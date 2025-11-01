Sudan'da insanlık katlediliyor! Sudanlı akademisyen A Haber'de: İsrail büyük bir oyun oynuyor
Sudan'ın Kuzey Darfur eyaletinde Faşir kentinin Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) kontrolüne geçmesiyle bölgede sivillere yönelik saldırılar sürüyor. Sudan'da 26-29 Ekim tarihlerindeki şiddetli çatışmalarla 2 bin sivilin hayatını kaybettiği, 62 binden fazla vatandaşın yerinden edildiği belirtildi. Sudan'da insanlık dışı katliamlarda giderek artarken A Haber'de Aklın Yolu programına katılan Sudanlı akademisyen Dr. Tarıq M. Nour, yaşanan son durumu aktardı.
Sudan'ın Kuzey Darfur'un başkenti El Feşir'in Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) tarafından ele geçirilmesinin ardından 26-29 Ekim tarihlerinde 2 binden fazla sivil katledildi. Bölgeden gelen korkunç manzaralarda çocuk, kadın, genç, yaşlı ayırt etmeden binlerce vatandaş eziyete uğrarken gelen görüntüler ise adeta kan donduruyor. 18 aydır soykırım yaşanan Sudan'da ordunun çekilmesi ile hükümet düşerken, HDK'nın hedefinin bölgedeki altın rezervleri konuşuluyor. A Haber'de Haktan Uysal'ın sunduğu Aklın Yolu programına katılan Sudanlı Akademisyen Dr. Tarıq M. Nour, yaşanan soykırımı ve son durumu anlattı.
Sudanlı Akademisyen Dr. Tarıq M. Nour'un açıklamalarından satı başları ise şöyle...
"CENCEVİT MİLİSLERİ ETNİK TEMİZLİK YAPIYOR"
Bu vahşi savaş 2023 yılının Nisan ayının ortasında başlayıp, buramıza kadar devam eden bir felakettir. Ama 2025'te ise Darfur'da yeni bir, daha fazla bir problem oldu. Darfur'daki El Faşir'in en önemli kenti, milislerin eline düşmüştür. Bu en son olan mesele ve biraz şimdi Sudan meselesi daha fazla insanlar ilgi duymaya başladılar. Niçin? Çünkü son dönemlerdeki çatışmalar çok fazla olmuş. İsyancılar, katil Cencevit milisleri El Faşir kentini ele geçtikten sonra, oradaki Darfur'daki bulunan halkların çok kötü bir şekilde katledilmesi, infaz edilmesi, evden eve öldürme operasyonları, etnik temizlik hem de yani soykırım gibi çok sayıda insanlar olmuşlar. Onları sadece orada bırakmadılar. Faşir dışındaki çıkan insanların yolda, onları da takip ederek, onları da bazen katlediyor, bazen sadece ellerindeki şeylerden alıyorlar ve kötü ve çok zor bir insani bir durum oldu. Fakat bu durumda ben Sudan'dayken Hartum'da, Güney Hartum'undaki, oldu. Ben de zaten mülteci olarak size geldim buraya. Hartum'dan El Cezire'ye geçerek, El Cezire Orta Sudan'da Cencevit o dönemlerdeki El Cezire'nin büyük bir arazi, yani büyük bir eyalet girdikten sonra çok fazla katliam da yapmışlar. Fakat yanılmadık, özellikle 2024'te çok fazla katliam orada oldu. Binlerce insanlar kaçtılar Cezire'den ve Doğu Sudan'a. Ben de El Cezire'den Doğu Sudan'a kaçtım, ondan sonra size böyle bir mülteci olarak geldim. Peki Fakat şimdiki Darfur'daki daha kötü bir şekilde olmuş.
"SUDAN'IN ALTININI ALACAKLAR"
Aslında ki arkasındaki çok büyük güçler var ama en fazla olan Birleşik Arap Emirlikleri, Dubai, bu savaşın başladıktan sonra başlamadan onlardan zaten destekliyor. Bence sadece desteklemek değil, onların yönelik olarak bu savaşı açtılar. Ve Sudan'daki, daha önceki siz altın hakkında bahsettiniz ya, Cencevit vaat ettiklerini de onlarda o bizim altın yani Sudan altını ve diğer şeylerini de alacaklar. Bunun için ilk başta Emirlikler ondan sonra öteki dünya şey istiyorlar yani zaten eskiden bir plan var Sudan'ın beş bölge olması gerekiyor. Aslında ki eski bir proje. Tarihi olarak söyleyeyim. Sudan'daki Afrika'daki çok stratejik bir noktası var. Biz Akdeniz bir taraftan, kuzeyden Sahra'dan altındaki Afrika'nın yolu Sudan'da bir stratejik bir yoludur. Bunun için Sudan'a hakim olanlar Afrika'daki çok elini de o taraflara da bir şey yapabilir. Sudan bu kadar büyük bir ülke, 1 milyon mil eskiden yani 2.800 kilometre kare bir alan. Yani o zaman o bölge biraz çok güçlü bir devlet olmasın, özellikle Numeyri döneminde 1980'lerde biraz Sudan'daki bir yani İslam'a yönelik bir hareketler varmış. Batılılar ondan rahatsız oluyorlar. Ve Ömer El Beşir dönemindeki de daha fazla oldu. Bunun için Sudan'ın bölünmesi gerekiyor, çok güçlü bir ülke olmasın çünkü onlar petrol, altın, uranyum ve stratejik mevki, onlardan elinden alması gerekiyor. Bunun için o dönemlerdeki daha hızlandır, projenin daha hızlandırılmasını da başladı. Güney'i de aldılar, ondan sonra şimdi Darfur aşamasına geliyoruz.
