"Rusya İsrail ile Suriye için arabuluculuk yapıyor" iddiası! Dikkat çeken Türkiye detayı

Fotoğraf-AA

Bugüne kadar Azerbaycan'ın Tel Aviv ile Şam arasındaki görüşmelere öncülük ettiği ve üst düzey yetkililerin Bakü'ye ziyaretler yaptığı kaydedildi.

"İSRAİL TÜRKİYE'Yİ ENGELLEMEK İÇİN RUS VARLIĞINI KABUL EDİYOR"

Rusya'nın Baas rejimi döneminde olduğu gibi, askeri unsurlarını Suriye'nin güneyinde İsrail sınırına yakın bölgelere konuşlandırmakla ilgilendiği, İsrail'in de Türkiye'nin, Suriye'nin güneyinde varlık gösterme girişimini engellemek için Rusların varlığını kabul etmeyi tercih ettiği öne sürüldü.