Pakistan Savunma Bakanı Muhammed Asif A Haber'de: Çatışmaların temel sebebi Afganistan'ın sınır ihlali
Pakistan Savunma Bakanı Muhammed Asif A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Gündeminde Pakistan ile Afganistan arasındaki çatışmalar ve Türkiye ile yürütülen ortak çalışmalar vardı. Türk halkı ile tarihi, dini ve kültürel ortaklıklarımız var diyen Asif iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da güçleneceğine vurgu yaptı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
"ÇATIŞMALARIN TEMEL SEBEBİ AFGANİSTAN'IN SINIR İHLALİ"
Soru: Pakistan ve Afganistan arasındaki çatışmalarla başlamamız gerekirse, uluslararası izleyicilere açıklayabilir misiniz?
Yanıt: Bu çatışmaların temel nedeni Afganistan'dan Pakistan'a Taliban unsurlarının sınırı geçmesidir. Onların saklandıkları bölgeler orada, Afganistan tarafında bulunuyor. Pakistan kökenli Taliban unsurları da var, Afganistan kökenli olanlar da var. Her iki grup da orada üslenmiş durumda. Eğitim kampları orada, ayrıca Kabil hükümetinin desteğini de arkalarına almış durumdalar. Son birkaç haftada, Afganistan'dan Pakistan'a sızarak bize karşı bir takım olaylar yaratmak isteyen terör saldırıları dahil birçok Taliban üyesi Pakistan güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi. Öldürülenlerin çoğu Afgan'dı, Pakistanlı değildi. Bu oldukça endişe verici bir durum. Aynı zamanda bizim iddiamızı da doğruluyor: Afgan hükümeti — ya da şu anda Kabil'de kontrolü elinde tutan Taliban yönetimi — Pakistan'daki terör saldırılarını tamamen destekliyor. Daha önce de belirttiğim gibi, bu sadece TTP (Pakistan Talibanı) değil, aynı zamanda Afganistan merkezli TTP unsurları da var. Biz şu anda Pakistan'a terör ihraç eden bu iki unsura karşı mücadele ediyoruz.
"ATEŞKES HASSAS, KIRILGAN BİR DURUM VAR"
Soru: Ateşkes anlaşmasıyla ilgili olarak, bunun kalıcı olacağını düşünüyor musunuz, yoksa uzun sürmeyeceğinden mi endişe ediyorsunuz?
Yanıt: Durum oldukça hassas. Şu anda bir ateşkes sürüyor, ancak kırılgan bir denge var. Kalıcı bir ateşkesin temeli, Afganistan tarafından desteklenen hiçbir sızmanın Pakistan topraklarına olmamasıyla mümkündür. İster Afganistan merkezli Taliban olsun, ister Pakistan kökenli Taliban olsun — aslında bunlar birbirine bağlı, aynı kökten gelen yapılardır. Kabil'in desteği olmasa, bir gün bile ayakta kalamazlar.
"TÜRKİYE İLE GÜÇLÜ BİR İŞ BİRLİĞİMİZ VAR"
Soru: Pakistan ve Türkiye arasındaki ilişkiler özellikle savunma iş birliği açısından oldukça güçlü. Savaş gemileri konusunda bir gelişme var mı?
Yanıt: Evet, Pakistan ile Türkiye arasında çok güçlü ve kapsamlı bir iş birliği var. Savunma alanı da bu iş birliğinin en önemli boyutlarından biri. On yıllardır bu alanda birlikte çalışıyoruz; oldukça geniş bir yelpazede faaliyet yürütüyoruz. Gemi inşasından, savunma sanayiinin birçok farklı alanına kadar pek çok ortak projemiz var. İki ülke arasındaki ticaretin en önemli kalemlerinden biri de savunma ekipmanları ve savunma sanayiine dayalı ticarettir. Biz kardeş ülkeleriz; tarihimiz, dinimiz, kültürümüz, neredeyse her şeyimiz ortak. Bu nedenle iş birliği doğal olarak güçlü bir zemine sahip. Ancak iki ülke arasındaki ticaretin potansiyeli çok daha yüksek. Gerçekte ulaşabileceğimiz ticaret hacmi şu anki seviyenin çok ötesinde. Ne yazık ki geçmişte bu potansiyeli tam olarak değerlendiremedik. Ama bundan sonra hem Türkiye'nin hem de Pakistan'ın bu alandaki iş birliğini artırmak için çaba göstermesi gerekiyor.
