüşü için taraftarlara çağrı: Filistin’deki zulmün karşısındayız

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek (ahaber.com.tr)

Yaşadığımız dünyada bu konunun artık bir sonuca ulaşması için Sayın Cumhurbaşkanımız büyük çaba gösteriyor. Temsil ettiğimiz kurumlar olarak Sayın Cumhurbaşkanımız'ın çabalarına destek olmak zorundayız. 1 Ocak'taki Galata Köprüsü'ndeki buluşmayı çok önemsiyorum. Buradan dünyaya çok önemli bir mesaj verilmelidir. Türkiye'de göstereceğimiz direnç ve karşı duruş elbette ki yankı bulacaktır. 1 Ocak'taki etkinliğe Galatasaraylılar'ı davet ediyorum. Orada verilen mesaj, yeni yılın ilk mesajı olarak verilecektir. Bu da ehemmiyetlidir. Allah'tan niyazım, bir an evvel zulmün sona ermesi. Türkiye olarak ve Galatasaray olarak, her zamanki duruşumuzu devam ettireceğiz."

"TRABZON'UN BU KONUDA TAVRI NET"

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da vatandaşları yürüyüşe davet ederken şu ifadeleri kullandı:

"Çok önemli bir gün. Türkiye'nin en önemli gençlik platformlarından TÜGVA'ya teşekkür ederim. Bu gerçek anlamda bir insanlık suçu. Tüm dünyanın gözü önünde süren bir katliam var yıllardır. Filistin halkına yapılanların dünyada örneği yok. Sayın Cumhurbaşkanımız sayesinde dünya gündemine sıkça geliyor. Burada Türkiye açısından bakınca çok önemli bir duruş gösteriliyor. Bu insanlık suçunun bu çağda durdurulması gerekiyor. Herkesin bu tepkiyi ufak büyük bakmadan vermesi gerekiyor. Trabzonspor Kulübü elimizden ne geliyorsa, ne gerekiyorsa bu tepkiyi vereceğiz. Trabzon şehrinin bu konudaki duruşu nettir. Tüm dünya liderleriyle birlikte bu katliamın durdurulması gerekiyor. Bu siyasi değil insani bir konu. Aile sahibi herhangi biri, bir an bile aklından bunu geçirmek istemiyor ama bu insanlar bunu yıllardır yaşıyor. El birliğiyle bu durum ortadan kaldırılmalı. Slogan çok güzel, bu konuda sinmememiz, silmememiz lazım. Filistin'i unutmamamız lazım."