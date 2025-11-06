YouTube'dan Filistin sansürü | Dijital Siyonizm sahada: İnsanlık suçu kanıtları siliniyor
YouTube'un İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki insan hakları ihlallerini ortaya koyan yüzlerce videoyu sildiği ortaya çıktı. Soykırımcı İsrail şimdi de dijital siyonizm ile sahada faaliyet gösteriyor. Gelişmeyi A Haber canlı yayınına katılan bilişim uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık değerlendirdi.
YouTube'un, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki insan hakları ihlallerini belgeleyen yüzlerce videoyu sistematik olarak kaldırdığı ortaya çıktı.
"Dijital Siyonizm" olarak adlandırılan bu hamleyle, Filistin'in ve Gazze'nin sesini susturmayı amaçlayan görünmez bir sansür uygulandığı belirtiliyor. Gelişmeyi A Haber canlı yayınına katılan bilişim uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık değerlendirdi.
BUNUN ADI DİJİTAL SİYONİZM
Prof. Dr. Ali Murat Kırık: Aslında buna dijital siyonizm diyebiliriz. Yani Filistin'in, Gazze'nin sesini susturan görünmez bir sansür olduğunun altını çizmemiz gerekir. Çünkü artık Gazze'de yaşanan biliyorsunuz insanlık dramı sadece bombalarla, yıkımlarla değil algoritmalar aracılığıyla da sosyal medya aracılığıyla da bastırılıyor diyebiliriz. Son gelişme de bize bunun açık ve net bir şekilde göstergesini sundu.
ÖZGÜRLÜK YALANI! GÜÇLÜNÜN YANINDA SAF TUTTULAR
İsrail'in Filistin'de işlediği insan hakları ihlallerini ilgilendiren belgeler, yüzlerce video sistematik bir biçimde kaldırıldı. En az 700 video olduğu da ifade ediliyor. Hani hep diyorlardı ya dijital çağın özgürlük platformudur bunlar; YouTube, işte X, bunun dışında Meta'nın diğer şirketleri ama bugün maalesef gerçeğin değil, güçlünün yanında saf tuttuğunun altını çizmemiz gerekebilir.
KANITLAR SİLİNDİ! HESAPLAR KAPATILDI
Niye YouTube önemli? Yaklaşık 2,5 milyar aktif kullanıcısı olan bir sosyal medya mecrasından bahsediyoruz. Burada Gazze'de, İsrail'in saldırılarından sağ kurtulan anneleri anlatan belgeseller vardı. İşte gazeteci Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesine ilişkin araştırmalar, dosya haberler vardı. Batı Şeria'da evlerin nasıl yıkıldığını tek tek gösteren belgeseller vardı. Bunların hepsi bir anda silinmiş.
Bu ciddi bir riski de aslına bakarsanız beraberinde getirmeye başladı. En az 700 tane video ifade ediliyor. Ben bundan daha fazlasını da saydım bu arada, onu söylemiş olalım. Sadece keşke videolar silinse insan hakları örgütlerinin kanalları, Filistin'i, Gazze'yi destekleyen bu derneklerin, vakıfların da hesapları kapatıldı. Yani Filistin kaynaklı hesaplar. Hiçbir uyarı yapılmadı. Direkt olarak kapatıldı.
ABD POLİTİKASI! X PLATFORMUNDA İSRAİL DESTEĞİ
Bunlar gelecekte insanlık suçundan dolayı yargılanacaklarını çok iyi bildikleri için dijital mecrada en ufak bir delil kalmasını istemiyorlar. Hatta bakın YouTube'un sözcüsü Bal Winkle; Bu Amerikan yaptırımları çerçevesinde gerçekleştirildi." diyor. Ama bu açık ve net bir şekilde bir manipülasyon örneği. Çünkü bu yaptırımlar Filistin'deki suçların belgesini engellemek amacıyla yapılıyor. Kanıtların görünmez kılınması için gerçekleştiriliyor ve tabii ki uluslararası kamuoyu vicdanını bastırmak için. Buna dijital sansür diyoruz.
Bir de şunu söyleyelim. Biliyorsunuz Netanyahu bundan 2 yıl önce Musk'la bir görüşme gerçekleştirmişti. Ne yapmıştı? İşte antisemitizmle mücadele adı altında İsrail'e yönelik yapılan paylaşımların engelleneceği konusunda bir garanti almıştı ve bundan sonra, yani Musk'ın İsrail ziyaretinden sonra ciddi bir değişim yaşandı.
