İsrail Gazze’de yeni bir katliam hazırlığında mı? Uzman isim tarih verdi: Şiddetli bir bombardıman bekliyorum

Fotoğraf: A Haber - Ekran Görüntüsü

"TRUMP NETANYAHU'YU GÖNDERMEK İSTİYOR"

Albayrak açıklamalarının devamında Trump'ın Mısır'da gerçekleşen Şarm El Şeyh Barış Zirvesi öncesi İsrail parlamentosunda yaptığı konuşmasını hatırlatarak aslında Trump'ın Netanyahu'nun Başbakanlık görevinden uzaklaştırmak ve yerine başka bir ismi getirmek istediğini belirtti. "Trump Knessset'te 'Netanyahu'yu affedin' dedi. Neden böyle bir şey söylesin? Çıkıp Netanyahu için diyor ki işte, 'Oradaki bütün meclise 'Siz bu adamı affedin.' diyor. Bu adam gidici demek bu aslında bir taraftan. 'Biz bu adamı gönderelim, yeni aslında bir hükümetle işe başlayalım, elimizi yıkayalım, İbrahim Anlaşmaları'ndan bir şekilde para toplamaya devam edelim.' Çünkü bu olmadan diğer ülkelerin, belki Suudi Arabistan biraz daha sıcak bakıyor, İbrahim Anlaşmaları'na. Mısır da belki biraz daha ama diğer Arap ülkeleri hiçbir şekilde Netanyahu varken o normalleşme kısmına girmeyecek, girmek istemiyorlar. Ama bir taraftan da İsrail'de bakın burada çok sağlam bir düşmanlık var. 'Rehineleri teslim aldık, saldırmaya devam edelim.' diyorlar. Bu en başından beri zaten onların istediği buydu. Hani hatırlıyor musunuz? 'Evet dese de zararda, hayır dese de zararda. İmza atsa da zararda, atmasa da zaten her durumda şu tablonun kaybedeni zaten Netanyahu'ydu' demiştik. Şu anda hakikaten öyle. İktidardan ayrıldığı anda biliyor başına gelecekleri. Peşinde çünkü çok büyük bagajlar var, biliyorsunuz. Yargılanacak. Bunu yapmak istemediği için, burayı bırakmak istemediği için işte o koltuğa tutunmak için bakın her gün başka bir yere saldırıyor." ifadelerini kullandı.