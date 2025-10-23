İsrail’den A Haber’e karşı kirli propaganda girişimi: Gerçek haberi yalanlamaya çalıştılar

Gazze'deki insani dramı ekranlara taşıyan A Haber, terör devleti İsrail'in hedefi oldu. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), A Haber'in yardım kuyruğuyla ilgili haberini "medya hikayeleri" ifadesiyle paylaşarak gerçeği propaganda ile örtmeye çalıştı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan gazeteci yazar Ekrem Kızıltaş ve hukukçu Aydoğan Ahıakın değerlendirdi.

