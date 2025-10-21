A Haber Gazze sınırında yardım TIR'larını görüntüledi
İsrail, ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı olan Refah'ı kapalı tutarken, kısıtlı sayıdaki yardımın İsrail-Mısır sınırındaki Kerem Ebu Salim Kapısı’ndan geçişine izin veriyor. A Haber ekibi, insani yardımların yetersiz kaldığı bölgede yardım TIR'larının son durumunu yerinde görüntüledi.
İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukası sürerken bölgeye insani yardım ulaştırma çabaları da engellerle karşılaşıyor. Ateşkes anlaşmasına rağmen çeşitli bahanelerle Refah Sınır Kapısı'nı kapalı tutan İsrail, kısıtlı miktardaki yardımın Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye sokulmasına izin veriyor.
A Haber ekibinden Ata Gündüz Kurşun ve Niyazi Kurt, yardımların hala yetersiz kaldığı Gazze sınırında, bölgeye giren yardım TIR'larının son durumunu görüntüledi.
REFAH'TAN YÖNLENDİRİLEN TIR'LAR
Ata Gündüz Kurşun'un sınırdan aktardıkları şöyle: Gazze sınırının tam da sıfır noktasındayız, bir taraf aynı zamanda Mısır sınırı. Kameramızın kadrajında Refah Sınır Kapısı'ndan alınmayan ve bu noktaya yani Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'na, İsrail işgali altındaki bu sınır kapısına yönlendirilen TIR'lar var. Herhangi bir hareket yok hatta orada yaklaşık şöyle bir 200-300 metrelik bir TIR konvoyu dikkatimizi çekiyor.
YARDIM GEÇİŞİ SINIRLI
Tel örgülerin arkası zaten Mısır sınırı. İşte Refah Sınır Kapısı kapalı olduğu için TIR'lar buraya yani yolu biraz daha uzatarak Kerem Ebu Salim, İsrail işgali altındaki bu sınır kapısına yönlendiriliyor. Ancak görüldüğü gibi şu an itibarıyla yayınımızda sizlerle paylaşıyoruz. Çok da fazla bir insani yardım girişi söz konusu değil.
Burası aynı zamanda İsrail gümrüklerine gelen TIR'ların geldiği yer. Aslında bu alanın TIR'larla dolu olması gerekiyor ama ne yazık ki şu anda görebildiğimiz birkaç adet TIR var ve hemen ilerisi de bakın beton duvarlar var. Orası da Gazze'nin tam da sıfır noktası. 7-8 civarında TIR içeriye yavaş yavaş giriş yaptığını gözlemleme imkanı oldu. Çok daha fazlası gitmesi gerekiyor.
600 TIR'IN GİRMESİ GEREKİYOR
Aslında ateşkes anlaşmasına göre 600 civarında TIR'ın Refah Sınır Kapısı'ndan geçmesi gerekiyor. Ancak Refah Sınır Kapısı şu an itibarıyla kapalı. O nedenle de Refah'a gelen yardım TIR'ları işte bu noktadan giriş yapmak zorunda kalıyor. Yani kilometrelerce yol uzatılıyor ve Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'na getiriliyor.
İSRAİL İŞLEMLERİ UZATMA OYUNU
Bu TIR'ların birçoğu geri dönüyor. İsrail gümrüğüne gelip buraya sevk edilen yardım TIR'larının birçoğu karşıya geçiş yapamadan geri döndürülüyor İsrail tarafından. Çünkü prosedür çok uzatılıyor. O TIR'lar didik didik aranıyor. Hal böyle olunca da tabii ki belli bir mesai saati de olduğu için TIR'ların birçoğu ne yazık ki geçme imkanına sahip olamıyor. Ve işte hal böyle olunca da Gazze'deki insanlar ne yazık ki açlıkla terbiye edilmeye çalışılıyor.
AÇLIKLA SOYKIRIM
İsrail'in çok kez ateşkesi ihlal ettiğini biliyoruz, gözlemlemiştik. İşte bu nedenle de oradaki insanlar bir taraftan halen daha bombardıman altında, İsrail ateşi altında yaşarken bir taraftan da ne yazık ki insani yardıma muhtaç bir şekilde yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor. Hatırlanacağı gibi yaklaşık 500 civarında yavrumuz, minik yavrumuz açlıktan hayatını kaybetmişti. Gazze'de ve işte bu yardım TIR'ları onlar için yani o yavrularımız için gidiyor.
YARDIMLAR YETERSİZ
Kerem Ebu Salim'den giriş yapan yardım TIR'ları Mısır'dan gelen yardımlar yani Refah Sınır Kapısı kapalı olduğu için bu noktaya yönlendirilen yardım araçları. Ancak dediğim gibi İsrail limanlarına gelen o yardım TIR'larının ne yazık ki yetersiz olduğunu söylemek mümkün. Hem Gazze hem İsrail hem de Mısır sınırının tam da ortak noktasında durum bu.
