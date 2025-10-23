Soykırımcı İsrail A Haber’i hedef aldı! Gerçek haberi propagandayla yalan gibi göstermeye kalktılar
Terör devleti İsrail, Gazze devam eden soykırım ve işgal saldırılarından sonra şimdi de propaganda faaliyetlerine başladı. Soykırımcı İsrail bölgede yaşanan sivil dramı ekranlara taşıyan A Haber’i hedef almaya kalkıştı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), A Haber’in 3 Haziran tarihli “İsrail yine yardım kuyruğunu hedef aldı” başlıklı haberini alıntılayarak “Medya hikayeleri” ifadesiyle paylaşım yaptı. Gerçek ise kısa sürede ortaya çıktı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan gazeteci yazar Ekrem Kızıltaş ve hukukçu Aydoğan Ahıakın değerlendirdi.
İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan manipülatif paylaşımın ardından A Haber ekranlarında konuyu değerlendiren uzman isimler ve deneyimli gazeteciler, katil İsrail işgal güçlerinin yeni bir algı operasyonu başlattığına dikkat çekerek, A Haber'in Gazze'deki soykırımı ve insani dramı dünyaya duyurduğu için hedef alındığını vurguladı.
Gazeteci Ekrem Kızıltaş ve hukukçu Aydoğan Ahıakın, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin A Haber'in bir haberini alıntılayarak sosyal medyada yaptığı paylaşıma tepki gösterdi, girişimi "algı operasyonu" ve "saçma sapan bir yalanı pazarlama çabası" olarak nitelendirdi.
"İSRAİL SALDIRI KUVVETLERİ"
Gazeteci Ekrem Kızıltaş, İsrail Silahlı Kuvvetleri'ni "savunma kuvvetleri" yerine "saldırı kuvvetleri" olarak tanımlamanın daha doğru olacağını belirtti. İsrail'in sosyal medya üzerinden Türkçe yaptığı paylaşımın Türkiye'de bir algı denemesi olduğunu ifade eden Kızıltaş, "Hani 'işte bunu yapmayacaktın' denilecek bir şey. Bu son derece saçma, aptalca bir şey ama onlara da bu yakışır." dedi.
Türkiye'deki medya organlarının, İsrail'in kuruluşundan bu yana yaptıklarını milyonlara aktardığını belirten Kızıltaş, "Dolayısıyla İsrail denilen melun yapının, Gazzelilere herhangi bir şekilde bırakın yardım etmeyi, giden yardımları kesinlikle ulaştırmamak için elinden geleni yaptığını, insanları aç, ilaçsız, elektriksiz bırakmak için neler yaptığını bütün Türkiye biliyor." şeklinde konuştu.
"250'DEN FAZLA GAZETECİ KATLEDİLDİ"
Kızıltaş, İsrail'in sadece Gazze'de değil, Batı Şeria'da da gazetecileri hedef aldığını ve bugüne kadar 250'den fazla gazeteciyi katlettiğini vurguladı. El Cezire muhabiri Hristiyan asıllı Şirin Ebu Akile'nin sadece gerçekleri duyurmaya çalıştığı için keskin nişancılarla vurulduğunu hatırlattı.
Kızıltaş, İsrail'in 70 binden fazla insanı katlettiğini ve son dönemde abluka nedeniyle 300'den fazla çocuğun ve insanın açlıktan öldüğünü belirtti. Yapılan paylaşımın A Haber'in ne yaptığını ve İsrail açısından dünyaya gerçekleri haykıran kanallardan biri olduğunun altını çizdiğini de ekledi.
SOSYAL MEDYA GERÇEĞİ GİZLEYEMEDİ
Kızıltaş, son iki yıldır Gazze'de yaşananlar sonrası dünya çapında bir farkındalık oluştuğuna dikkat çekti. "Siyonistlerin zihniyetine hizmet etmeye çalışan sosyal medya mecralarının bile kapatamadığı, gizleyemediği bir farkındalık oluştu." diyen Kızıltaş, Amerika'nın TikTok'u ele geçirme ve Netanyahu'nun X platformu üzerinde etki kurma çabalarının bu durumun bir göstergesi olduğunu belirtti.
Batı medyasının Gazze'deki gerçekleri "kapatma, örtme, kamufle etme çabalarına" rağmen Türkiye'deki medyanın olayları "açık seçik" anlattığını vurgulayan Kızıltaş, Türkiye'nin bu konuda "neler olup bittiğinin tam olarak öğrenebildiği müstesna ülkelerden biri" olduğunu söyledi ve İsrail'in bu girişiminden bir fayda görmeyeceğini ekledi.
"A HABER, FİLİSTİNLİLERİN SESİ OLDU"
Hukukçu Aydoğan Ahıakın ise İsrail kuvvetlerinin A Haber'e yönelik X platformu üzerinden yaptığı saldırıyı kınadığını belirtti. Ahıakın, "7 Ekim'den beri İsrail'in uygulamış olduğu bu soykırım, tüm gerçekliğiyle, tüm delilleriyle beraber A Haber'den yayınlanmaya devam ediyor. Yani Gazze'nin, Filistinlilerin sesi olan A Haber'e yönelik bu saldırıyı bir defa kınıyoruz." dedi.
Bu paylaşımın yapıldığı X hesabının kara propaganda için kullanıldığını söyleyen Ahıakın, "Türkiye'de bence X hesabı hakkında hızlı bir şekilde erişimin engellenmesi kararı verilmesi gerektiğini ben düşünüyorum" çağrısında bulundu.
İsrail'in sadece gazetecilere değil, sağlık çalışanlarına ve insani yardım görevlilerine de saldırdığını ve bugüne kadar 254 basın mensubunu katlettiğini ifade eden Ahıakın, "Basın mensuplarına bu şekilde saldırı devam ederken ve belgeleriyle beraber hakikatleri savunan A Haber'e yönelik yapılan bu saldırıya baktığımızda, doğru ve tarafsız, ilkeli bir habercilik anlayışıyla sizler yayınlarınıza devam ediyorsunuz." diye ekledi.
Ahıakın, A Haber'in rahatsızlık yaratmasının sebebinin bu olduğunu ve kanalın Gazze'deki mazlumların sesi olmaya devam ettiğini belirtti.
