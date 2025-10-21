21 Ekim 2025, Salı

A Haber Gazze'ye giren TIR'ları görüntüledi! Gazze'ye yardımlar hala yetersiz




Giriş: 21.10.2025 15:22
İsrail ateşkes anlaşmasına rağmen çeşitli bahanelerle Gazze'nin dünyaya açılan tek sınır kapısı Refah'ı kapalı tutmaya devam ediyor. Kısıtlı miktardaki yardımların ise İsrail-Mısır sınırındaki Kerem Ebu Salim Kapısı’ndan Gazze'ye sokulmasına izin veriliyor. A Haber ekibinden Ata Gündüz Kurşun ve Niyazi Kurt Gazze sınırında yardım TIR’larının son durumunu görüntüledi.
