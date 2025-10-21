İsrail Gazze'de yeni bir katliam hazırlığında mı? Uzman isim tarih verdi: Şiddetli bir bombardıman bekliyorum
İşgalci İsrail, Mısır'da imzalanan Niyet Belgesi'nin ardından Gazze Şeridi'nde saldırılarını sürdürüyor. Gazze'de İsrail destekli çeteler ve Hamas arasında çatışmalar devam ederken siyonist bakanlardan ise ateşkes kararının bozulmasına yönelik skandal açıklamalar peş peşe geliyor. İsrail'in Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir, Hamas'ın rehineleri teslim etmesinin ardından Gazze'de işgalin sürmesi gerektiği belirtirken, Savunma Bakanı Katz ise ateşkesin bozulması durumunda orduya hazır olun talimatı verdiğini duyurdu. Peki İsrail, çeteleri bahane ederek Gazze'ye yeni bir işgal hazırlığında mı? A Haber'de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına katılan uzmanlar Gazze'deki son durumu değerlendirdi. Orta Doğu Uzmanı ve Gazeteci Mete Sohtaoğlu, Hamas'ın çeteler ile çatışmasının ardından İsrail'in Han Yunus'u ve Refah'ı hava saldırısı düzenlediği belirterek "İsrail ikinci aşamaya geçecek ama Netanyahu bunu "silahsızlandırma" başlığı adı altında dünyaya pazarlamaya çalışacak. Hafta sonundan itibaren ben şiddetli bir bombardıman bekliyorum." dedi.
Terör devleti İsrail, Gazze'de yapılan ateşkes anlaşmasının ardından süreci defalarca kez ihlal ederek saldırılarını çeteler üzerinden sürdürüyor. Hamas, İsrail destekli çetelere yönelik operasyonlarını sürdürürken diğer yandan ise Tel Aviv yönetimi Refah ve Han Yunus'ta bombardıman gerçekleştirdi. Siyonistler saldırıların ardından Gazze'de ateşkesin fesh edilmesini savunurken Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir, "Rehineleri teslim aldık Gazze'de cehennemin kapılarını açalım" diyerek yeni bir katliam çağrısı yaptı.
Hamas, ateşkes şartlarını yerine getirirken İsrail'in çeteleri bahane edip saldırıya geçmesi yeni bir işgal planı mı devreye sokuluyor sorusunu akıllara getirirken A Haber'de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına katılan Orta Doğu Uzmanı ve Gazeteci Mete Sohtaoğlu, Akademisyen Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger ve Akademisyen Yeliz Albayrak Gazze'deki son durumu ele alarak değerlendirmelerde bulundu.
"İSRAİL, ÇETELERE SAVUNMAK İÇİN HAN YUNUS VE REFAHI VURDU"
Orta Doğu Uzmanı ve Gazeteci Mete Sohtaoğlu, Hamas'ın İsrail destekli çetelere yönelik operasyonlarının sürdüğünü ve çete lideri Yaser Ebu Şebab'ı sıkıştırdıkları an İsrail'in saldırıya geçtiğini vurgulayarak "İsrail'in uzun bir süredir desteklediği bazı çeteler var. Bunlar mesela özellikle İsrail'in dünkü bombardımanına baktığımız zaman Refah bölgesinde, Han Yunus'ta yoğunlaşan, Yaser Ebu Şebab isminde, eski bir uyuşturucu satıcısı. Sonrasında da Lübnan Hizbullah'ından ya da El Kassam'dan ele geçirilen silahların kayıt dışı verilip silahlandırılan ve gündüzleyin hem halkı yönetmeleri için korkutmak, belli bir yerden belli bir yere sürebilmek için, aynı zamanda bu yağmalamadan, yani Birleşmiş Milletler yardım mallarını yağmalayarak karaborsada satan bir çete var. Bunlar El Kassam Tugayları için keşif yapıyor, yerlerini ihbar ediyor. Fakat karşılığında bulundukları bölgelere İsrail bombardımanı uğramıyor, İsrail askerleri kafalarını çeviriyor. Şimdi El Kassam Tugayları iki gün önce buraya operasyon düzenledi ve lider Yaser Ebu Şebab'ı sıkıştırdılar. Ve işin ilginç tarafı ilk defa İsrail Hava Kuvvetleri bu ve bunun yanındaki adamları savunabilmek adına Han Yunus'u ve Refah'ı şiddetli bir şekilde vurdu. Ve burada da öne sürdükleri argüman, 'Filistinli hareketler ateşkesi ihlal etti' deyip 'Bize saldırdılar' dediler. Halbuki olayın hiç alakası yok. El Kassam Tugayları'nın bu İsrail işbirlikçisi çetelere düzenlediği operasyonu İsrail farklı bir şekilde değerlendirdi ve ateşkesi ihlal etmek için bir bahane yarattı."
