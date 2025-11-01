01 Kasım 2025, Cumartesi

Haberler Dünya Videoları Sudan'da 2 yılda 150 can kaybı! Sudanlı Akademisyen A Haber'de
Sudan’da 2 yılda 150 can kaybı! Sudanlı Akademisyen A Haber’de

Sudan'da 2 yılda 150 can kaybı! Sudanlı Akademisyen A Haber'de

Giriş: 01.11.2025 02:19
Sudan'da Kuzey Darfur eyaletinde bulunan Faşir kentinin Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) ele geçirmesiyle bölgede sivillere yönelik katliamlar giderek artıyor. Sudan'da 26-29 Ekim tarihlerindeki şiddetli çatışmalarla 2 bin sivilin hayatını kaybettiği, 62 binden fazla vatandaşın yerinden edildiği belirtildi. Sudan'da insanlık dışı katliamlarda giderek artarken A Haber'de Aklın Yolu programına katılan Sudanlı akademisyen Dr. Tarıq M. Nour, yaşanan son durumu aktardı.
