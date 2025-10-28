HDK’nin Sudan’daki saldırılarına Suudi Arabistan, Mısır, Katar ve Arap Birliği’nden kınama!

Suudi Arabistan, Mısır, Katar ve Arap Birliği, Sudan'ın batısındaki Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir'de Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) sivillere yönelik saldırılarını kınadı.

Riyad yönetimi, 11 Mayıs 2023'te imzalanan "Cidde Bildirisi"nde yer alan sivillerin korunmasına ilişkin taahhütlerin uygulanması gerektiğini vurguladı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı ise, "Sudan genelinde derhal insani ateşkesin sağlanması" çağrısında bulunarak, ülkenin "birliğini ve toprak bütünlüğünü hedef alan her türlü girişimi" reddetti.

Bakanlık, Mısır'ın Sudan halkına mevcut krizi aşması için desteğini sürdüreceğini belirtti.

Katar Dışişleri Bakanlığı da HDK'nin Faşir'de gerçekleştirdiği saldırılarda yaşanan "dehşet verici ihlalleri" kınayarak, sivillerin korunmasının önemine dikkat çekti.

Arap Birliği ise yayımladığı açıklamada, Faşir'de sivillere karşı işlenen "korkunç suçları" kınadı ve kentin uzun süredir HDK kuşatması altında bulunduğunu hatırlatarak, derhal ateşkes ilan edilmesi çağrısında bulundu.

SUDAN'DAKİ ÇATIŞMALAR

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Dünyanın en büyük insani krizine neden olan çatışmalar sebebiyle 14 milyondan fazla kişi, ülke içinde ve dışında yerinden oldu.

Ordu güçleri, başta başkent Hartum olmak üzere ülkenin orta kesimlerindeki bölgelerin kontrolünü geri alırken HDK, ülkenin batısına yöneldi.

5 eyaletten oluşan Darfur Bölgesinin 4 eyaletinin merkezini 2023 sonbaharından bu yana kontrol eden HDK, Mayıs 2024'ten beri kuşattığı Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir'deki orduya bağlı 6. Piyade Tümenini 26 Ekim 2025'te aldığını açıklamıştı.

Sosyal medyada paylaşılan ve HDK mensuplarınca çekilen görüntülerde sivil kıyafetli insanların öldürüldüğü, işkence edildiği, aşağılandığı veya göçe zorlandığı yer alıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi, Sudan'da 30 ayı aşkın süredir orduyla çatışan Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK), ülkenin Kuzey Darfur ve Kuzey Kurdufan eyaletlerinde vahşet uyguladığına dair endişe verici raporlar aldıklarını bildirdi.

HDK'nin, Faşir ve Bara şehirlerinde önemli toprak kazanımları elde ettiği belirtilen açıklamada, "Son günlerde kuşatma altında bulunan Kuzey Darfur'daki Faşir şehrinin büyük bir bölümünün kontrolünü ele geçiren HDK'nin, yargısız infazlar da dahil vahşet uyguladığına dair çok sayıda endişe verici rapor alıyoruz." denildi.

BM Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ise son iki günde Faşir kentinde yaklaşık 26 bin kişinin yerinden edildiğini bildirdi.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Abdulfettah el-Burhan, 27 Ekim'de, Faşir'de görevli komuta kademesinin, şehrin ve sivillerin sistematik olarak tahrip ve ölüme maruz kaldığını gördüğünü, bundan dolayı şehirdeki ordu komutanlığı ve müttefik güçlerin, şehri terk etmeleri gerektiği yönünde karar aldığını, kendilerinin de bu kararı onayladıklarını bildirmişti.