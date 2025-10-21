21 Ekim 2025, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
A Haber Gazze'ye giren TIR'ları görüntüledi! Gazze'ye yardımlar hala yetersiz
İsrail ateşkes anlaşmasına rağmen çeşitli bahanelerle Gazze'nin dünyaya açılan tek sınır kapısı Refah'ı kapalı tutmaya devam ediyor. Kısıtlı miktardaki yardımların ise İsrail-Mısır sınırındaki Kerem Ebu Salim Kapısı’ndan Gazze'ye sokulmasına izin veriliyor. A Haber ekibinden Ata Gündüz Kurşun ve Niyazi Kurt Gazze sınırında yardım TIR’larının son durumunu görüntüledi.