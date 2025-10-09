Gazze’de tarihi gün: Ateşkes anlaşması imzalandı! Filistinliler sokaklarda sevinçle kutladı | Gözyaşlarına hakim olamadı

A Haber - Ekran Görüntüsü

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

A Haber muhabiri İrfan Sapmaz, 2 yılın ardından Gazze'deki soykırımın sona ermesini sevinçle kutlayan Filistin halkının görüntülerini izlemesinin ardından gözyaşlarına hakim olamadı. Sapmaz bir Gazzeli kadının yaşadığı dramı anlatırken duygu dolu anlar yaşadı.

İrfan Sapmaz ateşkes kararının ardından şu ifadeleri kullandı: Ben onlara cennetin çocukları diyorum. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V.) yaşadığı dönemdeki sıkıntıları ondan sonraki dönemde hiçbir Müslüman topluluk yaşamadı Gazze'nin yaşadığı kadar. Her şeylerini kaybettiler. Bir kadın dinledim söyledikleri yürek parçalıyordu: '2 tane evimiz vardı onu kaybettik. Elhamdülillah.' diyor. 'Çocuklarım ve eşim vardı, onları da kaybettim. Elhamdülillah' diyordu. Çünkü diyor bizim Allah ile bir ticaretimiz var. Ne istediysek verdi, şükürler olsun' dedi.

Sapmaz o sözlerin gözyaşları içerisinde anlatırken "Dünyada 2.2 milyar Müslüman var. Kaç kişi böyle bir söz söyleyebilir. Tamamen iman gücü. Allah onları çok ağır bir sınavdan geçirdi. Gidenlerin hepsi hiç şüphe yok ki cennetin en yüksek makamında. Geride kalanlar ise sabırlarında dolayı inşallah cennet garantilediler. Çünkü hiç kolay bir sınav değildi bu. Tam 2 yıl sürdü." ifadelerini kullandı.