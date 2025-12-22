4 büyüklerden 1 Ocak'taki Gazze yürüyüşü için taraftarlara çağrı: Filistin'deki zulmün karşısındayız
1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde binlerce vatandaş Gazze için buluşacak. Çok sayıda vatandaşın buluşacağı etkinlik öncesi konuşan TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal ErdoğanGazze'de gerçek bir ateşkesin olmadığının altını çizerken uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı. Öte yandan 4 büyük spor kulübünün başkanları da Filistin'deki zulmün karşısında olduklarını belirtirken taraftarlara yürüyüşe katılım çağrısında bulundu.
1 Ocak 2026'da Galata Köprüsü'nde gerçekleştirilecek Gazze'ye destek gösterisine ilişkin TÜGVA Genel Merkezi'nde tanıtım toplantısı düzenlendi.
"BATI'NIN KUKLA LİDERLERİNİN İNSAFINA BIRAKAMAYIZ"
TÜGVA Genel Başkanı Beşinci yaptığı açıklamada vatandaşları yürüyüşe davet ederek şu ifadeleri kullandı:
"Bunlar (Batı) Bosna Hersek savaşında onlara emanet edilen masum, silahsız on binlerce Bosnalı sivil halkı Sırpların önüne atmamışlar mıydı? Biz bunun birçoğunu farklı coğrafyalarda görmedik mi?Bugün 21. Yüzyılda 7 aylık bir bebek soğuktan çadırında donarak ölüyorsa hangi sistemden hangi adaletten bahsedebiliriz? Dünya barışını Batı'nın kukla liderlerinin insafına terk etmemeliyiz.
1 Ocak 2026 sabahı saat 08.30'da unutmadığımızı göstermek için Galata Köprüsü'ne gelin. Anneler, babalar, gençler suskunluğun duvarını yıkmaya gelin. Tüm dünyaya sesleniyoruz. 1 Ocak tarihinde milyonları Galata Köprüsü'nde Büyük Gazze yürüyüşüne davet ediyoruz."
TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları:"Bu mesele bir siyaset meselesi değil. Bu mesele insanlık vicdanını ilgilendiriyor. Bunun için bir insanlık ittifakına her zamankinden daha çok ihtiyacımız var.
Hızlı bir şekilde iki devletli bir çözümün hayata geçirilmesi ile ilgili de uluslararası toplumun hareket etmesi gerektiğini düşünüyoruz. 1 Ocak sabahı dünyaya yeniden güçlü bir ses vermek için Galata Köprüsü'nde buluşmak üzere."
DURSUN ÖZBEK'TEN GALATASARAY TARAFTARINA DAVET
"Bugün burada Filistin'de yaşananların, Filistin'deki zulmün dünyaya duyurulmasında çok büyük destek olacak bir etkinlik için bir aradayız. Galatasaray Spor Kulübü olarak Filistin'de yaşananların birinci gününden itibaren stadyumdaki etkinliklerimizle göstermiştik. Burada yaşanan insanlık dramına Galatasaray Spor Kulübü olarak duyarsız kalmamız mümkün değil. Sayın Cumhurbaşkanımızın hassasiyeti ve çaba için kendine destek mahiyetinde ve kurumumuzun görüşü olarak da burada yaşanan mezalimi, dramı dünyaya duyurmada Galatasaray Spor Kulübü olarak bunu bir görev olarak üstlendik, seve seve yapıyoruz. Bu çağda yaşananları görünce, değerlerin son derece farklı şekilde ifade edildiği bir dönemde bunları görmek bir baba, bir dede olarak beni büyük derecede rahatsız ediyor.
Yaşadığımız dünyada bu konunun artık bir sonuca ulaşması için Sayın Cumhurbaşkanımız büyük çaba gösteriyor. Temsil ettiğimiz kurumlar olarak Sayın Cumhurbaşkanımız'ın çabalarına destek olmak zorundayız. 1 Ocak'taki Galata Köprüsü'ndeki buluşmayı çok önemsiyorum. Buradan dünyaya çok önemli bir mesaj verilmelidir. Türkiye'de göstereceğimiz direnç ve karşı duruş elbette ki yankı bulacaktır. 1 Ocak'taki etkinliğe Galatasaraylılar'ı davet ediyorum. Orada verilen mesaj, yeni yılın ilk mesajı olarak verilecektir. Bu da ehemmiyetlidir. Allah'tan niyazım, bir an evvel zulmün sona ermesi. Türkiye olarak ve Galatasaray olarak, her zamanki duruşumuzu devam ettireceğiz."