X'TE SANA ÖZEL OYUNLAR
Meta'ya göre daha az sansür uygulayan X, bir anda işte Gazze'de, Filistin'de yaşanan drama yönelik içerikleri otomatik kaldırdı. Türkiye'de de biliyorsunuz bunu görmüştük. İşte "Free Palestine" ya da işte soykırım, "genocide" gibi anahtar sözcüklere, hashtaglere yönelik ciddi bir ihlal ve gölgeleme kullanılmıştı. Ve Tel Aviv merkezli hesaplar tam tersi bir şekilde sizin, benim ve dünyadaki, Avrupa'daki tüm kullanıcıların önüne çıkartıldı.
X'te bir "Sana Özel" kısmı var, bir de "Takip Ettiklerin" kısmı var. Biz buna açık ve net bir şekilde; dijital siyonizm adını veriyoruz. Yani sahada yapamadıklarını, sahada engelleyemedikleri o dramı, vahşeti maalesef dijital siyonizmle ve sansürle engellemeye çalışıyorlar.
SAVAŞIN GERÇEK YÜZÜ! A HABER HEDEF ALINDI
Bir de İsrail Savunma Kuvvetleri IDF var. Bunu yine aynı şekilde Gece Ajansı'nda sizlerle birlikte konuşmuştuk A Haber ekranlarında. Neden IDF Türkiye, Türkçe hesabı açmak zorunda kaldı? Bir Almanya'da belli suçlardan yargılanan bir gangster sözcü olarak buraya atandı ve dijital storytelling yapıyor. Yani İsrail'e ciddi bir sansür uygulandığı, İsrail'e baskı kurulduğuna dair, Türkiye'nin yalan yanlış haberler yaptığını söylüyor. Ve ne oldu orada? A Haber'in ismini, logosunu, görsellerini kullandı. A Haber'i doğrudan hedefe aldı. Niye başka mecraları, niye başka yayın kuruluşlarını, kanallarını almadı da IDF Türkiye hesabı, Türkçe hesabı otomatik olarak A Haber gerçeği görmezden geliyor şeklinde verdi? Bu işte savaşın bize gerçek yüzünü ortaya koyuyor.
İSRAİL'İN ÖZEL DİJİTAL EKİBİ: CYBER UNIT
Bir de şunu söyleyelim, herkesin bilmediği bir gerçek; İsrail hükümetinin Cyber Unit adını verdiği özel bir dijital ekip var. Bu ekip aracılığıyla dünya genelindeki sosyal medya platformlarına sürekli bildirim gönderiyor. Ve bu bildirimlerde İsrail aleyhine içeriklerin kaldırılması talep ediliyor, ekonomik yaptırım uygulanacağı ve bunun Amerika eliyle gerçekleştirileceğini söylüyor. Bu ne demektir? Artık bugün Mossad ve CIA birlikte çalışmaktadırlar. İçeriklerin kaldırılması, engellenmesi için, İsrail'e yönelik merkezli bir lobi kurmak için yakın ilişkiler ortaya koymaktadırlar.
ChatGPT'YE NEDEN BAĞIŞ YAPILDI?
Mesela Amerika'daki bazı teknoloji lobileri bugün İsrail yanlısı kuruluşlardan milyonlarca dolarlık fon alıyor. ChatGPT'den bahsediyoruz, bütün Türkiye'nin, dünyanın kullandığı. İsrail Devleti neden ChatGPT'ye bir 1 milyar dolarlık bir bağış gerçekleştiriyor? Gerekçesi nedir?
Bir teknoloji şirketine İsrail'in böyle bir destek sağlaması, algoritmik önyargı oluşturulması, yapay zekaya sorduğumuz sorularda İsrail aleyhine en ufak bir yazı, cümle, fikir, görüş, düşünce çıkmamasını sağlamaktadır. Bu görünmez ama etkili bir dezenformasyon zinciridir.
"SOSYAL MEDYA BİZİM SİLAHIMIZ"
Şunu da söylemiş olalım, Netanyahu'nun itirafı biliyorsunuz var, "Sosyal medya bizim silahımız" diyor. O yüzden bizlerin bilinçli ve dijital farkında olması gerekiyor. Bununla birlikte Türkiye'de yerli En Sosyal gibi platformlara destek verilmesinin son derece önemli olduğu ve tabii ki dijital okuryazarlık eğitimlerinin küçük yaşta çocuklarımıza, gençlerimize aşılanması bu dijital siyonizmle mücadele konusunda son derece önemli olacaktır.