"HAFTA SONU'NDAN İTİBAREN ŞİDDETLİ BİR BOMBARDIMAN BEKLİYORUM"
Sohtaoğlu sözlerine İsrail'in 2. aşama kapsamında Gazze'yi silahsızlandırma adı altında saldırıya geçeceğini vurgulayarak; "Bu "sarı çizgi" meselesinde bugünden itibaren bir bariyer çekilmeye başlandı. Bu sarı çizgi, siviller dahil hiçbir canlının o sarı alanlara, o bariyerlere yaklaşması durumunda ya bombardıman düzenlenecek ya da öldürülecekler. Ama yüzde 53-54 gibi bir kısmı resmen o Gazze'nin ortasından ikiye bölerek bir alan yarattı. Şimdi muhtemelen önümüzdeki haftada, bu İrfan Bey'in bahsettiği ziyaretlerden sonra bende temkinliyim ama biraz kötümserim. Ben bu tünellere yönelik olduğunu iddia ettikleri hava bombardımanlarının şiddetli bir şekilde başlayacağını düşünüyorum. Bu görüşmenin de ikinci aşamaya geçecek ama Netanyahu bunu "silahsızlandırma" başlığı adı altında dünyaya pazarlamaya çalışacak. Ama hafta sonundan itibaren ben şiddetli bir bombardıman bekliyorum. Açık söyleyeyim." şeklinde konuştu.
"TRUMP ORTA DOĞU'DA İBRAHİM ANLAŞMALARININ GENİŞLEMESİNİ ÖNGÖRÜYOR"
Akademisyen Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger, Trump'ın Gazze'de ateşkesi sağlamak istediğini ve İbrahim Anlaşmaları'nı genişletme planı olduğuna dikkat çekerek; "Trump burada bir inisiyatif kullandı, Joe Biden'ın yapamadığını yaptı. Joe Biden kendi başkanlığı döneminde uzunca bir süre Kahire'de, Doha'da müzakereler oldu. Bir aslında ateşkes taslağı da ortaya çıktı. Fakat onu bir türlü Netanyahu'ya, İsrail'e baskı yaparak Joe Biden pratiğe aktaramadı. Onun ilk aşamasını yine Trump, göreve başlama arifesinde, Ocak ayında yürürlüğe soktu. İki ay sonra Netanyahu bildiğini okumaya devam etti. Şimdi burada Trump, bir taraftan Amerika içerisinde burada inisiyatif kullanmakla, Trump Amerika içerisinde etkisinin, nüfuzunu, derin devlete karşı, Yahudi lobisine karşı güçlendiriyor, bu tarafı var. Öte yandan, aralarında Erdoğan'ın da olduğu Müslüman dünyaya yönelik birtakım taahhütleri var, birtakım beklentileri var. Bu Gazze'deki ateşkes onun kapısını açacak. Şimdi Trump'ın Ortadoğu projesi, İbrahim Anlaşmaları'nın genişletilmesini öngörüyor. Yeni koşullarda buraya yeni ülkelerin katılmasını öngörüyor ve Netanyahu üzerinde baskıyı kurmanın zorlukları da var. Çünkü Netanyahu dediğiniz adamın eli kolu Amerika'da da çok uzun."
"NETANYAHU TUTUKLANABİLİR"
Ülger sözlerinin devamında ise Netanyahu'nun İsrail'de olduğu müddetçe Gazze'de ateşkesin sağlanamayacağını belirterek "Objektif olarak baktığımızda Netanyahu ile bir uzlaşının, bir ateşkesin, barışın olmayacağı kesin. Şu an itibarıyla bir ara döneme girildi. Bunun arkasından acaba önümüzdeki zaman diliminde ateşkes süreci mesafe kazanıp da 90'lardaki sürece mi evrilecek? Yoksa tekrar çatışmaya mı dönecek? Bunu net olarak bilmiyoruz. Şu ihtimali de ben güçlü görüyorum, Trump'ın da bunu öngördüğünü düşünüyorum. Netanyahu'yu bir şekilde, Yahudi lobisi devre dışı bırakmak istiyor. Çünkü İsrail tüm dünyada tecrit edildi, tüm dünyadan soyutlandı. ABD içerisinde bile daha önceden İsrail'e kamuoyu güçlü biçimde destek veriyordu, Filistin tarafını itham ediyordu, Hamas'ı suçluyordu, en başından, uzunca bir süre bugüne kadar. Şimdi rüzgar tamamen değişti. Bu ateşkes bir süre daha böyle yürürlükte kalabilirse, muhtemelen İsrail'deki kabine, hükümet devrilecek ve Netanyahu'nun Başbakanlıktan uzaklaştırılması, benim kanaatime göre gözaltına alınmasını, hatta tutuklanmasını sağlayacak. Ben Netanyahu olduğu müddetçe kalıcı bir ateşkes olacağı kanaatında değilim. Trump bu işin arkasından ne derece duracak, ona bakmamız lazım." dedi.
