Soykırımcı İsrail A Haber’i hedef aldı! Gerçek haberi propagandayla yalan gibi göstermeye kalktılar

İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan manipülatif paylaşımın ardından A Haber ekranlarında konuyu değerlendiren uzman isimler ve deneyimli gazeteciler, katil İsrail işgal güçlerinin yeni bir algı operasyonu başlattığına dikkat çekerek, A Haber'in Gazze'deki soykırımı ve insani dramı dünyaya duyurduğu için hedef alındığını vurguladı.

Gazeteci Ekrem Kızıltaş ve hukukçu Aydoğan Ahıakın, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin A Haber'in bir haberini alıntılayarak sosyal medyada yaptığı paylaşıma tepki gösterdi, girişimi "algı operasyonu" ve "saçma sapan bir yalanı pazarlama çabası" olarak nitelendirdi.