A Haber Gazze sınırında yardım TIR’larını görüntüledi

YARDIM GEÇİŞİ SINIRLI

Tel örgülerin arkası zaten Mısır sınırı. İşte Refah Sınır Kapısı kapalı olduğu için TIR'lar buraya yani yolu biraz daha uzatarak Kerem Ebu Salim, İsrail işgali altındaki bu sınır kapısına yönlendiriliyor. Ancak görüldüğü gibi şu an itibarıyla yayınımızda sizlerle paylaşıyoruz. Çok da fazla bir insani yardım girişi söz konusu değil.

Burası aynı zamanda İsrail gümrüklerine gelen TIR'ların geldiği yer. Aslında bu alanın TIR'larla dolu olması gerekiyor ama ne yazık ki şu anda görebildiğimiz birkaç adet TIR var ve hemen ilerisi de bakın beton duvarlar var. Orası da Gazze'nin tam da sıfır noktası. 7-8 civarında TIR içeriye yavaş yavaş giriş yaptığını gözlemleme imkanı oldu. Çok daha fazlası gitmesi gerekiyor.