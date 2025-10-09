09 Ekim 2025, Perşembe
Gazze'de tarihi gün: Ateşkes anlaşması imzalandı! Filistinliler sokaklarda sevinçle kutladı | Gözyaşlarına hakim olamadı

Gazze'de tarihi gün: Ateşkes anlaşması imzalandı! Filistinliler sokaklarda sevinçle kutladı | Gözyaşlarına hakim olamadı

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 09.10.2025 05:31 Güncelleme: 09.10.2025 05:43
Gazze’de tarihi gün: Ateşkes anlaşması imzalandı! Filistinliler sokaklarda sevinçle kutladı | Gözyaşlarına hakim olamadı

Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana süren İsrail'in sürdürdüğü soykırım, Mısır'da düzenlenen müzakerelerin ardından sona eriyor. Hamas-İsrail'in 4. günde devam ettirdiği görüşmelerde Gazze için ateşkes kararı imzalandı. ABD Başkanı Donald Trump ateşkesin ilk aşamasının devreye gireceğini ve Pazartesi günü ilk esir takasının gerçekleşeceğini belirtti. Öte yandan Gazze'de hayatta kalma mücadelesi veren Filistin halkı ateşkes kararının ardından sokaklara çıkarak kararı sevinçle kutladı. A Haber muhabiri İrfan Sapmaz Gazze'de bir kadının yaşadıklarını anlatırken, Filistin halkının coşkulu kutlamasını görünce gözyaşlarına hakim olamadı.

Terör devleti İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de sürdürdüğü soykırımın ardından Mısır'daki ateşkes müzakerelerin 4. gününde ateşkes kararı çıktı. ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ateşkes anlaşmasını imzalarken, ateşkesin ilk aşamasının devreye gireceğini ve Pazartesi günü ilk esir takasının gerçekleşeceğini belirtti. Yaşanan gelişmelerin ardından Trump, Türkiye başta olmak üzere Katar ve Mısır'a arabuluculuk görevini üstlendikleri için teşekkür etti.

Hamas ve İsrail tarafından ateşkes anlaşmasının kabul edildiği belirtilirken, İsrail'in bölgeden çekileceği ve Gazze'ye 400 yardım TIR'ının gideceği ifade edildi.

GAZZELİLER ATEŞKESİ SEVİNÇLE KARŞILADI

GAZZE SOKAKLARINDA COŞKULU KUTLAMA

Hamas ve İsrail'in ateşkes müzakerelerinde anlaşmaya varmasının ardından Filistin halkı sokaklara çıkarak kararı sevinçle karşıladı.

Gazze’de tarihi gün: Ateşkes anlaşması imzalandı! Filistinliler sokaklarda sevinçle kutladı | Gözyaşlarına hakim olamadı

Yüzlerce Gazzeli, Arapça sloganlar atarak, alkışlar eşliğinde ateşkesi kutladı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

A Haber muhabiri İrfan Sapmaz, 2 yılın ardından Gazze'deki soykırımın sona ermesini sevinçle kutlayan Filistin halkının görüntülerini izlemesinin ardından gözyaşlarına hakim olamadı. Sapmaz bir Gazzeli kadının yaşadığı dramı anlatırken duygu dolu anlar yaşadı.

FİLİSTİNLİLERİN SEVİNCİNİ GÖRÜNCE GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

İrfan Sapmaz ateşkes kararının ardından şu ifadeleri kullandı: Ben onlara cennetin çocukları diyorum. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V.) yaşadığı dönemdeki sıkıntıları ondan sonraki dönemde hiçbir Müslüman topluluk yaşamadı Gazze'nin yaşadığı kadar. Her şeylerini kaybettiler. Bir kadın dinledim söyledikleri yürek parçalıyordu: '2 tane evimiz vardı onu kaybettik. Elhamdülillah.' diyor. 'Çocuklarım ve eşim vardı, onları da kaybettim. Elhamdülillah' diyordu. Çünkü diyor bizim Allah ile bir ticaretimiz var. Ne istediysek verdi, şükürler olsun' dedi.

Sapmaz o sözlerin gözyaşları içerisinde anlatırken "Dünyada 2.2 milyar Müslüman var. Kaç kişi böyle bir söz söyleyebilir. Tamamen iman gücü. Allah onları çok ağır bir sınavdan geçirdi. Gidenlerin hepsi hiç şüphe yok ki cennetin en yüksek makamında. Geride kalanlar ise sabırlarında dolayı inşallah cennet garantilediler. Çünkü hiç kolay bir sınav değildi bu. Tam 2 yıl sürdü." ifadelerini kullandı.

GAZZE'DE ATEŞKES ONAYLANDI