"OLAYLARIN ARKASINDA İSRAİL VAR"
Aslında ki şimdi dünya, ilk zamanlardan 2 yıl, yani ben sadece 2 yıl değil, 2 buçuk yıl devam eden bir savaş, şimdi bize sesini açıyor. Niçin daha önce söylemediler ama şimdiki çünkü Darfur bölgesi tamamen çetenin elinde ve onlarda bağımsız bir devlet ilan edebilirdi. Eskiden ilan ettikleri de yerleri yok, bunun için olmadı ama şu anki Darfur, El Faşir, oradaki bir devlet ilan edebilirler. Aslında ki Emirlikler bu kadar güçlü olduğunu ben de hissetmiyorum. Onlar da bir alettir. Arkasındaki İsrail var. İsrail biraz belli oluyor. Belli olmayanlar Amerika, İngiltere, Fransa. Onlar da vardır, 4 tane ülkeler var ya, onların arkasında vardır ama onlar da o Cencevitlerin yaptığı soykırım ve yaptığı katliamda belki kabul edemeyecekler, bunun için onlar da açıkça söylemiyorlar. Ama onların zaten susmasını ve hiç bu bulunan savaşı hiç konuşmasının onun bir sebebidir.
"İSRAİL BÜYÜK BİR OYUN OYNUYOR"
Sadece Darfur bölgesinden değil, yani şimdi Emirlikler'in parmakları, eğer Afrika'yı iyi bir siyasetini biliyorsunuz, Etiyopya tarafından geliyorlar. O büyük baraj var ya, Nahda büyük barajı, onlar da Mısır karşısında kullanacak bir bir aktör. Yani onlar sadece Darfur'dan değil, kaç tane bir noktayı alacaklar. Hem Darfur'daki olacak, hem de Etiyopya taraflarından o su meselesiyle Mısır tehlikesini getirecekler ve Sudan tehlikesini. Ve hem de zaten Libya'nın Hafter'in ve o taraflardan Emirlikler'in de parmakları var. O zaman sadece Sudan'daki oynayacak şeylerden, Sudan hakimi de değil, Sudan ve Mısır. Yani bence Mısır şimdi ellerinde bir tehlikede içinde olacak ama Emirlikler'in parmaklarıyla arkasındaki İsrail olarak bölgede büyük bir konu da oynamak istiyor. Hatta onu unutmayın, daha önceki Kızıldeniz'de Emirlikler çok fazla yerlerden liman almaya çalışmış. Mesela Cibuti'de ve Somali'de onu da çalışmışlar. Şimdiki Sudan'daki daha önceki bir liman da almaya çalışıyorlar. O zaman bu taraflardan büyük bir yani noktaları da olacak ve oradan bir rol oynayacak.
SUDAN PARÇALANMA YAŞAR MI?
Bence Sudan'daki önemli husus zayıflama. Sudan'ın problemi bu. Çok fazla yani liderler yoktur. Yani Al Burhan zaten askeri birisi. Öteki militan Degalo da eskiden bir kişiydi, belki Sudan lideri olur, eğer sabrederse, o zaman belki bir lider olacaktır. Şimdiki hiç kimse onu kabul etmeyecek. Yani Kuzey Sudan, Doğu Sudan ve Orta Sudan'da onu kabul etmeyecekler. Yani Al Burhan altında sadece Al Burhan değil ama askeri meclisinden altından biraz ileriye bir iki sene içerisinde bir rejim olacak. Onlar zaten şimdi bir medeni bir devlet kurmuşlar. Yani Hartum'daki şimdiki Kamil İdris Başbakan olarak atanmış. Ayrıca belki aynı Kamil İdris ya da bir başka birisi, önemli değil isimler. Fakat istenilen şimdiki savaşın durulması, yeni bir şekilde nasıl ileriye de geleceğiz, oy ile mi olacak, yoksa güç ile mi olacak? Güç ile zaten gördük olmuyor. O zaman bir oy ile gelmemiz gerekiyor barış ve asayiş için. Sudan'ın selameti için Dagalo asla olmayacak, bence yani.
"SAYIN ERDOĞAN'A VE TÜRK HALKINA TEŞEKKÜR EDİYORUM"
Sayın Erdoğan'ın yaptığı açıklama çok önemli bir açıklama. Çünkü Türkiye'nin güçlü bir devlet olarak böyle bir barışın arkasında olduğunda, insani yardım arkasında olduğunda, en az her taraftan biraz dikkatli olmaları gerekiyor. Bunun için ona çok teşekkür ediyorum, Türk halkına da teşekkür ediyorum. Çünkü sadece Cumhurbaşkanının sözü değil, ben gördüğüm kadarıyla Türk halkı da insani bakımdan Sudanlıları destekliyor ve inşallah bu açıklama ilk de başladı ve arkasından inşallah önemli ve önemli adımlar olacaktır ve ona inanıyorum inşallah. Tabii ki hızlı bir şekilde değil ama en az biz zaten zor dönemlerde yaşadık, her şeyi de kaybettik ama yeniden alınan şeylerden yavaş yavaş ileriye gitmesine kabul ediyoruz.
