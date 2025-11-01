Sudan’da insanlık katlediliyor! Sudanlı akademisyen A Haber’de: İsrail büyük bir oyun oynuyor

A Haber - Ekran Görüntüsü

"SUDAN'IN ALTININI ALACAKLAR"

Aslında ki arkasındaki çok büyük güçler var ama en fazla olan Birleşik Arap Emirlikleri, Dubai, bu savaşın başladıktan sonra başlamadan onlardan zaten destekliyor. Bence sadece desteklemek değil, onların yönelik olarak bu savaşı açtılar. Ve Sudan'daki, daha önceki siz altın hakkında bahsettiniz ya, Cencevit vaat ettiklerini de onlarda o bizim altın yani Sudan altını ve diğer şeylerini de alacaklar. Bunun için ilk başta Emirlikler ondan sonra öteki dünya şey istiyorlar yani zaten eskiden bir plan var Sudan'ın beş bölge olması gerekiyor. Aslında ki eski bir proje. Tarihi olarak söyleyeyim. Sudan'daki Afrika'daki çok stratejik bir noktası var. Biz Akdeniz bir taraftan, kuzeyden Sahra'dan altındaki Afrika'nın yolu Sudan'da bir stratejik bir yoludur. Bunun için Sudan'a hakim olanlar Afrika'daki çok elini de o taraflara da bir şey yapabilir. Sudan bu kadar büyük bir ülke, 1 milyon mil eskiden yani 2.800 kilometre kare bir alan. Yani o zaman o bölge biraz çok güçlü bir devlet olmasın, özellikle Numeyri döneminde 1980'lerde biraz Sudan'daki bir yani İslam'a yönelik bir hareketler varmış. Batılılar ondan rahatsız oluyorlar. Ve Ömer El Beşir dönemindeki de daha fazla oldu. Bunun için Sudan'ın bölünmesi gerekiyor, çok güçlü bir ülke olmasın çünkü onlar petrol, altın, uranyum ve stratejik mevki, onlardan elinden alması gerekiyor. Bunun için o dönemlerdeki daha hızlandır, projenin daha hızlandırılmasını da başladı. Güney'i de aldılar, ondan sonra şimdi Darfur aşamasına geliyoruz.