ÇETELER ÜZERİNDEN GAZZE İSTİKRARSIZLAŞTIRILMAYA ÇALIŞILIYOR
Akademisyen Yeliz Albayrak Gazze'de Hamas ve İsrail'in desteklediği çetelere değinerek siyonistlerin ateşkes sürecini sabote etmeye çalıştığını vurgulayarak "Netanyahu'nun sürekli söylediği, Refah'ı biliyorsunuz canları sıkıldıkça açıp kapatıyorlar. Bir de şimdiki onların Kerem Şalom dediği işte Ebu Salim geçiş kapısı. Bunu da zaten sürekli artık kapattık diyorlar. Arada açıyorlar, buradan rehineleri alıyorlar. Yaser Ebu Şebab yeni söylemde bakın bunun üzerine dönmeye başladı artık. Aslında geride bıraktıkları ve silahlandırdıkları, bizim birkaç gün önce de burada beraber konuştuğumuz çetelerin üzerinden dönen istikrarsız bir Gazze, 'kendi kendilerini yönetemiyorlar' ve bunun üzerinden aslında Netanyahu'nun kendi kendini yalanladığı bir süreçteyiz. Bir süre önce demişti ki aslında çıkıp, 'Biz buradaki çeteleri aktif hale getirdik, onları orada bıraktık.' Hatta Trump ne demişti? 'Ne güzel, birbirlerini yesinler.' Aslında orada Hamas'a yardımcı oluyorlar. Ateşkesin şu anda bakın ihlal edildiğinin aslında altındaki söylem ne? 'Bu çeteler sivilleri öldürüyorlar. İsrail de burayı işte sivilleri öldürdüğü için hem bize saldırıyorlar, hem tehdit oluşturuyorlar, hem de kendi işte halklarını öldürüyorlar. O zaman ateşkes kalmadı. Biz o zaman saldırmaya devam edelim.'" dedi.
"TRUMP NETANYAHU'YU GÖNDERMEK İSTİYOR"
Albayrak açıklamalarının devamında Trump'ın Mısır'da gerçekleşen Şarm El Şeyh Barış Zirvesi öncesi İsrail parlamentosunda yaptığı konuşmasını hatırlatarak aslında Trump'ın Netanyahu'nun Başbakanlık görevinden uzaklaştırmak ve yerine başka bir ismi getirmek istediğini belirtti. "Trump Knessset'te 'Netanyahu'yu affedin' dedi. Neden böyle bir şey söylesin? Çıkıp Netanyahu için diyor ki işte, 'Oradaki bütün meclise 'Siz bu adamı affedin.' diyor. Bu adam gidici demek bu aslında bir taraftan. 'Biz bu adamı gönderelim, yeni aslında bir hükümetle işe başlayalım, elimizi yıkayalım, İbrahim Anlaşmaları'ndan bir şekilde para toplamaya devam edelim.' Çünkü bu olmadan diğer ülkelerin, belki Suudi Arabistan biraz daha sıcak bakıyor, İbrahim Anlaşmaları'na. Mısır da belki biraz daha ama diğer Arap ülkeleri hiçbir şekilde Netanyahu varken o normalleşme kısmına girmeyecek, girmek istemiyorlar. Ama bir taraftan da İsrail'de bakın burada çok sağlam bir düşmanlık var. 'Rehineleri teslim aldık, saldırmaya devam edelim.' diyorlar. Bu en başından beri zaten onların istediği buydu. Hani hatırlıyor musunuz? 'Evet dese de zararda, hayır dese de zararda. İmza atsa da zararda, atmasa da zaten her durumda şu tablonun kaybedeni zaten Netanyahu'ydu' demiştik. Şu anda hakikaten öyle. İktidardan ayrıldığı anda biliyor başına gelecekleri. Peşinde çünkü çok büyük bagajlar var, biliyorsunuz. Yargılanacak. Bunu yapmak istemediği için, burayı bırakmak istemediği için işte o koltuğa tutunmak için bakın her gün başka bir yere saldırıyor." ifadelerini kullandı.
