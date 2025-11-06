YouTube’dan Filistin sansürü! İsrail şimdi de dijital siyonizm ile sahada

06 Kasım 2025, Perşembe

İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki insan hakları ihlallerini ortaya koyan yüzlerce videonun YouTube tarafından silindiği ortaya çıktı. "Dijital siyonizm" olarak nitelendirilen bu gelişmeyi A Haber'e değerlendiren Prof. Dr. Ali Murat Kırık, platformun bu hamlesinin arkasında İsrail'in sansür baskısı olup olmadığını masaya yatırdı.