"TRABZON'UN BU KONUDA TAVRI NET"
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da vatandaşları yürüyüşe davet ederken şu ifadeleri kullandı:
"Çok önemli bir gün. Türkiye'nin en önemli gençlik platformlarından TÜGVA'ya teşekkür ederim. Bu gerçek anlamda bir insanlık suçu. Tüm dünyanın gözü önünde süren bir katliam var yıllardır. Filistin halkına yapılanların dünyada örneği yok. Sayın Cumhurbaşkanımız sayesinde dünya gündemine sıkça geliyor. Burada Türkiye açısından bakınca çok önemli bir duruş gösteriliyor. Bu insanlık suçunun bu çağda durdurulması gerekiyor. Herkesin bu tepkiyi ufak büyük bakmadan vermesi gerekiyor. Trabzonspor Kulübü elimizden ne geliyorsa, ne gerekiyorsa bu tepkiyi vereceğiz. Trabzon şehrinin bu konudaki duruşu nettir. Tüm dünya liderleriyle birlikte bu katliamın durdurulması gerekiyor. Bu siyasi değil insani bir konu. Aile sahibi herhangi biri, bir an bile aklından bunu geçirmek istemiyor ama bu insanlar bunu yıllardır yaşıyor. El birliğiyle bu durum ortadan kaldırılmalı. Slogan çok güzel, bu konuda sinmememiz, silmememiz lazım. Filistin'i unutmamamız lazım."
"SESİMİZİN DAHA GÜR ÇIKMASI İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı da Beşiktaş camiasını yürüyüşe davet edip şunları söyledi:
"Bugüne kadar Beşiktaş camiası olarak bu zulmün, Filistin'deki soykırımın başladığı ilk günden itibaren elimizden ne geliyorsa yapmaya çalıştık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz.
1 Ocak'taki bu etkinlikte bu sene de olacağız. Sesimizin daha gür çıkması için elimizden ne geliyorsa yapacağız."
FENERBAHÇE'DEN DE DESTEK
Fenerbahçe Yöneticisi Ertan Torunoğulları da camia olarak bu etkinlikte olacaklarını söylerken şu ifadeleri kullandı:
Filistinli kardeşlerimizi çok önemsiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız ve devletimizin etkinliklerinde camia olarak yanlarında olacağız, Filistinli kardeşlerimizi her konuda destekleyeceğiz. Sağolsun Sayın Cumhurbaşkanımız bunu gündemde tutuyor.
Camiamız, diğer camialar hep birlikte inşallah 1 Ocak'ta dünyaya güzel resim vererek gündeme getireceğiz.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MSB 1113 sürekli işçi alımı İŞKUR: Kimler başvurabilir? Meslekler ve iller listesi
- SSK, Bağ-Kur, 4C’liye TES avantajı: 3600 günle çifte emekli maaş fırsatı
- Tren makinisti olmak isteyenlere fırsat: İŞKUR 169 kursiyer alıyor! İşte şartları
- Depresyon tedavisinde yeni dönem: Bu mantar beyindeki döngüleri kırıyor
- Gümüş zirvede, altın rekor kırdı: 6 bin TL sonrası beklentiler
- Bilim insanları şaşırdı: Bu gezegenin havası var
- 2025 Adalet Bakanlığı sınav sonuç tarihi belli oldu mu? ÖSYM duyurusu
- Yağmur, sis ve kar etkili: Meteoroloji İstanbul ve 39 ili uyardı! Soğuklar artacak
- ÖTV’siz ilk araç düzenlemesi geliyor: Geniş ailelere büyük fırsat
- KPSS 2025/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Merkezi atama takvimi
- Kedisi olan herkes bilmeli: Veterinerlerden “asla yapmayın” uyarısı
- Günde 3-4 fincan kahve yaşınızı 5 yıl geri mi alıyor? Yeni araştırma şaşırttı