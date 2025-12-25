"Rusya İsrail ile Suriye için arabuluculuk yapıyor" iddiası! Dikkat çeken Türkiye detayı

25 Aralık 2025, Perşembe
Giriş: 25.12.2025 01:23 Güncelleme: 25.12.2025 01:42
İsrail basınına göre Rusya ile Suriye arasındaki ilişkilerin iyileşme evresine girdiği iddia edildi. Moskova'nın, ABD onayıyla İsrail ile Suriye arasında "güvenlik anlaşması" sağlanması için arabuluculuk yaptığı öne sürüldü. Aynı zamanda Rusya'nın Baas rejimi döneminde olduğu gibi, askeri unsurlarını Suriye'nin güneyinde İsrail sınırına yakın bölgelere konuşlandırmakla ilgilendiği, İsrail'in de Türkiye'nin, Suriye'nin güneyinde varlık gösterme girişimini engellemek için Rusların varlığını kabul etmeyi tercih ettiği de iddialar arasında yer alıyor.

Rusya'nın, İsrail ile Suriye arasında "güvenlik anlaşması" sağlanması için arabuluculuk yaptığı iddia edildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Rusya ile Suriye arasındaki ilişkilerin iyileşme evresine girdiği ileri sürüldü.

"RUSYA ABD ONAYIYLA PERDE ARKASINDA ÇALIŞIYOR"

Geçen ay Rusya'nın Lazkiye bölgesine asker ve teçhizat nakletmesinin ilişkilerdeki iyileşmeye işaret ettiği belirtilen haberde, "Rusya, ABD'nin onayıyla, İsrail ve Suriye arasında güvenlik anlaşması görüşmelerinde arabuluculuk yapmak için perde arkasında çalışıyor." ifadesi kullanıldı.

Bugüne kadar Azerbaycan'ın Tel Aviv ile Şam arasındaki görüşmelere öncülük ettiği ve üst düzey yetkililerin Bakü'ye ziyaretler yaptığı kaydedildi.

"İSRAİL TÜRKİYE'Yİ ENGELLEMEK İÇİN RUS VARLIĞINI KABUL EDİYOR"

Rusya'nın Baas rejimi döneminde olduğu gibi, askeri unsurlarını Suriye'nin güneyinde İsrail sınırına yakın bölgelere konuşlandırmakla ilgilendiği, İsrail'in de Türkiye'nin, Suriye'nin güneyinde varlık gösterme girişimini engellemek için Rusların varlığını kabul etmeyi tercih ettiği öne sürüldü.

Rusya'nın arabuluculuğuna rağmen İsrail ile Suriye arasında hala bazı anlaşmazlıklar olduğu ancak son haftalarda bazı ilerlemeler kaydedildiği iddia edildi.

