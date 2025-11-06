YouTube’dan Filistin sansürü | Dijital Siyonizm sahada: İnsanlık suçu kanıtları siliniyor

Ekran görüntüsü / A Haber

KANITLAR SİLİNDİ! HESAPLAR KAPATILDI

Niye YouTube önemli? Yaklaşık 2,5 milyar aktif kullanıcısı olan bir sosyal medya mecrasından bahsediyoruz. Burada Gazze'de, İsrail'in saldırılarından sağ kurtulan anneleri anlatan belgeseller vardı. İşte gazeteci Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesine ilişkin araştırmalar, dosya haberler vardı. Batı Şeria'da evlerin nasıl yıkıldığını tek tek gösteren belgeseller vardı. Bunların hepsi bir anda silinmiş.

Bu ciddi bir riski de aslına bakarsanız beraberinde getirmeye başladı. En az 700 tane video ifade ediliyor. Ben bundan daha fazlasını da saydım bu arada, onu söylemiş olalım. Sadece keşke videolar silinse insan hakları örgütlerinin kanalları, Filistin'i, Gazze'yi destekleyen bu derneklerin, vakıfların da hesapları kapatıldı. Yani Filistin kaynaklı hesaplar. Hiçbir uyarı yapılmadı. Direkt olarak kapatıldı.